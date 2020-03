Le previsioni astrologiche del segno dei Cancro nel mese di aprile ci portano a conoscenza delle dinamiche relative alle attività amorose e lavorative dei nati sotto il segno zodiacale considerato. L'amore non sarà molto positivo, si potrebbe rischiare di chiudere una storia che già segnalava delle problematiche importanti. I cuori solitari non saranno molto in forma e non avranno modo di sfoderare quelle qualità che in altri momenti li caratterizzano. Il lavoro e la sfera economica saranno estremamente negativi, sarà il caso di rimandare alcune situazioni legate alla propria professione.

Le predizioni astrologiche del Cancro sull'amore

Il mese di aprile non sarà un mese ottimale per quel che riguarda la sfera amorosa e sentimentale in genere. Coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia potranno dormire sonni tranquilli esclusivamente nella prima settimana. Se la storia sta andando bene i rischi saranno veramente minimi, nel caso ci fossero delle problematiche si potrebbe arrivare addirittura ad una chiusura definitiva. In linea generale la situazione sentimentale non sarà affatto entusiasmante, bisognerà stare attenti a gestire alcune situazioni spinose.

Per i cuori solitari sarà molto complicato fare delle conquiste, l'umore non sarà quello giusto e il fascino non risulterà essere quello delle grandi occasioni. I single avranno anche delle difficoltà nel comunicare le proprie sensazioni e le proprie emozioni, sia che esse siano rivolte ad un potenziale interesse sentimentale, sia che si riferiscano a persone amiche.

L'oroscopo del Cancro sul lavoro

La prima parte del mese di aprile, per quel che riguarda il segno del Cancro, risulterà non essere molto proficuo sotto l'aspetto lavorativo e sotto quello economico. La seconda parte sarà buona esclusivamente per coloro che sono alla ricerca di una nuova occupazione, avranno alcune possibilità e dovranno sfruttare al meglio le opportunità che si presenteranno. In linea generale l'ambito professionale non sarà per nulla eccellente e si potrebbero fare degli errori di valutazione macroscopici.

Coloro che avevano in mente di proporre un proprio progetto professionale o di mettere in pratica alcune idee innovative dal punto di vista lavorativo, saranno costretti a rimandare e sperare in tempi nettamente migliori. La situazione economica risulterà essere altrettanto negativa, sarà necessario tenersi alla larga da investimenti di qualsiasi tipo e da spese di ogni genere, soprattutto da quelle effimere e non necessarie. In linea di massima bisognerà essere molto avveduti e non fare il passo più lungo della gamba.