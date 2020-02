L'Oroscopo del fine settimana che va dal 29 febbraio al 1° marzo, prevede per i nativi Gemelli un livello di salute decisamente in rialzo rispetto alle giornate precedenti, mentre Bilancia sarà perfettamente in grado di riprendersi da una situazione lavorativa poco convincente. Capricorno avrà voglia di condividere le proprie esperienze con una nuova conoscenza, mentre Leone avrà modo di chiarire alcuni problemi sul fronte sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il fine settimana, dal 29 febbraio al 1° marzo 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo 29 febbraio-1° marzo 2020 segno per segno

Ariete: il vostro umore potrebbe non essere dei migliori secondo l'oroscopo del fine settimana per via di alcuni impegni arretrati sul posto di lavoro da portare a termine al più presto. Cercate di vedere le cose dal lato positivo e provate a finire il prima possibile senza commettere errori. Voto - 6,5

Toro: avrete grandi aspettative per questo fine settimana grazie ad una sorridente configurazione astrale che vi assisterà. Il cielo splenderà su di voi e avrete intenzione di condividere il vostro tempo libero con le persone che più amate al mondo.

Voto - 8,5

Gemelli: dopo qualche piccolo problema durante la settimana, la salute sarà in netto rialzo e vi permetterà nuovamente di godere di quelle piccole gioie della vostra vita quotidiana, senza particolari problemi, come gli amici oppure la famiglia. Voto - 7,5

Cancro: potreste essere piuttosto arrabbiati secondo l'oroscopo del fine settimana per via di una questione rimasta in sospeso con i colleghi o con il partner.

Forse sarebbe il caso di discuterne civilmente e cercare di risolvere la situazione il prima possibile. Voto - 6

Leone: l'oroscopo del weekend dice che sarete a vostro agio, soprattutto sul fronte sentimentale, dove avrete modo di recuperare parecchi punti per la vostra relazione di coppia e riuscire a far salire nuovamente l'affiatamento tra voi e il partner con un pizzico di sincerità e romanticismo.

Voto - 7,5

Vergine: avrete modo di respirare un’atmosfera magica secondo l'oroscopo del fine settimana, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In amore infatti l'intesa di coppia sarà molto alta e sarà facile far scoppiare la scintilla della passione tra voi e il partner. Voto - 8,5

Bilancia: riuscirete a riprendere in mano la vostra situazione lavorativa secondo l'oroscopo del fine settimana. Tornerete a lavorare correttamente e riuscirete di nuovo ad ottenere ottimi guadagni grazie alla vostra tenacia. Voto - 8

Scorpione: weekend di passione per voi nativi del segno grazie ad una configurazione astrale positiva.

Preferirete trascorrere il vostro tempo con la vostra anima gemella, che apprezzerà la vostra disponibilità e saprà sicuramente come ricambiare. Voto - 8

Sagittario: potreste decidere di prendervi qualche momento per voi stessi durante il weekend per cercare di fare il punto della situazione e capire come dovrete agire nelle prossime giornate in ambito lavorativo o sentimentale. Voto - 6,5

Capricorno: relazione sentimentale ottimale per voi nativi del segno durante il fine settimana. La vostra relazione di coppia sta attraversando un magico periodo e, come ciliegina sulla torta, proverete nel weekend a fare qualcosa di veramente unico per il partner che non dimenticherà mai.

Voto - 8,5

Acquario: potrebbe esserci qualche momento di tensione durante il fine settimana per voi nativi del segno a causa di qualche piccolo battibecco in famiglia che potrebbe creare malumore. Se potete, cercate di tenere in mano la situazione senza creare ulteriori problemi. Voto - 6,5

Pesci: se siete nati nella seconda decade avrete modo di fare degli incontri molto fortunati nel fine settimana. Che sia al lavoro o fuori casa, con amici o parenti, cercherete in tutti i modi di trovare una scusa per approfondire meglio tale nuovo incontro. Voto - 7,5