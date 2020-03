Per la giornata di mercoledì 1° aprile 2020 ci sarà in serbo molta positività sia per i segni di fuoco che per quelli di aria. Se i primi avranno dalla propria parte una spiccata capacità di stampo professionale, per quelli di aria sarà preponderante il lato spigliato ed esuberante.

Il Sagittario e i Gemelli saranno quei segni che avranno maggiormente possibilità di legare con qualche familiare e di rafforzare l'intesa di coppia. Di seguito, le previsioni segno per segno della giornata.

Cancro freddo e distaccato

Ariete: ci sarà una evoluzione positiva per i vostri progetti, che sicuramente prenderanno una piega pecuniaria molto soddisfacente e redditizia. Sarà un periodo florido per iniziare a pensare ad un acquisto importante.

Toro: qualche piccola insoddisfazione sul piano lavorativo vi indurrà a cambiare strategia e ad essere più collaborativi con i colleghi e più esigenti nei confronti di voi stessi. Procedete con calma.

Gemelli: anche se vi dimostrerete alquanto pantofolai, sarete molto energici e curiosi.

Saranno quindi favoriti gli hobby che iniziano alla curiosità e anche lo studio sarà l'elemento che otterrà maggiori vantaggi.

Cancro: potreste apparire molto distanti, soprattutto durante le ore più cruciali del vostro lavoro. Riacquistare la lucidità in tempo sarà essenziale per non creare scompiglio anche agli altri colleghi.

Leone: qualche piccola discussione in amore vi darà modo di essere più gentili e utili al partner.

Ma con le amicizie ci sarà un livello di intesa realmente invidiabile, e che trasformerà un amico in qualcosa di più.

Vergine: dovrete fare qualche sforzo affinché le cose procedano il meglio possibile. In amore purtroppo la vostra relazione potrebbe seriamente collassare a causa di un malinteso eccessivo.

Capricorno e Bilancia titubanti sul lavoro

Bilancia: ci sarà moltissima incertezza sul lavoro a causa di qualche cambiamento piuttosto radicale.

Dovrete prestare la massima concentrazione per non avere qualche eventuale “strigliata”.

Scorpione: qualche litigio con un collega potrebbe far scoppiare la vostra pazienza, portandola al limite. Sarà bene rilassarsi quanto più possibile per non accusare il “colpo” in modo troppo gravoso.

Sagittario: darete un occhio alla vostra situazione sentimentale, e potreste persino essere partecipi di una sorpresa che rafforzerà l'amore e l'affetto nei vostri confronti. Siate teneri e sinceri.

Capricorno: avrete molta cautela nell'esporre le vostre considerazioni in merito a un progetto lavorativo, quindi per un po' ve ne starete in disparte ad osservare quali potrebbero essere le prossime eventuali mosse.

Acquario: favoriti i colloqui di lavoro conoscitivi, ma dovrete assolutamente fare qualcosa per la vostra esuberanza, cercando di calibrarla adattandola alle circostanze. Per il resto, saprete come stupire e “conquistare”.

Pesci: fate un piccolo sforzo almeno per “abbozzare” alcune idee che sicuramente varranno a farvi guadagnare, perché la vostra giornata di ozio potrebbe portarvi a non fare molto e addirittura a fare le cose male.