L'Oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo 2020 è pronto a dare una valutazione ai prossimi sette giorni in calendario. L'Astrologia settimanale interessante gli ultimi sette giorni del mese di marzo, sicuramente regalerà belle sorprese ma anche inaspettate delusioni a voi che amate le predizioni astrologiche. In questo caso, in apprensione saranno di certo gli amici nati sotto ai segni in analisi nell'articolo di oggi, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Riguardo i voti assegnati, premettiamo subito che questa ultima settimana del mese, ad avere la miglior pagella tra i sei appena enunciati, sarà lo Scorpione (voto 9).

Una spanna sotto il migliore, anch'esso in ottimo periodo, Bilancia (voto 8), seguita un po' più a distanza dal Sagittario (voto 7) e dal Capricorno (voto 7). Sulla linea della media sufficienza invece, a pari merito, secondo quanto messo in evidenza nella previsione settimanale da lunedì 23 a domenica 29 marzo, troviamo l'Acquario (voto 6) insieme a Pesci (voto 6). Andiamo pure ai dettagli sui singoli segni.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: voto 8.

In arrivo una settimana giudicata nel complesso vincente a partire dal giorno 23 fino ad arrivare al 27 di marzo compreso. Poche chance di successo negli ultimi due giorni di weekend. Partiamo subito 'alla grande' con l'anticipare l'arrivo nel settore di una meravigliosa 'top del giorno' portata dagli astri proprio il primo giorno della settimana. Altresì in arrivo tre giornate molto promettenti, considerate dagli astri con cinque stelline super-fortunate, martedì, mercoledì e giovedì.

Invece con quattro stelle è previsto venerdì 27 marzo: giornata certamente da cogliere con calma e tanta ragionevolezza soprattutto nei comparti più a rischio. Decisamente poco positiva si prevede la parte terminale della settimana: sabato sarà da tenere a mente in quanto giudicato con tre stelle, dunque periodo 'sottotono; domenica invece da due stelle, pertanto occhio al periodo valutato sulla carta con il 'ko'.

Andiamo al dunque iniziando ad analizzare in modo mirato le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 23 a domenica 29 marzo:

Top del giorno lunedì 23 marzo;

lunedì 23 marzo; ★★★★★ martedì 24, mercoledì 25, giovedì 26;

★★★★ venerdì 27 marzo;

★★★ sabato 28 marzo;

★★ domenica 29 marzo 2020.

Scorpione: voto 9. Secondo le nostre ultime predizioni astrali, il periodo in oggetto non sarà per nulla difficile da portare a buon fine per voi Scorpione, eccetto la sola giornata di domenica 29 marzo valutata con le tre stelline del 'sottotono'. Dunque, via libera a tutte quelle questioni, soprattutto d'amore, in bilico sulla lama di un rasoio, anche sfruttando la fortuna restituita dall'Astrologia applicata al vostro segno durante le seguenti tre giornate, in questo frangente classificate a cinque stelle: martedì 24, giovedì 26 e venerdì 27 marzo.

Infine, seppur leggermente a passo ridotto, buoni i giorni relativi a lunedì e sabato entrambi valutati a quattro stelle. Il responso condensato a seguire:

Top del giorno mercoledì 25 marzo;

mercoledì 25 marzo; ★★★★★ martedì 24, giovedì 26, venerdì 27;

★★★★ lunedì 23, sabato 28;

★★★ domenica 29 marzo 2020.

Sagittario: voto 7. Settimana piacevole con più di qualche buona giornata ad attendervi. In questo periodo di crisi esistenziale a livello generale l'oroscopo consiglia tanto relax, da vivere soprattutto nell'ambiente familiare, cercando di cogliere insieme le giornate migliori. Iniziamo subito dal basso: giovedì troverete sulla vostra strada solamente due misere stelline, purtroppo valutate con il 'ko'.

Altra giornata alla quale prestare attenzione, quella di mercoledì, quando vedrete arrivare la classica giornata 'sottotono', dunque portatrice di sole tre stelle. Finalmente potrete risalire la china con due giornate buone, caratterizzate da quattro stelle: il 24 e il 29 marzo. Proseguendo, sempre verso il vertice della classifica, lunedì e sabato porteranno in dote finalmente cinque ottime stelline. Infine, il clou del periodo: venerdì 27 marzo porterà tanta serenità in amore e una splendida 'top del giorno'. Il riepilogo nel prospetto seguente:

Top del giorno venerdì 27 febbraio;

venerdì 27 febbraio; ★★★★★ lunedì 23, sabato 28;

★★★★ martedì 24, domenica 29;

★★★ mercoledì 25 marzo;

★★ giovedì 26 marzo.

