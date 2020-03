L'Oroscopo del giorno, mercoledì 25 marzo 2020, è pronto a dare soddisfazione in merito al probabile andamento della terza giornata dell'attuale settimana. Curiosi di scoprire come potrebbe essere per il vostro segno il periodo indicato? Sicuri della risposta, iniziamo subito a mettere in rilievo i segni fortunati preventivati in giornata positiva nei confronti del giorno in analisi. Bene, come al solito prima di iniziare a valutare l'amore e il lavoro dando voce in capitolo ai segni fortunati e non, ricordiamo che le predizioni astrali in questo contesto riguarderanno in esclusiva i soli amici nativi in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario o Pesci.

Volendo dare qualche 'chicca' in anteprima vi confermiamo quanto svelato dal titolo principale: è previsto un frangente molto favorevole per gli amici appartenenti al segno dello Scorpione. Il simbolo astrale di Acqua infatti potrà contare sull'ottima specularità positiva al 90% del Pianeta Venere, nel periodo in trigono a Marte in Capricorno. Intanto, secondo quanto esposto nell'oroscopo di mercoledì 25 marzo, l'Astrologia annuncia un periodo non troppo performante a coloro nativi del Sagittario e del Capricorno: il motivo?

Lo scopriremo a breve, subito dopo aver tolto il velo dalla classifica stelline quotidiana.

Classifica stelline 25 marzo 2020

Il prossimo mercoledì in calendario ha già ricevuto il lasciapassare da parte dell'Astrologia, quindi è pronto per essere analizzato in questa sede. In questo contesto andremo daremo una valutazione quanto più possibile oggettiva al terzo giorno di questa settimana sfogliando virtualmente la nuova classifica stelline quotidiana, come già annunciato estrapolata dall'oroscopo del 25 marzo.

In merito alla situazione astrologica generale, oltre alla prima posizione assegnata allo Scorpione, già evidenziato in apertura, la giornata vede un solo altro segno considerato 'super-positivo': la Bilancia, in questo caso classificata al secondo posto con cinque stelle. Ansiosi di conoscere la sorte riservata dagli astri ai restanti segni?

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato come al solito dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

: Scorpione; ★★★★★: Bilancia;

★★★★: Acquario, Pesci;

★★★: Sagittario;

★★: Capricorno.

Oroscopo mercoledì 25 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. In arrivo un giorno molto positivo, a tutto tondo con la parte centrale della settimana. Situazione dunque molto fluida almeno sulla carta. La possibilità d'imbattersi in qualcuno che vi potrebbe essere molto utile nel lavoro è abbastanza concreta: sfruttatela senza pensarci due volte, ok? Novità anche in amore: non tiratevi indietro se dovesse esserci qualche questione anche spinosa da affrontare; magari un impegno importante o una faccenda necessaria da sbrigare.

Curate l'alimentazione e l'estetica evitando i lavori pesanti o quegli sport (da camera) troppo faticosi. In questi giorni la mancanza di libertà potrebbe farsi sentire molto, purtroppo fino a nuove direttive bisogna assolutamente evitare rischi inutili. Il pomeriggio si annuncia migliore della mattinata. In coppia attenzione a non rivangare storie del passato. Single, una persona (Scorpione o Capricorno) potrebbe avercela a morte con voi, forse perché siete stati troppo sinceri o risoluti in quella cosa che solo voi conoscete.

Scorpione: ’top del giorno’. In base a quanto evidenziato dall'oroscopo del giorno, il prossimo mercoledì partirà sicuramente con l'umore in significativa ripresa per voi dello Scorpione.

Dunque, si preannuncia per tantissimi nativi un periodo molto piacevole in tutto e per tutto: a suggellare il periodo, una splendida valutazione astrologica da 'prima posizione', ovviamente quella relativa alla 'top del giorno'. Intanto vi diciamo che con una persona della Vergine o del Sagittario potreste costruire qualcosa di buono oppure potrebbe nascere un'attrazione improvvisa, sia che siate single che (udite... udite...) legati ad un'altra persona: pensateci cento volte prima di.Intanto preparatevi a ripartire non appena questo brutto periodo sarà finito: maggio, giugno e luglio rimetteranno in moto la vostra sensualità e la voglia d'amare dominerà i sensi di molti Scorpione.

Fisicamente siete piuttosto forti, ma se ci sono stati grossi problemi di lavoro o d'amore in passato è normale che adesso qualcuno debba recuperare: da questa sera fino a fine settimana sarebbe meglio fare le cose con calma.

