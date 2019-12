L'Oroscopo di domani, mercoledì 18 dicembre, è pronto a rivelare come sarà questa giornata sul piano astrologico.

La metà della settimana è sempre un periodo particolarmente teso e spossante, ma per fortuna la Luna in Vergine conferirà vigore in questo mercoledì. Sarà una giornata valida anche per coloro che vogliono mettersi a dieta oppure cambiare look. I nativi del Toro godranno di una buona influenza astrale e si riaccenderà l'amore. Buone notizie anche per i nati del Bilancia mentre i Pesci avranno l'umore sotto i piedi.

Approfondiamo tutto, scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 18 dicembre

Gemelli - 12° posto - Si prospetta un mercoledì agitato in cui ci sarà da guardarsi alle spalle. Da un po' di tempo nell'aria aleggia una certa preoccupazione e la tensione potrebbe esplodere proprio in questa giornata. Nel lavoro, nello studio e in famiglia emergeranno delle difficoltà incresciose che bisognerà cercare di arginare entro la fine della settimana. Tutti questi problemi finiranno per incidere anche nei rapporti di coppia. Quando tutto gira storto è sempre meglio cercare di fare meno cose possibili e parlare poco.

Leone - 11° in classifica - Questo è un segno molto forte e ruggente, ma a volte è capace di ferire con le parole. Sarà una giornata piatta e abbastanza monotona. Da tempo scarseggia la voglia di fare. Con i nervi a fior di pelle si finirà per sfogarsi con un famigliare o una persona cara. Per migliorare la giornata basterà fare solo lo stretto indispensabile e rinviare ogni appuntamento o discorso ad un altro momento. Non sarà la giornata migliore per effettuare compere.

Capricorno - 10° in classifica - Mettere entusiasmo e passione nello svolgimento di una qualsiasi attività permette di ottenere dei grandiosi e soddisfacenti risultati.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Grazie all'influsso lunare in Vergine questo sarà un lieto mercoledì anche se bisognerà impegnarsi al 100%. Nel lavoro sarà possibile ottenere qualcosa in più, magari un aumento, un nuovo cliente, una posizione o un ufficio migliore. Non mancheranno conferme, specie nelle nuove relazioni. Ci sarà una gran voglia di partire e di rialzarsi. Nel 2020 la vita di coppia farà dei passi avanti, insomma ci saranno delle evoluzioni. Questa sarà la giornata giusta anche per tagliare i capelli.

Pesci - 9° posto - Nel lavoro o nello studio potrebbero emergere delle difficoltà a causa del comportamento di un superiore o delle pretese di un certo cliente.

Comunque sia, non bisognerà perdere la pazienza anche se l'umore sarà KO. Se qualcosa non funziona più, sarà bene tagliare i ponti. Le stelle invitano a prestare attenzione, specialmente in famiglia. Per quanto riguarda l'amore, finalmente tutto sarà in netta ripresa e questo vale anche per i cuori solitari che sono segretamente innamorati. Il 2020 porterà una marea di novità e sarà alquanto incisivo. In serata bisognerà evitare di fare le ore piccole per permettere al corpo una buona ripresa.

Sagittario - 8° in classifica - La stanchezza si farà sentire.

Dopo aver corso tanto nei giorni precedenti, il fisico sarà allo stremo. Una scadenza si avvicina, ma ultimamente l'ispirazione e la voglia di fare scarseggiano. Tuttavia non sarà necessario preoccuparsi perché presto torneranno le forze. Sfruttate questa monotona e fiacca giornata per organizzare un viaggio da fare nel weekend o nella settimana tra Natale e Capodanno. Anche l'amore risulterà un pochino spento, ma per fortuna nelle prossime giornate le cose miglioreranno visibilmente.

Ariete - 7° posto - L’oroscopo di domani parla di buone occasioni da cogliere al volo.

Novembre e i primi giorni di dicembre non sono stati positivi, ma nemmeno completamente negativi. Grazie alla Luna in Vergine tornerà la voglia di mettersi in gioco in questa giornata. Presto sarà possibile chiudere un contenzioso oppure un problema finanziario. Tra qualche giorno, inoltre, ogni difficoltà sarà archiviata o magari lasciata in stand-by per fare spazio alla serenità delle feste natalizie. Qualcuno uscirà per fare la spesa oppure per comprare dei regali. Insomma, questo mercoledì sarà di gran rilievo, ma tutto dipenderà dalla capacità di vedere le cose dalla giusta prospettiva.

