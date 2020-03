Ha avuto inizio la terza settimana del mese di marzo 2020. Scopriamo come andranno a livello astrologico le giornate fino a domenica 22 marzo 2020. Di seguito le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la settimana inizia con la luna dissonante, in campo amoroso bisognerà essere cauti. Con il concludersi del periodo, Venere non sarà più nel segno, ma non perderete vitalità. In campo lavorativo nella parte centrale della settimana è possibile che avvertiate della stanchezza.

Toro: i nati sotto questo particolare segno, inizieranno la settimana in modo positivo per quel che riguarda la forma fisica. A livello amoroso bisognerà mettere in chiaro delle situazioni. Per quel che riguarda il settore professionale, nel weekend con la dissonanza della luna è possibile che qualcuno decida di concludere delle collaborazioni.

Gemelli: in questa settimana con la luna favorevole potrete mettere da parte delle dispute. Con il concludersi del periodo, invece, non sarà semplice risolvere delle questioni.

In campo lavorativo bisognerà riflettere e studiare nuove strategie per poter ottenere dei risultati.

Cancro: in particolare con l'inizio della settimana cercate di rimandare delle discussioni, soprattutto chi deve fare una scelta è importante che prenda tempo. La prima parte del periodo sarà caratterizzato da nervosismi, con anche la luna in opposizione nella parte centrale. Con il concludersi del periodo potrebbero sorgere delle emozioni interessanti per il settore amoroso.

Leone: la settimana inizia con alcune problematiche a livello sentimentale. Alcune soluzioni potrebbero non soddisfarvi. I chiarimenti avverranno nella parte centrale del periodo. In campo professionale è possibile che dobbiate allontanarvi da alcune situazioni. Nel weekend con la luna dissonante potrebbero esserci dalle polemiche.

Vergine: nella parte centrale della settimana sarete chiamati a fare delle scelte, l'importante è che capiate quale decisione prendere.

In amore nel weekend potreste sentirvi particolarmente nervosi e agitati. Nel lavoro non mancheranno nuove responsabilità.

Astrologia e oroscopo della settimana dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a livello professionale i problemi che sono nati nelle ultime settimane è possibile che si sistemino. Nella parte centrale del periodo potrebbero tornare alla ribalta delle opportunità lavorative. Per quel che riguarda l'amore, nel weekend è possibile che vi sentiate sottotono.

Scorpione: periodo di ottimo recupero a livello salutare. La settimana inizia con un buon transito di Mercurio, i progetti lavorativi sono favoriti.

Discussioni amorose potrebbero invece nascere con la fine del periodo.

Sagittario: in queste giornate fino a domenica 22 marzo vi sentirete particolarmente forti e motivati. in campo sentimentale è possibile che viviate dei momenti complessi con il partner. Per quel che riguarda il settore lavorativo dovrete avere pazienza se qualche accordo tarda ad arrivare.

Capricorno: ad inizio settimana la luna entra nel segno, è un buon momento per l'amore, potrete fare scelte con maggior leggerezza. A livello professionale è possibile che arrivino delle comunicazioni importanti. Con il weekend il Sole sarà dissonante, ma non mancherà energia e vitalità per il segno.

Acquario: momento di ripresa per i sentimenti, con la luna nel segno vi sentite spronati ad amare. Bel cielo anche per quel che riguarda il settore professionale. Con il fine settimana arriveranno delle soluzioni.

Pesci: a livello lavorativo cercate di evitare discussioni in queste giornate. È possibile che vi sentiate sotto pressione perché delle conferme tardano a giungere. In amore cercate di non essere troppo agitati, con la Luna nel segno, potreste vivere belle emozioni.