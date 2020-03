L'Oroscopo di domani, mercoledì 18 marzo, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna soggiornerà ancora per 24 ore nel domicilio del Capricorno. In queste 24 ore potrebbero giungere delle notizie tanto attese e destinate a scuotere nel profondo. Ciascun segno avrà diversi impegni. Sarà una giornata valida per aprirsi a nuovi progetti, cercare soluzioni efficienti e curarsi. Coloro che navigano in cattive acque sul piano economico, presto vedranno la luce in fondo al tunnel. Sarà di fondamentale importanza mantenersi positivi e tirare fuori il meglio di sé stessi.

I nati del Capricorno si ritroveranno a fare delle spese, nell'ambito di una giornata molto positiva. Ci saranno delle novità per i Cancro, ma anche per altri simboli zodiacali ci potrebbero essere dei risvolti importanti.

Come di consueto, andiamo ad approfondire scoprendo le previsioni del giorno per ciascun segno con l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 18 marzo

Leone - 12° in classifica - Occhio agli attacchi di gelosia e di rabbia irrazionale, la giornata potrebbe mettervi a dura prova e sarete giù d'umore.

Chi è costretto a lavorare trema per il proprio benessere, ma con le giuste precauzioni non dovrete temere alcunché. Coloro che lavorano in proprio si ritrovano a navigare in cattive acque e le notizie degli ultimi giorni non risultano affatto promettenti. Purtroppo qualche nativo dovrà stringere la cinghia in attesa di risvolti positivi. Comunque sia, in questo periodo state comprendendo molte cose che riguardano non solo il lavoro ma anche la vostra vita personale.

Tante responsabilità gravitano attorno a voi e questo inevitabilmente vi porta a sentirvi stressati. Cercate di starvene per fatti vostri e concentratevi sulle vostre passioni.

Vergine - 11° posto - Da diverso tempo siete in attesa di notizie rinfrancanti, ma la situazione è praticamente immobile. Troppa confidenza potrebbe recarvi fastidio nelle prossime 24 ore. Questo è un periodo delicato in cui avete bisogno di più spazio.

Cercate di proporre delle regole da rispettare e mantenete le dovute distanze dal prossimo. Bandite il pessimismo dalla vostra casa e concedetevi un paio di ore di relax e cura della pelle. Bastano poche semplici azioni per trasformare una giornata negativa in positiva. Date un calcio alla noia, reinventatevi e rendete questo periodo di vacanza forzata molto produttivo. Grazie a internet è possibile imparare ogni cosa. Gioiscono le coppie che risultano compatte.

Scorpione - 10° in classifica - Non è facile tirare avanti di questi tempi, vi sentite con l'acqua alla gola e avete troppa carne a cuocere.

Forse non sapete dove sbattere la testa e siete preoccupati in maniera impensabile. Tutto attorno a voi si regge su un precario equilibrio, vi sentite come se steste camminando sull'orlo di un precipizio. Il lavoro appare incerto così come anche la salute e i rapporti interpersonali. Non allarmatevi ad oltranza, attendete pazientemente che le acque si plachino. Alterarsi non gioverà al vostro benessere anzi vi renderà ancora più stressati di quanto già siete! A breve aspettatevi delle notizie destinate ad entrare nella storia.

Gemelli - 9° posto - La giornata potrebbe portare un po' di turbolenze, ultimamente siete irascibili, annoiati e assonnati.

Cercate di mantenere la mente occupata come meglio potete. Siete un segno pieno di risorse e di valide capacità, per cui sapete sempre tenere la testa alta. Nelle seguenti 24 ore dovrete fare uno sforzo in più per riuscire a movimentare la quotidianità. Giocare a carte, leggere, chiacchierare, cucinare, pulire la casa, ecc, ci sono tante occasioni di svago. Saprete cavarvela in qualsiasi circostanza, tutto quello che dovrete fare è non lasciarvi abbattere. In amore, le coppie che vivono insieme da poco devono andare avanti così.

Cancro - 8° in classifica - L’Oroscopo del 18 marzo dice che sarà un mercoledì buono e quieto.

State vivendo una situazione estremamente logorante, soprattutto se avete un'attività in proprio da mandare avanti anche in un momento così difficile. Certe volte avete voglia di esplodere in un pianto disperato, ma presto questo periodo negativo finirà e incomincerà una ripresa rinfrancante. Tutto quello che dovrete fare è riposare e godervi la vicinanza delle persone care. In famiglia e in amore l'intesa è maggiore, ora più che mai bisogna essere uniti e sostenersi a vicenda. Dedicatevi al vostro benessere, vi siete trascurati fin troppo. L'intesa di coppia si costruisce giorno per giorno con tanta pazienza.

Occorrerà trovare un giusto compromesso. Meno parlate meglio sarà, novità in dirittura d'arrivo.