Oroscopo del giorno

Scorpione - 6° in classifica - Tutto ritornerà al suo posto grazie al transito della Luna in Vergine. L'umore sarà stellare e anche l'amore splenderà, specialmente in serata. I cuori solitari saranno in netta ripresa, ma dovranno uscire di più e frequentare posti e gente nuova. Bisognerà evitare di tuffarsi in una nuova relazione, specie se da poco si è verificata una rottura. Questa giornata, inoltre, porterà ad una riflessione introspettiva. Ci saranno delle cose da tenere d'occhio in casa, magari qualcuno sta accudendo un familiare malato.

Acquario - 5° posto - Finalmente tornerà la quiete dopo la tempesta, avete avuto delle giornate altalenanti e a dir poco turbolente.

Le finanze scarseggiano da un po' di tempo, dunque occorrerà evitare di fare ulteriori acquisti specialmente in vista della fine del mese. Le coppie conviventi o sposate avranno modo di affrontare un argomento spinoso e trovare una soluzione efficace. In famiglia, chi ha dei bambini in età scolare dovrà dedicare loro maggior tempo. Attenzione ai fornelli.

Vergine - 4° in classifica - Man mano che si avvicina il 2020, questo segno si riprenderà sempre di più. Questo non è stato un anno facile, c'è chi ha avuto dei problemi d'amore o economici. In famiglia per qualcuno c'è stato un allontanamento e adesso niente è più come un tempo.

Ma l'anno nuovo permetterà di rinascere e ricucire tutti quei preziosi rapporti che nei mesi scorsi sono stati strappati. A partire da questa giornata sarà possibile riprendersi sia mentalmente che fisicamente. Rimettere a posto le idee e capire cosa si desidera dalla vita permette di dissipare ogni dubbio e alleggerisce un pochino i problemi. Coloro che vedono sempre il bicchiere mezzo vuoto dovranno cominciare a cambiare mentalità, altrimenti non sarà possibile andare avanti.

Cancro - 3° posto - L’Oroscopo del 18 dicembre si presenta più che valido. L'entusiasmo non mancherà e sarà possibile ritrovare la voglia di lottare per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Chi studia otterrà un buon risultato, mentre chi lavora si sentirà talmente ispirato da riuscire a portare al termine tutti gli impegni. Molta attenzione occorrerà tra le mura domestiche dato che ci saranno dei guasti da riparare o delle sistemazioni da effettuare. Con il partner tutto filerà a dovere mentre coloro che da poco frequentano una certa persona dovranno tenere gli occhi bene aperti e frenare ogni illusione. Preparatevi a vivere un 2020 in grande spolvero, presto si verificherà il cambiamento tanto atteso.

Toro - 2° in classifica - Sarà un'ottima giornata grazie all'influenza che gli astri eserciteranno sui nativi di questo splendido segno.

Non saranno da escludere sorprese e risposte. Finalmente sarà possibile assaporare i frutti del duro lavoro effettuato nei mesi precedenti. Chi sta seguendo una dieta o ha incominciato a fare del sano movimento, godrà di un eccellente stato di forma ed anche la mente sarà performante. La fiamma dell'amore si riaccenderà e in serata sarà possibile lasciarsi andare alla passione. Coloro che stanno vivendo delle difficoltà economiche dovranno evitare di prendersela con il partner e con i figli. Il 2020 porterà delle soluzioni efficaci.

Bilancia - 1° in classifica - Le previsioni astrologiche parlano di successi lavorativi.

Questo è un segno con capacità di problem solving ed è molto diplomatico. Per questo motivo coloro che lavorano potranno ambire al successo. In giornata, l'amore e l'umore torneranno alla ribalta, sarà possibile anche effettuare un certo investimento. Evitate di stare sempre rintanati tra le mura domestiche perché le migliori opportunità si trovano fuori. Studiate, approfondire e non date mai nulla per scontato perché volere è potere.