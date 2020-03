Le previsioni astrologiche del segno della Vergine per il mese di aprile tratteggiano un bilancio in chiaro scuro. L'amore di coppia potrebbe non funzionare più, specialmente laddove c'erano già problematiche importanti pregresse. I cuori solitari dall'altro lato non avranno invece grosse occasioni per fare nuovi incontri o conoscere nuove persone e potrebbero anche scendere in una fase di depressione. Il lavoro subirà degli alti e bassi, i primi quindici giorni saranno particolarmente complessi, mentre nella seconda parte del mese potrebbero arrivare delle buone opportunità professionali, sia per chi ha un'occupazione che per chi è alla ricerca di un impiego.

Le predizioni astrologiche della Vergine sull'amore

Dopo la prima settimana di aprile i sentimenti non saranno troppo favorevoli per i nati sotto il segno della Vargine. La situazione con la persona amata non sarà certo delle migliori, soprattutto se in precedenza si sono verificate discussioni molto importanti. Ci potrebbero essere quindi dei peggioramenti davvero sostanziali, difficilmente il tutto si potrà risolvere in maniera positiva. Se ci dovessero essere rotture insanabili non avverranno comunque strascichi o litigi di sorta.

Anche per quel che riguarda i single, non ci saranno grandi spazi di manovra, le possibilità di fare nuove conoscenze saranno di fatti ridotte al lumicino. Si potrebbe scatenare dunque un po di delusione e avvilimento, l'importante sarà non buttarsi troppo giù ed escogitare dei buoni piani e delle buone strategie per corteggiamenti futuri.

L'oroscopo della Vergine sul lavoro

Il lavoro non produrrà buoni risultati, soprattutto nei primi 15 giorni del mese.

La notizia positiva è che nella seconda quindicina si potrebbero verificare delle cose molto interessanti, le problematiche passate dovrebbero essere risolte brillantemente e anche l'aspetto economico potrebbe prendere la strada di una certa positività. Di fatti potrebbero esserci diverse proposte lavorative e una gratificazione personale per le importanti qualità professionali dimostrate. In particolare potrebbe destare particolare interesse un progetto lavorativo che avete ideato e su cui avete puntato molto.

La serenità risulterà essere fondamentale per la buona riuscita dell'attività lavorativa, nelle settimane scorse purtroppo la tranquillità aveva lasciato spazio a molto nervosismo, ora sembra tutto risolto e superato. Coloro che sono disoccupati e coloro che vogliono cambiare indirizzo lavorativo potranno sfruttare il momento astrale favorevole che si verificherà specialmente nell'ultima settimana di aprile. Non esagerate con le spese, certamente però qualche sfizio potreste anche togliervelo, siate oculati ma non abbiate timore e fatevi qualche piccolo regalo.