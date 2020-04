Per il segno dello Scorpione, questo maggio 2020 sarà uno di quelli dell'intero anno con cui i nati di questo segno andranno incontro a insoddisfazioni sul piano della salute, della fortuna e dell'amore.

Le uniche novità positive riguarderanno il lavoro e le scelte professionali, ma solo dopo la seconda metà del mese.

A seguire, le previsioni dello Scorpione per il mese di maggio.

Amore e affetti

Purtroppo questo periodo di primavera inoltrata sarà tutt'altro che romantico e sentimentale. Ci saranno scarse probabilità di avere un affiatamento ottimale con il partner, non ci saranno novità sul campo amoroso in generale, ed anche i single potrebbero non avere le probabilità necessarie per avviare una relazione.

Se da una parte, appunto, non ci saranno prospettive dato che Venere non darà degli influssi positivi al vostro segno, d'altro canto voi al momento non sarete molto interessati all'idea di iniziare una nuova relazione, specialmente se ne avete appena conclusa una molto importante.

Preferirete concentrarvi sulle amicizie e sulla prospettiva di intavolarne una all'interno della cerchia lavorativa, mentre per quanto riguarderà la famiglia non ci saranno discussioni che non si possano risolvere in un breve lasso di tempo anche se questo Mercurio in opposizione potrebbe creare delle incomprensioni e tensioni di vario genere.

Lavoro e studio

La prima metà del mese di maggio sarà purtroppo segnata da una scarsa capacità di una collaborazione seria con i colleghi ma rischierete spesso di prendere il lavoro 'sottogamba', finendo con avere pochi profitti. Sicuramente dopo il giorno 10, ovvero quando Mercurio uscirà dall'opposizione al vostro segno, la situazione conoscerà un lieve miglioramento, quindi dopo questa data sarà più facile darvi da fare e sarà anche più semplice trovare lavoro per chi ancora lo sta cercando.

Giove sarà comunque molto utile per poter trarre della fortuna nella ricerca di un lavoro stabile, quindi avrete lo stesso probabilità di successo se doveste imbattervi in un colloquio lavorativo che inizialmente potrebbe risultarvi perso fin dal principio.

Per gli esami da sostenere vi converrà attendere la seconda metà del mese per poter avere dei voti vantaggiosi, perché prima di allora gli affidamenti sulla fortuna potrebbero essere 'scivolosi' per il vostro rendimento complessivo.

Fortuna e salute

Solo Giove sarà alla vostra portata durante queste difficili settimane di maggio. Dovrete perciò contare sulle vostre sole forze e solamente sulle vostra capacità senza contare su nulla. Sarà insidioso non avere dei supporti validi che possano compensare una situazione mentale non ottimale e delle energie che non vi permetteranno di fare molto, ma vi basterà stringere i denti ed attendere un periodo migliore.