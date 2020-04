Nel mese di maggio 2020 troveremo sul piano astrologico tre spostamenti planetari importanti: il Sole e Mercurio passeranno dai gradi del Toro ai Gemelli, mentre Marte si sposterà dall'orbita dell'Acquario ai Pesci.

Di seguito le previsioni astrologiche, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale dei Pesci.

Amore

Le faccende di cuore del mese di maggio 2020 potrebbero evidenziare la voglia da parte dei nati Pesci di mettere in campo una certa trasgressione, a prescindere dalla loro situazione sentimentale in essere.

Sarà così che sia gli "accasati" che i single, complice anche questo periodo molto particolare per tutti, si mettano alla ricerca di nuovi lidi amorosi. Ciò, però, avverrà presumibilmente alla maniera del terzo segno d'Acqua, ovvero in modo sommesso e provando a non fare nell'occhio, sopratutto quello del partner.

Lo sbarco di Marte nella loro orbita, però, avrà buone chance di rivelarsi un'arma a doppio taglio, che da un lato aumenterà vertiginosamente la loro voglia di trasgredire ma, dall'altro, li porrà sotto l'occhio del ciclone facendo, di conseguenza, emergere le loro reali intenzioni.

In questo caso, mettere in campo ulteriore affetto verso il partner per celare la verità non servirà a nulla ed alcune storie traballanti potrebbero terminare proprio a causa di ciò.

A beneficiare maggiormente, invece, di questa spinta alla trasgressione saranno i single del segno che, però, dovrebbero evitare di mettere il piede in più scarpe durante la fine del mese, perché il rischio è di rimanere a bocca asciutta.

Lavoro

Sul fronte professionale del mese i nati del segno potrebbero avere qualche reticenza nel mettersi in gioco, con la spiacevole conseguenza di andare incontro a probabili richiami all'ordine dai superiori.

Maggio 2020 sarà un mese che, per l'intero Zodiaco, porrà l'accento su nuovi modi di intendere il quotidiano, mettendo - al contempo - una buona dose di energia per raggiungere i propri obiettivi.

I nativi, però, non avranno presumibilmente molta voglia ne di faticare, in caso lavorino, ne di prodigarsi per ricercare un'occupazione professionale, in caso siano inoccupati. Questa stasi, principalmente frutto delle dissonanze planetarie, non sarà vista di buon grado da chi avrà le facoltà di richiamarli all'ordine, come un capo o un referente.

Tali richiami, però, vista l'ambigua posizione marziana nella prima parte del mese non saranno capaci di farli destare e, quindi, tornare a sbracciarsi come un tempo. In loro soccorso, fortunatamente, arriverà Marte che sbarcherà nella loro orbita portando, sebbene ostacolata da diversi transiti, un pizzico di volontà supplementare.

Giornate fortunate: 14, 17 e 29