Pesci - 7° posto - L’oroscopo invita a fare chiarezza sui vostri dubbi interiori. Febbraio e marzo sono stati due mesi strani e turbolenti, conditi di notizie scioccanti. Il vostro è stato un compleanno insolito, ma avete tirato avanti. Sorridono invece coloro che amano stare a casa a guardare la tv tutto il giorno, ma a lungo andare anche questa situazione rischierà di venirvi a noia. Comunque sia, non lasciate che l'incertezza vi logori lentamente, avete diritto di godervi la vita in maniera serena.

Se c'è un argomento spinoso da affrontare, non girateci attorno troppo a lungo ma affrontate la situazione di petto ma usando tanta delicatezza. Si attirano più mosche con il miele che con l'aceto. In famiglia occorrerà una maggiore comprensione e vicinanza.

Oroscopo del giorno

Ariete - 6° in classifica - Man mano che i giorni passano state imparando a gestire l'intera situazione generale ma ciò non significa che non siete più assaliti dal timore e dalla preoccupazione. Dovete imparare ad ascoltare la voce del vostro corpo. Cercate di comprendere quello che non vi garba e quello che invece vi va a genio.

In amore forse c'è poca tolleranza, comunque sia in questo periodo bisogna far fronte comune e portarsi rispetto a vicenda, con il gioco di squadra si ottengono grandiosi risultati. Mantenetevi positivi, soprattutto se tra le mura di casa tira un'aria poco tranquilla, tirate fuori il leader che c'è in voi.

Toro - 5° posto - Periodo perfetto per scovare nuove strade da percorrere e per fare chiarezza interiore. In questi giorni avete capito un sacco di cose e forse avete preso delle decisioni importanti. C'è chi ancora si sente precario, ma nei prossimi giorni giungerà una svolta. Valutate delle alternative e rendetevi utile in questo momento drastico.

Le giovani coppie hanno vissuto un periodo di distacco, ma queste giornate favoriscono il riavvicinamento: se c'è l'amore c'è tutto! In coppia e in famiglia è molto più facile combattere un ostacolo. Per quanto riguarda l'economia, al momento tutto tace e va male ma presto o tardi ci sarà una ripresa rapida e avrete molto lavoro da fare.

Sagittario - 4° in classifica - Una situazione incresciosa potrebbe farvi storcere il naso, ciononostante sarà una giornata nella norma. Mai come in queste 24 ore vi sentirete combattivi. Nei giorni scorsi vi siete tormentati ponendovi numerose domande sul vostro futuro e sulla vostra attività/lavoro, tuttavia siete un segno combattivo e inarrestabile.

Anche se ultimamente vi siete sentiti perseguitati dalla scalogna e avete avuto una gran voglia di gridare e di scappare via a gambe levate, in questa giornata incomincerete a riprendervi mentalmente e sarete decisi a stilare un programma accurato su tutto quello che ci sarà da fare appena questa epidemia si placherà. Cercate di fare uno sforzo in più e mantenete la lucidità soprattutto se in famiglia c'è qualcuno che sta poco bene. Uniti si vince!

Acquario - 3° posto - In questo periodo siete resistenti a tutto, compreso alle provocazioni che di certo non mancheranno in queste 24 ore. Anche se state attraversando un periodo mediocre, siete soddisfatti così perché siete abituati a tirare fuori il meglio da determinate situazioni.

Basta poco per rendervi felici, siete un segno profondo, consapevole e amante della vita. In serata avrete modo di gustarvi un bel film o di immergervi in un piacevole romanzo. Nel complesso sarà una giornata eccellente e soprattutto perfetta per dedicarsi alla cura della propria persona. Una maschera facciale, un bagno caldo o un pediluvio vi rinvigoriranno. In amore lasciatevi andare alla passione, soprattutto se siete un fuoco ardente.

Bilancia - 2° in classifica - Le previsioni astrologiche si presentano superlative specie per coloro che hanno alle spalle delle brucianti delusioni e problemi generici. La fiamma dell'amore va tenuta accesa giorno per giorno, riscoprendosi. Le giovani coppie stanno trascorrendo delle giornate timorose e cariche di preoccupazione. Forse siete in pensiero per una persona cara che attualmente si trova molto distante da voi. Chiedete aiuto se vi occorre, saranno tutti felici di darvi una mano. Vi sentirete carichi di eccitazione ed anche quel piccolo problema di salute risulterà in miglioramento netto. Cercate di bere più acqua del consueto e nutritevi meglio senza abbuffarvi. Avrete mille cose di cui occuparvi, qualcosa bolle in pentola.

Capricorno - 1° posto - In queste giornata a dir poco complicate vi state comportando in ottima maniera. Siete diplomatici ed avete un grosso autocontrollo, naturalmente c'è qualche nativo che è sconsolato e irritato dalla situazione generale. In famiglia potrebbero nascere delle questioni riguardanti il cibo e gli spazi personali, ma saprete gestire e accontentare tutti. Prima di emettere un giudizio finale assicuratevi di aver ascoltato tutte le versioni. Chi lavora al più presto riceverà una notizia di fondamentale importanza e che scuoterà un po' le cose. Possibili compere online, non dovrete lasciarvi scappare una succulenta occasione, ma non sperperate troppo denaro che potrebbe servirvi più avanti.