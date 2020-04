Quello che si presenterà ai nati del segno della Bilancia sarà un maggio 2020 particolarmente brillante e ricco di novità, sia sul piano amoroso che professionale. Anche se la fortuna di Giove non sarà dalla loro parte, potranno contare sul sostegno di Venere, Marte e Mercurio.

Una notevole forza motrice accompagnerà i nativi a dare il proprio massimo in molti campi, anche se dovranno vedersela di tanto in tanto con qualche situazione spiacevole.

Amore e affetti

Venere per il vostro segno avrà in serbo una grande sorpresa fatta di amore e romanticismo, i quali con l'incedere delle settimane del mese di maggio non faranno che aumentare considerevolmente.

Per le coppie già navigate sarà un periodo fatto di passione intensa e di molti progetti che finalmente avranno i presupposti per poter mettere radici, mentre per i single ci saranno fascino e una grande voglia di mettersi in gioco e di esplorare ogni sorta di avventura.

In più, l'aggiunta di Mercurio a conferirvi un'aria interessante anche dal punto di vista dialettico e un Marte che vi donerà molta intimità le prospettive di mantenere a lungo una storia d'amore e di prolungare una già avviata da tempo saranno molto più valide di quanto vi siete aspettati.

Anche la famiglia e il rapporto che intercorre con essa sarà più sereno e proficuo.

Lavoro e studio

Nei primi dieci giorni di maggio, Mercurio vi regalerà molteplici opportunità che voi saprete sfruttare appieno grazie non soltanto alle vostre qualità innate, ma anche ad un sostegno esterno. Quindi sarà un periodo ottimale per i progetti e magari anche per recuperarne alcuni che purtroppo precedentemente sono stati lasciati in sospeso.

Anche i rapporti con i colleghi saranno più distesi e ciò favorirà non soltanto una sintonia sul lavoro davvero impeccabile, ma anche una grande propensione a concretizzare del lavoro guadagnando insieme con un affiatamento vincente.

La ricerca di lavoro sarà ottima, anche se dovrete fare in modo di mettervi ad inviare curriculum e cercare assiduamente prima che il mese giunga al termine.

Voi studenti avrete molti assi nella manica negli esami, anche senza il supporto di uno studio troppo faticoso in solitaria.

Fortuna e salute

Anche se Giove sarà sfortunatamente in quadratura, non ci sarà sfortuna che tenga di fronte ad un insieme di pianeti che saranno dalla vostra parte. Innanzitutto Venere, con la sua piccola fortuna, saprà come darvi opportunità sia in amore che nel lavoro, mentre non ci saranno intoppi per le questioni burocratiche ed economiche nonostante si presenti qualche ostacolo.

Con un Marte così energico, anche la vostra salute e le vostre energie sicuramente giocheranno a vostro favore, tanto che difficilmente avvertirete la stanchezza e una scarsa voglia di essere in prima linea.