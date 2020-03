Nel mese di aprile 2020 vi saranno, sul piano astrale, tre cambi planetari importanti: Mercurio viaggerà dai Pesci al Toro, mentre Venere si sposterà dal segno del Toro a quello dei Gemelli e, in ultimo, il Sole passerà dai gradi dell'Ariete al Toro. Di seguito l'Oroscopo mensile, riguardante amore e lavoro per il segno zodiacale del Leone.

Predizioni astrali sull'amore di aprile per il Leone

Le faccende di cuore dei nati Leone durante il mese di aprile dell'anno in corso non avranno, con ogni probabilità, un ruolo di primaria importanza nelle loro priorità.

Marte e Saturno in Acquario, pungolati dal duetto Giove-Urano di Terra, faranno probabilmente balzare in primo piano nuove opportunità pratiche ed anche burocratiche per i quali i nativi impiegheranno molto tempo. Niente paura per i single del segno per i quali cambierà ben poco mentre, diversa la situazione per chi tra loro vive una relazione stabile o si sta approcciando ad una nuova conoscenza amorosa. In questi ultimi casi sarà doveroso mettere la questione in chiaro sin da subito con l'amato bene, spiegando che sarà solo questione di qualche settimana.

Esente da tali turbolenze sarà la terza decade che, invece, godrà di una ritrovata passionalità in coppia.

Oroscopo sul lavoro del mese di aprile per il Leone

Ben più rosee, invece, le effemeridi riguardanti le faccende professionali dei nati Leone ad aprile 2020. Qui c'è un doveroso distinguo da fare tra i nativi che hanno lavorato duramente nei mesi scorsi e quelli che, invece, non hanno pigiato sino in fondo sul pedale dell'acceleratore.

I primi sono stati messi alla prova dal duetto Giove-Saturno in Capricorno e da Urano in Toro negli ultimi quattro mesi, i quali hanno visionato la loro propensione allo stacanovismo e reazione agli imprevisti. Per chi tra loro, quindi, abbia lavorato alacremente potrà contare sullo spostamento di Saturno e Marte nell'opposto Acquario oltre che sul duetto conciliante Giove-Urano di Terra, i quali potrebbero portare succulenti novità.

Buone nuove che riguarderanno presumibilmente aumenti di stipendio e/o incarichi di maggiore responsabilità che saranno accolti con grande entusiasmo dai nativi. I Leoni, probabilmente con ascendente d'Acqua, che hanno preferito cullarsi sulle problematiche legate al mondo della professione e, di conseguenza, adagiarsi sugli allori facendo prevalere la pigrizia alla dedizione, avranno buone chance di ricevere una forte ammonizione astrale. Gli inoccupati del segno, infine, potranno contare su buone opportunità professionali da domenica 5 aprile in poi, malgrado non debbano aspettarsi stipendi da capogiro, soprattutto se alla prima esperienza lavorativa.

Giorni fortunati: 15, 28 e 30.