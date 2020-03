Il mese di marzo ha ormai avuto inizio. E' quindi interessante approfondire come andranno le giornate fino al 31 di questo mese per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione su amore, salute e lavoro; ci saranno anche dei suggerimenti per affrontare il periodo in arrivo. Le ultime settimane sono state vissute con grande forza dal segno. Con Urano in opposizione ci sono stati dei momenti di nervosismo, che hanno creato delle problematiche con le persone che vi stavano intorno, ma con la fine del mese è stato possibile trovare una soluzione.

In campo amoroso, ci sono stati degli incontri sentimentali importanti. Per quel che riguarda tutto il livello lavorativo, con Mercurio in ottimo aspetto, sono stati favoriti i nuovi progetti.

Stelle del mese di marzo per lo Scorpione

Il mese di marzo per i nati sotto il segno dello Scorpione sarà stancante. In particolare nelle giornate della parte centrale del periodo, dovrete tenere sotto controllo il profilo psicofisico. Qualcuno in questo mese sentirà all'esigenza di fare dei cambiamenti, ma cercate di non fare troppo.

In campo amoroso, le coppie di lunga data, ma anche le coppie nate da poco tempo, dovranno affrontare delle problematiche. Con L'opposizione di Venere e Urano, ci sarà molto stress emotivo per il segno. In campo professionale Giove protegge il segno, quindi potrete capire cosa desiderate fare.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo nel dettaglio che riguarda il settore sentimentale e professionale dei nati Scorpione.

Oroscopo marzo: lavoro e amore dello Scorpione

Come anticipato, in campo sentimentale vivrete dei momenti di difficoltà. Tutte le coppie dovranno affrontare delle situazioni difficili, riguardanti anche delle situazioni economiche. In questo momento desiderate capire quale strada prendere e cosa chiedere al vostro partner. Per le coppie che hanno già avuto problemi in passato, sarà importante mantenere la calma, altrimenti la situazione potrebbe essere complessa da contenere.

Nel successivo mese di aprile, Venere non sarà più opposta, per questo motivo potrete ricucire delle situazioni.

A livello professionale, cercate di non agitarvi troppo se qualcuno non la pensa come voi. Dovete fare delle scelte, impegnatevi per comprendere quale direzione prendere. Siete in cerca di sincerità da parte dei collaboratori, per questo motivo potreste decidere di ribellarvi. Tenete la rabbia sotto controllo, anche se non sarà semplice da gestire. Nel successivo mese di aprile poi proseguiranno delle insoddisfazioni, anche a causa di Saturno che diventerà dissonante. Le professioni creative saranno però favorite e vivranno bei momenti.