Oroscopo e stelline settimanali per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: voto 7.

La settimana fino al 29 marzo contempla un periodo non difficile da portare avanti per voi Capricorno, a parte un rallentamento previsto nella prima parte. In questo frangente si prevede un rallentamento della positività riscontrata sulla carta nelle due giornate di martedì e mercoledì: la prima sarà sotto scacco da tre stelline 'sottotono' mentre a seguire, il 25 marzo farà segnare un probabile 'ko' sottolineato dalle due stelline in classifica. Tranquilli, sabato 28 vi rifarete alla grande con una giornata valutata al 'top' a cui seguiranno un venerdì e una domenica quasi perfette in tutto, in questo caso valutate a cinque stelle.

Lunedì e giovedì invece porteranno in dote solo quattro stelle, assolutamente da non denigrare. Andiamo pure al resoconto conclusivo:

Top del giorno sabato 28 marzo;

sabato 28 marzo; ★★★★★ venerdì 27, domenica 29;

★★★★ lunedì 23, giovedì 26;

★★★ martedì 24 marzo;

★★ mercoledì 25 marzo 2020.

Acquario: voto 6. Decisamente sottostimato il periodo in arrivo per tanti di voi Acquario, messi sotto da pianeti non troppo affabili nei vostri confronti: pronti a scoprire le novità? In questo contesto gli astri annunciano un fine periodo immerso nella più totale delle routine: mercoledì, sabato e domenica sono stati tutti valutati a quattro stelle.

Uniche due giornate considerate a priori come ottime sia lunedì che martedì, previste entrambe ampiamente favore e classificate con le cinque stelle delle giornate al 'top'. Proseguendo nelle valutazioni passiamo a svelare le cosiddette giornate 'no': quella relativa al periodo 'sottotono', portatrice di tre stelle sarà probabilmente il giovedì. La peggiore, considerata pertanto con solo due stelle da 'ko', sarà invece venerdì 27 marzo: in questo caso valgono le solite raccomandazioni alla calma e alla massima concentrazione. A voi riepilogo settimanale di competenza:

★★★★★ lunedì 23, martedì 24;

★★★★ mercoledì 25, sabato 28, domenica 29;

★★★ giovedì 26 marzo;

★★ venerdì 27 marzo.

Pesci: voto 6.

Settimana in linea di massima sulla media sufficienza: curiosi di conoscere come è stato valutato il vostro segno? In primo piano l'Astrologia, pronta a servire sul classico piatto d'argento le due giornate migliori in assoluto, in questo contesto considerate a cinque stelle: sabato 28 e domenica 29 marzo, periodi davvero efficaci in quanto garantiti da effemeridi molto positive. Poi, come vorreste continuare? Di certo la curiosità spinge in questi casi a voler conoscere le restanti giornate positive: frangenti buoni ma da vivere con calma e tanta pazienza, mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 marzo, tutte e tre giornate discrete valutate a quattro stelle.

Per chiudere, ecco le due vostre giornate peggiori, in questo caso lunedì e martedì. I dettagli riassuntivi nel prospetto seguente:

★★★★★ sabato 28 e domenica 29 marzo;

★★★★ mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27;

★★★ lunedì 23 marzo;

★★ martedì 24 marzo 2020 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Sul finire proponiamo la classifica della settimana completa, impostata sul lasso temporale interessante le giornate da lunedì 23 a domenica 29 marzo e valida per l'intero zodiaco. In questo contesto il segno al 'top della settimana' è risultato il Toro, con lo Scorpione al secondo posto. Andiamo a scoprire il report astrologico finale condensato nell'oroscopo della settimana da lunedì 23 a domenica 29 marzo valido per tutti i segni, dall'Ariete fino a Pesci:

1° Toro , voto 10 segno al 'top della settimana';

, voto 10 segno al 'top della settimana'; 2° Scorpione, voto 9;

3° Ariete, Bilancia, voto 8;

4° Gemelli, Sagittario e Capricorno, voto 7;

5°Cancro, Leone, Acquario e Pesci, voto 6;

6° Vergine, voto 5.

Il rendiconto periodico relativo all'oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo, in questo caso incentrato sulla quarta ed ultima settimana del corrente mese termina qui.

L'invito è sempre il solito, quello di non mancare al nuovo incontro con l'Astrologia e relative previsioni con annessa classifica stelline riguardante i sette giorni compresi tra il 30 marzo e il 5 di aprile.