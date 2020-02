L'Oroscopo di domani, domenica 1 marzo, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Innanzitutto è bene far presente che la Luna sarà in Toro fino alle ore 19.21, dopodiché l'astro luminoso transiterà in Gemelli. Dunque, questo significa che potrebbe essere una domenica diversa dal consueto per molti segni dello zodiaco che da tempo cercano un miglioramento. Tutto apparirà più lieve, anche quei problemi ben radicati. Essendo in piena fase crescente, sarà del tutto naturale sentirsi incerti e con qualche voglia di cambiare.

In serata si accentueranno i sentimenti, la confidenza e l'intimità. C'è chi avrà a che fare con un imprevisto come nel caso dei nati dell'Acquario e chi dovrà saldare un conto. Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 1 marzo

Sagittario - 12° posto - Siete soliti lamentarvi perché nella vostra vita c'è qualcosa che non vi va a genio. Forse state attraversando un periodo particolarmente pesante oppure c'è un conto da saldare a breve.

Cercate una via di fuga e chiedetevi come potete sistemare le cose. Una separazione, un lutto, un licenziamento, con il tempo tutto può essere superato, per cui non pensate al peggio e prendetevi del tempo.

In genere siete un segno amante del divertimento, per cui cercate di svagarvi provando nuovi cibi o organizzando un viaggio da fare in estate. In serata, le coppie che si amano vivranno dei momenti di grande trasporto che rinsalderà il legame.

Chi vive da solo, spesso vorrebbe condividere la quotidianità con una personale speciale.

Scorpione - 11° in classifica - State vivendo nel bel mezzo di una situazione difficile e volete fuggire lontano da tutto e tutti. Forse c'è qualcosa che non vi quadra. Quando siete nervosi tendete a mangiarvi le unghie oppure ad abbuffarvi tra un pasto e l'altro. Distraetevi dedicandovi ai vostri hobby o alla lettura.

Fate regolare esercizio fisico e curate la vostra pelle soprattutto se durante la scorsa settimana l'avete trascurata. Negli affari qualcosa finalmente muoverà, infatti sarà possibile allacciare dei nuovi contatti che vi permetteranno di ampliare gli incassi in futuro. Con i figli occorrerà essere più comprensivi e pazienti. Marzo permetterà di ottenere parecchi chiarimenti.

Pesci - 10° posto - L’oroscopo di domani parla di una domenica così così. Dopo una frenetica settimana sarete molto stanchi e a corto di energia. Sono passati due mesi da quando vi eravate promessi di cambiare un vostro atteggiamento e di migliorarvi.

Ogni cosa ha un suo prezzo, per cui se volete dimagrire dovrete resistere alle tentazioni e fare regolare esercizio fisico. Se volete un lavoro migliore e ben pagante, dovrete aggiornarvi e cercare alternative migliori anche lontano da casa. Nulla piove dal cielo. Nella prossima settimana potreste ricevere una bella novità riguardante la professione e/o gli investimenti. Sta per arrivare la paga mensile, per cui tenete duro e rinviate ogni acquisto. Non abusate di cioccolata.

Bilancia - 9° in classifica - Le previsioni astrologiche sconsigliano di fare le ore piccole soprattutto se dovrete alzarvi presto nel giorno seguente ed essere molto in forma.

Ultimamente avete una brutta cera, ma non prendetevela se spesso le cose vi girano male e concentratevi sui lati positivi. Queste saranno 24 ore perfette per fare il punto della situazione e per cercare di capire dove volete andare e/o chi volete essere. Tutto parte dalla mente, per cui sbarazzatevi del superfluo. Valutate l'idea di spostare i mobili, aiuterà a migliorare l'umore. Per quanto riguardano l'amore e la carriera, tutto risulterà perfetto e impeccabile, non saranno da escludersi nottate di passione. Marzo porterà qualche novità in più nel comparto affaristico e lavorativo, per cui state a guardare.

Gemelli - 8° posto - Sarà una domenica appena sopra la sufficienza, dovrete tenere gli occhi bene aperti anche perché sarete molto distratti. Essendo un segno frenetico e ribelle, non riuscite a stare fermi con le mani in mano. Non saranno da escludersi delle tensioni o degli screzi in famiglia o con una persona a voi cara. A volte nella vita è necessario ingoiare il rospo. Ultimamente avete una maggiore responsabilità rispetto a prima, negli anni sono cambiate tante cose e non si può dire che siete gli stessi. Forse avete un lavoro diverso, un partner, dei figli oppure avete cambiato casa, insomma, vi siete evoluti.

In casa forse dovrete sistemare un guasto o risistemare la dispensa della cucina.

Leone - 7° in classifica - I nati di questo segno sembrano tosti ma sotto sotto sono fragili. In queste 24 ore vi ritroverete a pensare a quello che non è andato bene durante la scorsa settimana. Qualcuno trascorrerà il tempo a guardare la tv o a leggere, altri invece dovranno sbrigare alcune faccende. La lettura fa bene all'anima dato che dona sollievo e appagamento. Ultimamente state vivendo un periodo difficile, ma potrete superarlo con la giusta dose di buona volontà. I cuori solitari, spesso, sono convinti di attrarre solamente i soggetti sbagliati perciò in passato ci sono state tante rotture e sofferenze amorose.

