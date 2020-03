L'oroscopo del mese di aprile sarà caratterizzato da un periodo di buone notizie per l'Ariete, grazie al Sole che andrà a sostare nel suo cielo, mentre Giove indicherà tanta fortuna sul fronte sentimentale per i nativi sotto il segno della Vergine. Gemelli avrà un mese molto interessante per quanto riguarda il lavoro, ma dovrà faticare un bel po’ per riuscire ad ottenere risultati soddisfacenti, mentre Venere e Mercurio torneranno ad essere favorevoli per i nativi Leone, sia in amore che sul posto di lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di aprile 2020 per quanto riguarda la prima sestina.

Previsioni oroscopo aprile 2020, prima sestina

Ariete: si aprirà per voi un periodo decisamente molto ispirato sotto ogni punto di vista, che vi permetterà di essere più ottimisti, e molto spesso, anche di buon umore, grazie al Sole che sosterà nel vostro cielo, insieme al pianeta Venere molto spesso in posizione favorevole. Sul fronte sentimentale il pianeta dell'amore in sestile vi darà una mano a mantenere stabilità, gioia e serenità all'interno della vostra relazione di coppia.

Marte inoltre vi permetterà di esprimere fascino, magnetismo nei confronti del partner, che a volte non guastano per niente. Se siete single potreste essere abbastanza fortunati se v'impegnerete davvero nella vostra ricerca dell'amore perfetto. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo e professionale, la posizione benefica di Mercurio vi darà modo di essere molto attivi e creativi, e assieme ad un po’ di fortuna e la salute su buoni livelli, riuscirete spesso a tenere il passo rispetto ai vostri colleghi.

Voto - 8,5

Toro: oroscopo di aprile tutto sommato buono per voi nativi del segno, ma non esente da qualche imprevisto che potrebbe turbarvi durante il mese. In amore Venere sarà al vostro fianco soltanto nelle prime giornate, promettendovi momenti piuttosto soddisfacenti in compagnia della vostra anima gemella. Successivamente poi, la situazione subirà un leggero calo, ma che comunque vi permetterà di continuare a fare progetti con la persona che avete scelto al vostro fianco, ma con un pizzico di cautela in più, per non sfociare in litigi poco significativi.

Se siete single Giove in trigono ci permetterà di conoscere nuove persone, ciò nonostante limitatevi a fare il basilare, non approfondite subito questa potenziale storia d'amore. Nel lavoro, sempre il pianeta Giove in posizione benefica, porterà un certo ottimismo da cui ne scaturirà una forte autostima. Fatene tesoro, in quanto vi servirà se volete riuscire a svolgere progetti lavorativi di ampio spessore. Voto - 8

Gemelli: sarà un mese abbastanza soddisfacente per quanto riguarda la sfera lavorativa con Marte in trigono nel vostro cielo, rispettivamente nella prima e nella seconda parte del mese.

Riuscirete ad essere efficienti, anche se non porterete a termine tante mansioni. L'importante è che siano di qualità. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il transito di Venere potrebbe rendere complicata la vostra relazione di coppia. Dovrete sistemare alcune incomprensioni in famiglia che richiederanno la massima attenzione, e ciò potrebbe richiedere oltre ad un bel po’ d'impegno in più, anche qualche litigio con la vostra anima gemella, anche se a fin di bene. Per quanto riguarda i cuori solitari potreste rendervi conto di quanto impegnarvi possa essere impegnativo. Voto - 7

Cancro: oroscopo del mese di aprile poco favorevole per voi nativi del segno per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Non obbligatoriamente vedrete la vostra relazione di coppia in grosse difficoltà, ciò nonostante, se la vostra storia d'amore gode di ottima salute e non volete che tutto vada per il peggio, cercate di non assumere un atteggiamento poco rispettoso nei confronti della vostra anima gemella, in modo tale da continuare a vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda i cuori solitari il discorso sarà differente. Ovvero, con un pizzico di tenacia e di fascino in più le probabilità di riuscire a cimentarsi in una nuova relazione aumenteranno. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo nulla da dire per il prossimo mese.

La situazione sarà pienamente gestibile, anche perché il vostro carico di lavoro sarà in diminuzione, e sarete più abili nel saper gestire per come si deve le vostre mansioni, senza necessariamente chiedere aiuto ad un collega. Voto - 7,5

Leone: sarà un mese in ripresa rispetto al precedente, conclusosi in maniera ben poco convincente per voi nativi del segno. I pianeti Venere e Mercurio si troveranno in posizione favorevole e vi permetteranno di recuperare parecchi punti sia per quanto riguarda la sfera sentimentale che lavorativa. In amore avrete modo di respirare un'aria di leggerezza, che vi permetterà di essere decisamente più sciolti nei confronti della vostra anima gemella, con più possibilità di riuscire ad esprimere molto bene i vostri sentimenti, oltre a proporre alcune iniziative che possano tenervi impegnati.

Per quanto riguarda i cuori solitari Venere favorirà lo sviluppo di nuove emozioni e probabilmente anche di nuove relazioni. In ambito lavorativo respirerete un'aria decisamente differente rispetto al mese precedente, che vi metterà più a vostro agio e vi darà modo di recuperare e riparare gli errori commessi in precedenza. Voto - 8,5

Vergine: aprile sarà un mese da dedicare in gran parte verso la sfera sentimentale per voi nativi del segno. Approfittate dunque del periodo per cercare di mettere in tavola nuovi progetti che solamente insieme al partner potete riuscire a portare a termine. Per quanto riguarda i cuori solitari la situazione sarà discreta.

Potreste riuscire a trovare la persona dei vostri sogni, ma sarà molto difficoltoso riuscire a breccia nel suo cuore. Sul fronte lavorativo la fine dell'opposizione del pianeta Mercurio aumenterà le possibilità di successo per voi nativi del segno, ma ovviamente servirà anche il vostro impegno per riuscire a raggiungere i risultati sperati. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego l'ottimismo potrebbe essere fondamentale. Voto - 7,5

