L'oroscopo della giornata di sabato 9 novembre prevede un Ariete più razionale in campo lavorativo, capace di gestire bene le proprie mansioni, mentre l'Acquario metterà il partner al primo posto in questo periodo. Il Leone non dovrà essere troppo impulsivo in amore, mentre la Bilancia avrà delle certezze in più al lavoro, ma non solo. Marte in trigono per il Sagittario regalerà una grande energia da sfruttare per raggiungere i vostri obiettivi.

Previsioni oroscopo sabato 9 novembre 2024 segno per segno

Ariete: il fine settimana inizierà abbastanza bene per voi nativi del segno, forti di un cielo molto interessante.

In ambito amoroso infatti la Luna e Venere vi guarderanno favorevoli, aiutandovi a costruire una relazione di coppia leggera e affiatata. Nel lavoro sarete voi a condurre il gioco, e con l'ausilio di Marte e Mercurio, avrete grandi potenzialità. Voto - 9️⃣

Toro: avrete bisogno di ristabilire un buon equilibrio all'interno della vostra relazione di coppia, e con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario non sarà così semplice. Anche voi single desidererete una vita sociale migliore, ma dovrete prima limare alcuni lati del vostro carattere. Nel lavoro questo cielo si farà meno pesante, ma sappiate che per raggiungere determinati obiettivi, dovrete metterci molto del vostro. Voto - 6️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto in questo periodo.

Il pianeta Venere rimarrà in cattivo aspetto, ciò nonostante in questa giornata riuscirete a essere più comprensivi. In campo professionale meglio non mettere in discussione l'operato dei colleghi, soprattutto se non avete tutte le conoscenze necessarie. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali favorevoli in questo sabato di novembre.

Queste stelle si allineeranno in posizione positiva per voi, aiutandovi a dare un tono più romantico e intimo alla vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di fare alcuni chiarimenti nei vostri progetti, prima di mettervi all'opera. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale altalenante in questo periodo secondo l'Oroscopo.

La Luna e Venere saranno in posizioni contrastanti. Sarà opportuno non essere troppo impulsivi nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito professionale arriveranno buone occasioni in questo periodo, che non andranno sprecate. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che continua a remarvi contro, anche in questa giornata di sabato. Single oppure no, in amore non avrete molte occasioni romantiche, e voi avrete bisogno di dare nuova forma alla vostra vita amorosa. In ambito lavorativo non tutte le vostre idee potrebbero funzionare. Avrete bisogno di una mano, che possa aiutarvi a recuperare terreno. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo roseo per voi nativi del segno, forti di un cielo davvero splendido.

Single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto, vi sentirete vicini alla vostra fiamma, pronti a condividere tutto di voi. In ambito lavorativo sarete pronti a tutto, aiutati da stelle come Mercurio, Marte e Giove. Attenzione però a non peccare di presunzione. Voto - 9️⃣

Scorpione: giornata di sabato sotto le aspettative a causa della Luna in quadratura. Cercherete comunque di mantenere un certo ottimismo, soprattutto in amore, anche perché questo cielo è in rapido movimento, e la Luna sarà presto in una posizione più invitante. In ambito lavorativo prenderete spesso l'iniziativa, ma non avrete sempre la certezza di raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali ottime in questo sabato di novembre per voi nativi del segno.

La Luna e Venere illumineranno la vostra relazione di coppia, permettendovi di vivere momenti carichi di emozioni. Nel lavoro Mercurio porterà buone idee, e con Marte in trigono dal segno amico del Leone avrete le energie giuste per applicarle. Voto - 9️⃣

Capricorno: configurazione astrale poco influente in questa giornata di sabato. In ogni caso, la vostra relazione di coppia si rivelerà comunque affiatata. Attenzione soltanto a non prendervi troppe libertà, minando quella del partner. Sul fronte professionale giocherete bene le vostre carte. Anche se con un po’ di fatica, riuscirete comunque a raggiungere risultati soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà un sabato importante per la vostra vita sentimentale.

In questa giornata, metterete il partner al primo posto, e con questo cielo favorevole, farete di tutto affinché possiate essere felici insieme. In campo professionale non sarete così pieni di energie, ma con le giuste idee potreste riuscire a concludere qualcosa di buono. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale poco coinvolgente in questo periodo. Questo cielo non vi darà molte possibilità per una relazione di coppia sana. Avrete bisogno di chiarire alcune questioni che ormai mettono in crisi il vostro rapporto da un po’. Anche in ambito professionale avrete bisogno di trovare nuove soluzioni per i vostri progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