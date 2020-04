Nella settimana dal 25 al 31 maggio 2020 troveremo sul piano astrologico Mercurio che cambierà domicilio spostandosi dal segno dei Gemelli, dove stazionano Venere ed il Sole, all'orbita del Cancro, facendo compagnia al Nodo Lunare. Saturno permarrà in Acquario come Giove assieme a Plutone che continueranno la loro sosta in Capricorno. In ultimo, Marte e Nettuno rimarranno stabili in Pesci ed Urano proseguirà il suo moto in Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Gemelli e Leone, meno roseo per Bilancia ed Acquario.

Gemelli poliedrici

Ariete: scelte amorose. La congiunzione che stringeranno Venere e Mercurio potrebbe essere foriera per una scelta determinante in ambito amoroso nativo, come decidere di convivere, sposarsi o mettere in cantiere un erede.

Toro: ambiziosi. Il sestile che Urano formerà nella sesta casa con Marte parlerà, con ogni probabilità, di rinnovate ambizioni nell'ambiente professionale che, grazie a Giove nel loro Elemento, avranno ottime chance di riuscita.

Gemelli: poliedrici. Saturno ed il Sole in trigono doneranno presumibilmente ai nati Gemelli una versatilità invidiabile, che senza remore indirizzeranno nei progetti professionali in essere, malgrado debbano fare i conti con una lucidità non eccelsa, dono sgradito della retrogradazione venusiana.

Cancro: nuovi scenari. Lo sbarco di Mercurio nella loro orbita nella seconda parte della settimana, al momento valido per i nativi di inizio prima decade, aprirà probabilmente le porte a nuovi scenari, sia amorosi che professionali, che andrebbero presi in seria considerazione ma attuati in un secondo momento.

Leone lungimirante

Leone: lungimiranti. Il Sole formerà un doppio trigono con Saturno-Saturno nella settimana casa interessando le prime due decadi leonine, che potranno, con ogni probabilità, contare su una buona dose di lungimiranza, oltremodo utile per il loro percorso esistenziale.

Vergine: prole. Il focus settimanale dei nativi potrebbe essere orientato sull'educazione dei figli, i quali ultimamente hanno manifestato una certa insofferenza alle regole ma, come suggerisce Giove di Terra che cammina all'indietro, assumere un atteggiamento autoritario non servirà.

Bilancia: energie flop. Il bottino energetico in casa Bilancia risentirà, c'è da scommetterci, di un drastico abbassamento nelle giornate centrali della settimana.

Procrastinare o delegare alcune incombenze pratiche sarà indispensabile per non stressarsi ulteriormente.

Scorpione: fuori giri. Malgrado l'impegno dei nativi non manchi in questi sette giorni, sarà probabile che debbano fare i conti con dei risultati che stentino ad arrivare. Incaponirsi o dare di matto, però, sarà solo un atteggiamento controproducente.

Lavoro flop per il Capricorno

Sagittario: a due velocità. Ad una inizio settimana brioso ed effervescente, sia con gli amici che al lavoro, seguirà probabilmente una versione più affettuosa dei nativi nel focolare domestico avvicinandosi al weekend, con grande soddisfazione dell'amato bene.

Capricorno: lavoro flop. Giove congiunto a Saturno ma entrambi in posizione retrograda potrebbero mettere in evidenza qualche manchevolezza dei nati Capricorno, sopratutto dalla giornata di giovedì. Rimettersi in carreggiata sarà, fortunatamente, più facile del previsto.

Acquario: relax. I transiti dei Luminari, concilianti solo mercoledì e giovedì, faranno probabilmente optare molti nati del segno per ritagliarsi ampi spazi di relax, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Pesci: deleganti. Nell'ambiente professionale i nativi della terza decade, che svolgono mansioni alle dipendenze altrui, potrebbero delegare alcune attività lavorative ai colleghi per pura pigrizia.

Qualcuno, però, non gradirà la loro nullafacenza e li richiamerà all'ordine.