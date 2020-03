Nel weekend dell'11 e 12 aprile 2020 per i segni della prima sestina zodiacale - ovvero quella compresa fra Ariete e Vergine - ci saranno vari piccoli rialzi dell'umore, della tranquillità a livello familiare e soprattutto la capacità di andare oltre eventuali litigi. Sarà il caso del segno del Toro, che in questo lasso di tempo si dimostrerà molto attento a non scatenare litigi, così come il Cancro che darà spazio a svaghi e distrazioni per non soccombere alla noia e allo stress.

A seguire, le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco per il fine settimana di Pasqua.

Ariete fortunato

Ariete: riuscirete a salvare 'in extremis' un vostro progetto professionale che potrebbe portarvi dei guadagni. La fortuna sarà sicuramente dalla vostra parte, ma il merito principale va direttamente alla vostra perspicacia. Anche se non ci saranno risvolti significativi in amore, potrete comunque contare sulla fiducia reciproca.

Toro: sarete molto disponibili al dialogo all'interno della cerchia dei colleghi nonostante la situazione sia piuttosto agitata e complicata. Avrete sicuramente una mente tranquilla e lontana dal nervosismo di questi giorni.

Continuate così pure nella domenica, anche se arriveranno momenti di alta tensione in famiglia.

Gemelli armonico

Gemelli: vi attiverete al massimo per creare una ulteriore armonia all'interno della cerchia familiare, ma spesso incontrerete delle 'opposizioni' piuttosto forti da qualcuno che non sarà disposto a collaborare. Cercate di dare tempo al tempo e di non forzare troppo la situazione, perché si 'sbloccherà' da sola.

Cancro: avrete la determinazione adatta per smettere di pensare in negativo e arrivare ad essere più ottimisti. Le distrazioni non mancheranno affatto e sarete molto coinvolgenti anche dal punto di vista passionale. Qualche piccola occasione di litigio sarà facilmente mitigata dalla consapevolezza di non essere i soli ad essere nervosi.

Vergine in bilico

Leone: avrete qualche piccola soddisfazione economica e sarete fortemente tentati di spendere qualcosa per voi stessi.

Occorrerà qualche piccolo sacrificio in più per poter fronteggiare questo weekend in modo tranquillo. Prestate attenzione pure agli affetti attorno a voi, anche questo sarà un modo per poter vivere serenamente questo periodo.

Vergine: fuori forma. Evidentemente il nervosismo di questi giorni ha avuto degli effetti piuttosto deleteri anche sul vostro corpo, oltre che sulla vostra mente. Sarà il momento adatto per ristabilire un equilibrio con voi stessi e con gli altri, in modo da non arrivare a eventuali litigi e conseguenti sensi di colpa.