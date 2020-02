L'Oroscopo di questo weekend lascia presagire 48 ore interessanti e serene per i nati sotto il segno dei Pesci, per i quali continua il momento di energia e vitalità iniziato già con l'inizio del nuovo anno. Bene il Toro, che ritrova la serenità in amore e si prepara a vivere grandi emozioni in tal senso. Al contrario la Bilancia ha davanti a sé due giornate faticose, in cui non mancheranno le tensioni e i cattivi umori.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo del weekend, da sabato 29 febbraio a domenica 1 marzo 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Oroscopo di sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo da Ariete a Cancro

Ariete: le stelle lasciano presagire un fine settimana vantaggioso per l’Ariete, che con l’inizio del mese di marzo si prepara a vivere un momento positivo e ricco di novità. È un buon periodo per quanto riguarda l’abito lavorativo e la sfera sentimentale, ideale per coloro i quali intendono avanzare delle proposte o confessare i propri sentimenti alla persona amata. Anche all'interno dei rapporti di coppia torna la serenità e la passione si riaccende, incontri favoriti.

Toro: l’oroscopo lascia presagire un weekend sereno e spensierato, il Toro durante le ultime giornate di febbraio ha potuto ritrovare l’equilibrio perso e soprattutto in amore si prepara a vivere un momento di forte positività. Le prossime giornate porteranno grandi emozioni, qualcuno inizierà a parlare di progetti per il futuro e anche gli incontri sono favoriti. Bene il lavoro, tuttavia sarà meglio prestare attenzione alle spese.

Gemelli: le stelle sono dalla parte del segno durante le giornate di sabato e domenica, che si rivelano fortunate per risolvere delle situazioni complicate e trovare dei chiarimenti. Sia in ambito lavorativo che all'interno della sfera sentimentale il segno potrà fare affidamento sulla protezione delle stelle e trovare alcune delle soluzioni ricercate. Bene il fisico.

Cancro: quella di sabato 29 febbraio potrebbe essere una giornata agitata per il segno che non saprà come dividersi tra le varie cose da fare.

Al contrario domenica si può tirare un sospiro di sollievo e godersi qualche momento di risposo e spensieratezza. Le stelle favoriscono gli incontri e i momenti di svago, è la giornata ideale organizzare una gita fuori porta o una serata in compagnia degli amici.

Oroscopo del fine settimana 29 febbraio e 1 marzo da Leone a Scorpione

Leone: l’oroscopo del weekend lascia presagire due giornate sto danno per il segno che potrebbe risentire della stanchezza accumulata ed accusare lievi malesseri fisici. Il consiglio degli astri per le prossime 48 ore è di agire con cautela, evitando i passi affrettati, ma soprattutto evitando di sovraccaricarsi di lavoro.

È un momento positivo per quanto riguarda l’amore, tuttavia non è da escludere la possibilità che nascano dei piccoli contrasti.

Vergine: un quadro astrale positivo proteggere il segno e lo accompagna per tutta la durata del mese di marzo, tuttavia il mese potrebbe partire con delle incertezze, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Il consiglio delle stelle è quello di cercare di trovare un punto di incontro senza pretendere di imporre sugli altri le vostre idee. Momento positivo per il lavoro.

Bilancia: il mese di marzo si rivelerà più fortunato di quelli precedenti per il segno, tuttavia le giornate di sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo potrebbero riservare dei momenti sottotono alla bilancia, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e l’amore.

Delle preoccupazioni e dei contatti potrebbero nascere a causa di questioni legate all'aspetto finanziario alla gestione della casa.

Scorpione: l'oroscopo lascia presagire un weekend ricco di energia e positività. Secondo le stelle sono due giornate ideali per coloro i quali intendono mettersi alla prova o tornare in carreggiata dopo un periodo di stop. Sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda la sfera sentimentale si può ottenere molto e anche gli incontri sono favoriti.

Previsioni astrali del weekend 29 febbraio e 1° marzo da Sagittario a Pesci

Sagittario: il weekend inizia con qualche momento di disagio per il Sagittario, qualcuno infatti potrebbe risentire di un calo fisico e vedersi costretto a rallentare un po’ i ritmi.

Al contrario la giornata di domenica permetterà un recupero dal punto di vista salutare, i nati sotto questo segno possono concedersi qualche momento di svago. L’amore torna protagonista e anche gli incontri sono favoriti.

Capricorno: il fine settimana offre alla segno l’opportunità di staccare la spina da quelli che sono gli impegni e le preoccupazioni legate all'ambito lavorativo e dedicarsi di più all'amore e ai rapporti interpersonali. Quelle di sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo sono giornate positive per risolvere dei contrasti in amore. Chi vive un rapporto stabile, potrebbe ritrovare la passionalità e il romanticismo dedicandosi una serata speciale.

Acquario: il consiglio dell’oroscopo per questo fine settimana è quello di cercare di liberare la mente da tutti i pensieri negativi e distruttivi delle ultime giornate, cercando di favorire la rinascita del buon umore e della positività. Quelle di sabato e domenica sono due giornate fortunate per coloro i quali desiderano dedicarsi al corpo e al fisico, praticando dello sport o concedendosi del tempo per dedicarsi alle proprie passioni. Chi ha un rapporto stabile non vive momenti di particolare tensione, al contrario chi ha un rapporto nato da poco potrebbe affrontare litigi e discussioni.

Pesci: l’oroscopo lascia presagire un weekend interessante per quanto riguarda i sentimenti.

Più generale il mese di marzo regalerà delle buone soddisfazioni in tal senso ai Pesci e non mancheranno le novità. Anche gli incontri sono favoriti. Continua un momento di vantaggio e positività in ambito lavorativo, dove non mancano le soddisfazioni.