Rompete gli schemi e provate cose nuove. Avrete a che fare con una domenica speciale e di ristoro che farà da apripista ad una settimana piena di accadimenti. Dunque, preparatevi a far fronte ai mille impegni di casa/lavoro e concedetevi un bagno rilassante.

Oroscopo del giorno

Acquario - 6° posto - Gli imprevisti capitano a tutti e sono una specie di costante nella vita. Non ci si può demoralizzare ogni volta che qualcosa gira storto. Fate un resoconto generale e programmate tutto ciò che dovrete fare nella seguente settimana. Chi si ama si lascerà andare alla passione bollente. Favorita la comunicazione, per cui se c'è stata un'incomprensione nei giorni scorsi, cercate di riparare in queste favorevoli 24 ore.

Dedicate, se possibile, un paio di ore alla vostra persona. Fate meditazione oppure concedetevi una passeggiata nel verde. Incrementate il consumo di frutta, verdura e acqua, insomma, non fate mancare niente al vostro corpo altrimenti anche la mente risulterà fiacca e poco produttiva. C'è qualche nativo di questo segno che presto dovrà fare un controllo all'auto.

Cancro - 5° in classifica - L’Oroscopo dell'1 marzo dice che in amore occorrerà essere più tolleranti e rispettosi. Chi è sposato o convive da diversi anni si sente trascurato dal partner e vorrebbe un maggior coinvolgimento da parte sua.

In queste 24 ore eliminate l'agitazione che vi accompagna da sempre cercando di non pensare a quei problemi negativi. Focalizzatevi piuttosto sulle attività piacevoli poiché non ha alcun senso preoccuparsi: sforzatevi! La primavera porterà numerose soluzioni ed anche eccitanti avventure per chi è single. Chi ha un lavoro da dipendente potrebbe non tollerare alcune cose, forse il dispotismo del capo oppure la presunzione di certi colleghi. Per tale ragione qualcuno sta considerando l'idea di mettersi in proprio.

Ariete - 4° posto - Domenica perfetta per organizzare la seguente settimana facendo un piano d'azione efficiente.

Cercate di non trascorrere troppo tempo sui social perché avrete un mucchio di cose di cui occuparvi. Sarete aiutati, per cui non arriverete affannati a fine giornata. Siete un segno che punta sempre alle stelle, perciò non vi accontentate mai. Sapete piuttosto bene che se si vogliono ottenere dei notevoli risultati bisogna sudare 7 camice. In queste 24 ore risulteranno favoriti i dialoghi, cercate solamente di essere chiari e coincisi. Concedetevi una bella passeggiata all'aria aperta, farà bene alla pressione e all'umore che ultimamente risulta ballerino.

Toro - 3° in classifica - In questa domenica l'autostima sarà messa in primo piano.

Spesso vi criticate pesantemente nonostante ce la mettiate tutta per riuscire a fare bene una certa cosa. Cancellate questo comportamento denigrante e riponete maggior fiducia in voi stessi. Un annoso problema potrebbe risolversi a breve. I cuori solitari presto potranno aprirsi all'amore e vivere delle giornate emozionanti. Grande progetto in vista. Avrete delle pulizie da fare nonostante la stanchezza accumulata in settimana. Chi deve trasferirsi sta vivendo dei momenti incerti, ma non permettete alle emozioni negative di sopraffarvi. Con il lavoro di squadra si potranno ottenere grandi cose, per cui siate più collaborativi.

Vergine - 2° posto - Nel complesso sembra defilarsi una domenica speciale e appagante. Sarà possibile rigenerarsi dalle fatiche della recente settimana e recuperare le energie da riservare alle prossime giornate. Marzo comincerà con il piglio giusto, per cui potrete gioire e alzare l'asticella del successo. Bisogna dare per avere, inoltre si attirano più mosche con il miele che con l'aceto. Per cui cercate sempre di essere gentili e alla mano con tutti. Organizzate quello che dovrete fare nella seguente settimana e delegate qualcosa. In giornata concedetevi una coccola personale, magari potreste chiedere al partner. di farvi un massaggio. Non perdete troppo tempo a pensare al lavoro o ai problemi di tutti i giorni, rinviate a lunedì.

Capricorno - 1° in classifica - La giornata, nel complesso, risulterà favorevole al miglioramento personale. Eliminate tutte le cattive abitudini che avete e quei vizi nocivi che vi fanno male. Se volete che qualcosa cambi oppure volete uscire da un brutto periodo, dovrete darvi da fare in prima persona. Mettete nero su bianco i vostri desideri e chiedetevi come potete realizzarli: volere è potere! Uscite a fare una bella passeggiata, farà bene ai vostri polmoni. Questa domenica permetterà di cominciare il nuovo mese con il giusto piglio. Scrollatevi tutte le preoccupazioni di dosso e non caricatevi di ulteriori responsabilità. Questo potrà essere un buon anno ma tutto dipenderà dall'atteggiamento con cui affronterete le varie sfide.