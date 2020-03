Nuova giornata di predizioni astrali per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà domenica 22 marzo 2020. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa giornata vi sentirete più stabili a livello salutare. In campo professionale avrete più voglia di impegnarvi ed anche di prendere in considerazione delle nuove collaborazioni. Venere non è più nel segno, ma il periodo è comunque interessante.

Toro: a livello amoroso in questa giornata vivrete dei momenti di positività.

Le coppie che stanno insieme da tempo possono sfruttare la loro forza. In campo lavorativo potrete fare delle scelte importanti per il futuro.

Gemelli: nel lavoro, è importante che studiate delle strategie per riuscire nei vostri progetti. In campo sentimentale giornata di confusione, qualcuno potrebbe vivere delle tensioni.

Cancro: in questa giornata in amore è importante che evitiate gli scontri. Sono in arrivo delle soluzioni per le coppie che hanno vissuto dei momenti di crisi. Nel lavoro possibili novità importanti da sfruttare per i prossimi mesi.

Leone: cercate di non stancarvi troppo, è possibile che ci siano delle problematiche da risolvere in questo periodo. Nel lavoro cercate di fidarvi dei consigli che vi vengono dati. In campo amoroso periodo di riflessione.

Vergine: in questa giornata i nati sotto questo particolare segno a livello lavorativo non dovranno agitare le acque. In amore ci sono infatti delle tensioni in corso.

Astri e stelle giornaliere per i segni zodiacali

Bilancia: fate molta attenzione a come gestite le situazioni sentimentali, tenete sotto controllo le vostre reazioni. Nel lavoro è possibile che dei progetti ritardino.

Scorpione: a livello sentimentale questa domenica sarà favorevole per le relazioni. In campo lavorativo è possibile che presto giungano dei trasferimenti o cambiamenti.

Sagittario: periodo di recupero soprattutto salutare per il segno.

Nel lavoro cercate di fare attenzione alle decisioni che prendete. A livello amoroso fate le cose con calma.

Astrologia del 22 marzo per gli ultimi segni

Capricorno: le relazioni è possibile che vengano rafforzate in queste giornate. A livello lavorativo non pensare al futuro con agitazione, potreste stringere accordi importanti.

Acquario: momenti interessanti a livello sentimentale, soprattutto per fare dei progetti a lungo termine. Nel lavoro cercate di sistemare alcune questioni di carattere economico.

Pesci: giornata favorevole per quel che riguarda i sentimenti. Con la luna dalla vostra parte potrete essere chiari con il partner.

A livello lavorativo non mancheranno intuizioni da sfruttare nelle prossime settimane.