Sagittario: ★★★. Questo mercoledì l'oroscopo del giorno 25 marzo al Sagittario indica una giornata abbastanza stressante da portare a buon fine, in modo significativo per i nati in prima e seconda decade. Il periodo sotto esame, valutato come sapete con il segno di spunta relativo al 'sottotono', non lascia presagire quasi nulla o poco di positivo. Per questo le predizioni di mercoledì invitano a tenere un atteggiamento distaccato da eventuali problemi o situazioni che potrebbero essere benissimo risolte in altri momenti.

In questa giornata molti si chiederanno come sta procedendo una questione rimasta in sospeso o quel problema familiare o di lavoro che vi sta tenendo col fiato sospeso, non è così? Bene, allora in questo caso vi diciamo di non essere in ansia, molto presto le cose si aggiusteranno secondo le vostre aspettative. Per il momento c'è solo da attendere che passi questo periodo anomalo, poi tutto tornerà alla solita routine. In alcune circostanze gli astri vi invitano a controllare personalmente ogni cosa: non fidatevi, sappiate che qualcuno non è stato molto leale con voi. Qualche spesa di troppo da mettere in agenda.

Astrologia del giorno 25 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì indica questa parte centrale della corrente settimana non troppo serena per voi del Capricorno. Il motivo? Al solito: discussioni o 'musi lunghi' soprattutto a causa del vostro temperamento così sincero (forse troppo!) e verace; non riuscite mai a trattenervi dall'esternare il vostro pensiero in modo diretto, spiattellando le vostre verità direttamente in faccia ai malcapitati. Spesso siete anche eccessivamente emotivi dentro, ma non lo date a vedere, per questo vi mettiamo in guardia sul fatto che potreste avere difficoltà nel mantenere una certa calma in questo periodo.

Bisogna che in questa giornata vi organizziate al meglio, altrimenti rischiate di fare poco, e quel poco di farlo anche male. Nei rapporti d'amore, soprattutto a quelli del segno che hanno avuto una crisi agli inizi dell'anno e ancora se la trascinano dietro diciamo di avere fiducia: si sa, è difficile dall'oggi al domani recuperare un rapporto, pertanto le circostanze vi richiedono massimo impegno e tanta buona volontà. Consiglio: mai mettersi contro il destino: se qualcosa si è chiuso vuol dire che non va più bene. Sappiate che sta arrivando un periodo migliore.

Acquario: ★★★★. Si preannuncia per voi nativi una giornata abbastanza generica, diciamo pure sommessa ma non necessariamente negativa.

In base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario il periodo nel complesso metterà in evidenza tanti impegni e un'agenda piena di cose da fare. In parte vi farete carico di alcuni problemi pratici inerenti al ménage familiare, che sapete essere molto variegato: ogni tanto avete pure provato a delegare incombenze o impegni vari, ma senza successo. In evidenza anche momenti di sana tranquillità con un buon accordo con la persona amata: cose queste che, di questi tempi, non sono affatto da disprezzare. Se avete difficoltà di dialogo nei confronti di chi amate, nel corso della giornata ma soprattutto in serata, sforzatevi di usare toni più suadenti del solito: appartenete ad un segno dolce e allo stesso tempo molto affascinante, di certo questo periodo non potrà che riservare qualche bella sorpresa a più di qualcuno tra voi nativi.

In alcuni casi, viste le quattro stelle a corredo della previsione, il rischio di polemizzare potrebbe essere abbastanza alto: non tiratevi indietro, anzi, mostrate pure i denti se dovesse essere necessario, ok? Sapete benissimo che nelle relazioni familiari o nei rapporti con genitori e figli ci vuole polso fermo!

Pesci: ★★★★. In arrivo un giorno discreto, dunque in linea con la media positività. Di certo, quasi tutta la giornata richiederà una certa attenzione da parte vostra, soprattutto in un periodo così incerto e ad alto rischio, in primis per la salute e poi per l'umore, quasi sempre in ansia per le continue notizie negative che i media propinano continuamente.

Parlando di previsioni, secondo quanto analizzato dalle effemeridi di vostra competenza l'oroscopo del giorno 25 marzo invita ad avere un atteggiamento positivo, ma allo stesso tempo molto concentrato. La vita domestica a qualche nativo potrebbe tornare alla ribalta con i soliti vecchi problemi ai quali di conseguenza potrebbero aggiungersi di nuovi. Prudenza, occhi e orecchie bene aperti dovranno sempre essere i vostri target da seguire: in questi giorni così concitati sembrate davvero troppo afflitti. Calma, avete un mondo pieno di cose da fare, dunque fatele così vi distrarrete un po' dalla cruda realtà: date tempo al tempo, molto presto questo periodo sarà solo un brutto ricordo. Potrebbe sbloccarsi nel frattempo una questione di lavoro: progetti favoriti, ma solo per chi ha una buona creatività.