Nuova giornata per i dodici segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di domani, mercoledì 18 marzo 2020, dall'Ariete ai Pesci. Di seguito amore e lavoro per alleggerire le tensioni di questo periodo.

Stelle e oroscopo del 18 marzo: la giornata

Ariete: in amore non tutto è semplice. Le coppie che convivono da poco stanno discutendo con più frequenza. Tra oggi e domani maggiori tensioni. Nel lavoro Luna dissonante che invita alla prudenza.

Toro: per i sentimenti c'è uno stato di maggiore forza visto che la Luna è favorevole.

Date per questo motivo più spazio ai sentimenti. Nel lavoro a breve arriverà un momento favorevole che vi darà una situazione di maggiore creatività.

Gemelli: a livello amoroso non ci sono grosse difficoltà. Mettetevi in gioco e iniziate nuovi progetti. Nel lavoro non mancano i ritardi, ma la forma fisica potrà essere recuperata.

Cancro: in amore è importante evitare conflitti visto che Luna è in opposizione e potrà portare qualche problema in più. Nel complesso però ci saranno idee interessanti per il futuro.

A livello lavorativo, se c'è una causa in corso, prima di fine mese non avrete risposte.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata buona. Tutto quello che nasce in questi giorni potrà essere positivo e di rilancio. Nel lavoro le soluzioni che arrivano non sembrano quelle giuste. Un rapporto potrebbe anche chiudersi definitivamente.

Vergine: in amore Luna interessante, oggi c'è una grande energia.

Vi sentite più forti ed energici. Nel lavoro potrebbero arrivare soluzioni a breve. Una vostra richiesta potrà essere accettata.

Bilancia: per i sentimenti periodo interessante per programmare qualcosa di bello. Evitate solo di non rovinare un rapporto per questioni futili. A livello lavorativo torneranno alla ribalta opportunità che prima vi erano sfuggite.

Scorpione: per i sentimenti c'è un'atmosfera non positiva, di lieve disagio. Alcune cose non vanno come vorreste. Nel lavoro, anche se ci sono problemi al momento è possibile avere qualcosa in più. Le opportunità presto arriveranno.

Sagittario: state cercando di risolvere un problema e siete alla ricerca di un riavvicinamento con una persona. Nel lavoro attenzione, per qualche nuova soluzione ci vorrà ancora un po' di pazienza.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale, se una persona vi interessa, questo è un periodo migliore per tentare un avvicinamento.

A livello lavorativo, anche se si chiude un percorso sarà possibile tentare qualcosa di nuovo nei prossimi mesi.

Acquario: in amore ci saranno delle difficoltà a causa di Venere dissonante. Nel lavoro difficile tenere testa ad alcune situazioni, le stelle comunque sono dalla vostra parte.

Pesci: a livello sentimentale bella questa situazione, la Luna favorevole porterà qualcosa in più. Vi sentite più forti e determinati. Nel lavoro la situazione è a vostro favore, ma le opportunità e le programmazioni vanno fatte per le prossime settimane.