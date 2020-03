Nel mese di aprile 2020 troveremo sul piano astrologico tre transiti rilevanti: Mercurio viaggerà dai gradi dei Pesci al Toro, nel frattempo Venere si sposterà dal Toro al segno dei Gemelli ed, infine, il Sole cambierà domicilio passando dall'Ariete al Toro.

Di seguito approfondiamo l'Oroscopo del mese, riguardante amore e lavoro, per il segno zodiacale del Capricorno.

Predizioni astrali sull'amore di aprile per il Capricorno

Le questioni amorose dei nati Capricorno durante il mese di aprile potrebbero subire qualche scossone, in parte per alcuni spostamenti planetari (come Marte, Saturno ed il Sole nella prima metà) ma anche per la propensione dei nativi stessi verso gli affetti più cari.

Per inciso, le persone nate sotto questo segno tengono molto ai valori familiari, ma a patto che, di base, vi sia un 'cuscino' economico degno di nota. Quella stessa sicurezza finanziaria a cui tanto anelano, anche in giovane età, presumibilmente verrà ridimensionata nella prima parte d'aprile e ciò, come conseguenza, li porterà a mutare le loro priorità. Facile intuire come la dolce metà ed i figli non saranno entusiasti di essere relegati in secondo piano e, con ogni probabilità, non faranno nulla per nasconderlo.

Quindi alla confusione della prima settimana di aprile, potrebbe seguire qualche battibecco nella parte centrale del mese: esso servirà a trovare un compromesso emotivo durante la fine di aprile, che potrebbe fare contenti tutti.

Oroscopo sul lavoro di aprile per il segno del Capricorno

Le faccende professionali di aprile per i nati sotto il segno del Capricorno risulteranno probabilmente controverse e destabilizzanti sino al giorno 20 per poi alleggerirsi pian piano dal 21 sino a fine mese.

In aprile i nativi del segno dovranno fare i conti con la perdita del sostegno da parte di Marte e Saturno, anche se potranno contare sul duetto Venere-Urano nell'amico Toro. Ciò potrebbe tradursi in un mese a due velocità, come accennato prima, dove sarà bene drizzare le orecchie per carpire ogni scricchiolio professionale e comportarsi di conseguenza, cambiando direzione se necessario. Tutto ciò che sino a marzo rappresentava una certezza, come un referente o un luogo di lavoro, avrà buone chance di mutare d'improvviso: sarà quindi necessario farsi trovare pronti, consci di potersi tuffare in un nuovo sentiero.

Più complessivamente i nativi dovranno fare i conti con Saturno d'Aria sino a fine giugno e questo significherà che potrebbero stravolgere le loro abitudini e ribaltare ogni pregiudizio. Lasciarsi trasportare dal cambiamento, per quando difficile per questo segno di Terra, sarà la strada maestra e chi riuscirà in tale intento potrà, finalmente, goderne i frutti dal 21 a fine mese. Ad essere maggiormente interessati saranno i Capricorno nati nei primi cinque giorni del segno mentre, gli altri, avvertiranno tali influssi coi periodi a venire.

I giorni fortunati saranno il 24, il 26 e il 29 del mese.