L'ultima settimana del mese di marzo ha preso ufficialmente il via. È quindi interessante capire come continua il percorso astrologico dei dodici segni con l'Oroscopo del 24 marzo 2020, con tutti i cambiamenti che porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Stelle e oroscopo del 24 marzo: previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: in amore, se dovete parlare con la persona che sta al vostro fianco, in queste ore vi sentite forti e quindi potrebbe essere il momento giusto, nonostante la fase di agitazione e nervosismo da tenere sotto controllo.

Nel lavoro potete comunque contare su contatti positivi.

Toro: per i sentimenti è una giornata interessante. Fate ora una scelta visto che da giovedì e per tutto il weekend la Luna sarà nel vostro segno. Attenzione però alle tante discussioni che vi vedono messi in mezzo. Nel lavoro è normale in questo periodo che ci sia maggiore nervosismo e agitazione. Se possibile allontanate quelle persone che sono contro di voi.

Gemelli: a livello amoroso, se qualcuno è contro di voi con il Sole e la Luna favorevoli potrete prendervi una bella rivincita.

Nel lavoro state vivendo una fase complicata, non lasciatevi però abbattere, anzi cercate nuovi spiragli.

Cancro: in amore, se ci sono stati contrasti, cercate di staccare dalle tensioni almeno fino al giorno 26. Nonostante vi sentiate piuttosto agitati, le amicizie che portate avanti da tempo non faranno mancare alcune novità. A livello lavorativo per i prossimi giorni non sono escluse dispute e contrasti, se possibile cercate di allontanarle.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale è un momento interessante per l'amore, sono ore valide e da sfruttare. Venere inizierà però un transito dissonante per alcuni giorni, per questo i progetti futuri sono momentaneamente sospesi. Nel lavoro alcuni si sentono stanchi, non riuscite a fare quello che effettivamente desiderate.

Vergine: in amore, se ci sono state indecisioni, ora si può recuperare.

Siate meno agitati e riflettete di più. Nel lavoro possono arrivare soluzioni, ma solo ad aprile. Recupero per il fisico.

Previsioni e oroscopo del 24 marzo: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i sentimenti le storie in crisi dovrebbero essere gestite con maggiore prudenza. Nel lavoro ci sono maggiori decisioni da prendere in questo momento, è normale quindi essere confusi e non sapere cosa fare.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale la Luna è in ottimo aspetto, potrebbe essere un buon incentivo per risolvere un problema di una storia. Una persona conosciuta da poco potrebbe essere importante per voi.

A livello lavorativo non mancano alcuni problemi nei rapporti con gli altri. Le soluzioni arriveranno, ma con calma.

Sagittario: a livello amoroso è una giornata interessante per chiarire quello che non va. Se dovete parlare con una persona per dichiarare quello che sentite, le stelle sono della vostra parte. Nel lavoro c'è la voglia di fare qualcosa di nuovo, ma i momenti migliori arriveranno nelle prossime settimane.

Capricorno: in amore è un momento di stallo, forse avete deciso di prendere le distanze da una storia. Non è questa la giornata migliore per mettersi a discutere. Nel lavoro arriveranno cambiamenti importanti.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale il Sole e la Luna sono favorevoli e permettono di gestire meglio le questioni in maniera più positiva. Nel lavoro dovete portare a termine alcuni accordi, ma al momento vi risulta difficile. Presto arriveranno nuove soluzioni.

Pesci: in amore le coppie che hanno vissuto una crisi dovranno stare attente alle provocazioni di questo periodo. Nel lavoro è meglio mettersi al riparo da qualche critica che potrebbe arrivare. Più forza per il fisico.