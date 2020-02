Le predizioni astrologiche di mercoledì 11 marzo 2020 prevedono una giornata di guadagni per molti segni, soprattutto quelli di terra come il Toro e il Capricorno, mentre per gli stessi l'amore al momento non “decollerà”. Se l'Acquario potrebbe sentirsi abbastanza irritato e il Cancro e la Bilancia saranno piuttosto confusi, lo stesso non si potrà dire per il segno dello Scorpione, che di fronte alla monotonia pare disposto a rinnovare in meglio l'atmosfera nella propria relazione amorosa.

Di seguito, le previsioni segno per segno di mercoledì 11 marzo.

Ariete 'traballante'

Ariete: in casa l'atmosfera sarà stabile, quindi starà a voi mantenerla tale con qualche iniziativa interessante e divertente. Purtroppo gli influssi planetari non faranno durare questa tranquillità. Potreste andare incontro a qualche dissapore passato mai chiarito con qualcuno.

Toro: i guadagni arriveranno fra la giornata di mercoledì e quella successiva di giovedì. Avrete in mente moltissime cose da fare, ma dovrete focalizzare la vostra attenzione su un investimento in particolare, magari quello che vorreste fare da molto più tempo rispetto agli altri.

Gemelli: vi sentirete più distesi rispetto ai giorni precedenti, complice qualche successo sul lavoro e una maggiore, seppure ancora “minima”, intesa con il partner. Avrete comunque bisogno di avere ulteriori delucidazioni.

Cancro in cerca di “ordine”

Cancro: avrete l'animo turbolento, le emozioni purtroppo su di voi hanno un effetto decisamente “amplificato”. Dovrete prendere un bel respiro e mettere in ordine le idee, soprattutto per quanto riguarda la sfera affettiva.

Serata più tranquilla.

Leone: ci sarà un'aria di guadagni e con la fortuna a vostra disposizione potrete anche contare di ricevere una promozione o qualcosa che rafforzi ulteriormente la vostra posizione sul posto di lavoro. Tutto procederà liscio come l'olio.

Vergine: eccellente l'affiatamento con i colleghi, tanto che un'eventuale collaborazione potrebbe essere la migliore dell'intero mese di marzo.

In rialzo anche l'intesa con il partner, arriverete a fare faville sul fronte erotico in serata.

Bilancia: dovrete capire cosa desiderate in una relazione, magari con l'aiuto di una riflessione molto più accurata fatta lontani dal partner. Purtroppo i single risentiranno di questa atmosfera con una voglia molto scarsa di fare amicizie o conoscenze varie.

Scorpione: monotonia in amore. Purtroppo sul fronte amoroso sarà fatto di situazioni poco euforiche, ma nemmeno di situazioni che vi facciano temere rotture o litigi. Nel frattempo, fate qualcosa per ravvivare la vostra intesa con il vostro partner.

Amore sottotono per Acquario e Capricorno

Sagittario: ad un eventuale litigio seguirà inaspettatamente una riappacificazione piuttosto fulminea. Oltre a questa situazione fuori dalle righe, potreste non avere le energie per affrontare una giornata di lavoro particolarmente ostica.

Capricorno: forse il calo in amore sconvolgerà non poco il vostro umore, mentre le sorprese in ambio economico saranno invece proficue e soddisfacenti. Un calo di energie vi porterà ad uno stress abbastanza marcato.

Acquario: qualcosa vi farà infuriare, forse una gelosia nei confronti di qualcuno che al momento sarà al centro delle vostre giornate.

Attenzione al troppo nervosismo, perché potrebbe farvi lavorare poco e male.

Pesci: purtroppo vi sentirete decisamente insofferenti alle questioni lavorative, e nemmeno le collaborazioni e il rapporto con i colleghi non sarà il massimo. Andrà meglio prossimamente.