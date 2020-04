L'oroscopo di martedì 21 aprile avrà in serbo tantissime emozioni per tutti i segni dello zodiaco. I transiti planetari, infatti, permettono di comprendere come gli astri influenzeranno la vita sociale, amorosa e lavorativa di ciascuno di noi. Ogni persona nasce sotto un segno zodiacale e un un specifico ascendente, ma non è sufficiente comprendere l'analisi dei diversi segni per determinare la quotidianità. È fondamentale, scoprire come i pianeti si muovano nella volta celeste e come entrino in relazione tra loro.

Nel cielo di martedì 21 aprile sarà possibile trovare: Sole e Urano in Toro, Luna e Mercurio in Ariete, Venere in Gemelli, Marte e Saturno in Acquario, Giove e Plutone in Capricorno e, infine, Nettuno in Pesci.

Nella giornata del 21 aprile, Cancro e Vergine cercheranno di dare il massimo per mettere in pratica le loro idee, mentre il segno dei Pesci dovrà affrontare qualche piccolo disturbo d'ansia. Scopriamo nel dettaglio cosa riserverà l'Oroscopo di martedì 21 aprile per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di martedì 21 aprile: Ariete indipendente e Toro indeciso

Ariete: non riuscirete a sottostare al volere di nessuno, avrete voglia di impegnare la vostra creatività in progetti autonomi e personali. Amerete l'affetto del partner, ma sentirete anche il bisogno di ritagliare i vostri spazi per dedicare tempo solo a voi stessi. Prediligete attività da fare in solitudine come: la lettura, la scrittura e la pittura.

Forse, gli amici potranno rimproverarvi di essere un po' troppo distaccati da loro e voi potreste reagire con atteggiamenti impetuosi. L'oroscopo suggerisce di moderare le parole, in modo da non rovinare rapporti consolidati.

Toro: farete fatica a trovare una vostra stabilità sentimentale. Tenderete a valutare diversi partner, senza riuscire a individuare le caratteristiche che vi faranno battere il cuore.

Il consiglio dell'oroscopo è quello di dedicare tempo agli amici e agli affetti più cari: cercate di non correre troppo dal punto di vista amoroso, in modo da non dovervi pentire, in futuro, di scelte troppo affrettate. Avrete voglia di dedicarvi al vostro percorso professionale, ma potreste subire una piccola battuta d'arresto a causa di preoccupazioni eccessive.

Gemelli: la vostra curiosità la farà da padrona in questa giornata. Avrete voglia di mettervi in gioco e di dedicarvi a tutti i vostri progetti. Forse, farete fatica ad accettare eventuali insuccessi e tenderete a prendervela con le persone che vi saranno accanto.

Il partner potrebbe non tollerare questo vostro atteggiamento e farvelo notare. L'oroscopo suggerisce di uscire da schemi troppo rigidi, in modo da potervi guardare più facilmente attorno e da affrontare con maggiore elasticità gli avvenimenti. Un bagno caldo e una tisana rilassante saranno un ottimo toccasana serale.

Cancro: avrete voglia di trarre il massimo dalle vostre risorse. Non vi arrenderete davanti alle piccole difficoltà quotidiane e verrete colti da un forte desiderio di successo. In amore, sarete determinati e desiderosi di portare il rapporto sentimentale a un nuovo livello d'intensità.

Farete fatica accettare le critiche altrui perché preferirete decidere da soli il percorso da intraprendere. L'oroscopo suggerisce di non caricarvi di responsabilità eccessive, in modo da arrivare a sera con un umore ancora positivo. La vostra curiosità potrebbe portarvi ad elaborare idee brillanti.

Oroscopo del 21 aprile: equilibrio per Bilancia e dinamismo per lo Scorpione

Leone: sarete pronti a dedicare tutte le vostre attenzioni al partner. Avrete voglia di trascorrere dei dolcissimi momenti assieme e non vi arrenderete davanti ai piccoli ostacoli quotidiani. L'affetto sarà una componente essenziale di questa giornata, ma riuscirete a dedicarvi anche all'elaborazione del vostro progetto personale.

Forse, non sarà facile rimanere fedeli ai vostri obiettivi perché vi sembrerà di essere di fronte ai una piccola battuta d'arresto, ma se non demorderete, tutto andrà per il meglio. Attenzione a non esagerare con i cibi ricchi di calorie.

Vergine: vi sentirete travolti da tantissime idee, ma farete fatica a elaborarle per mettere in pratica. Vi impegnerete per cercare un canale che possa aiutarvi a realizzarvi, ma l'oroscopo suggerisce di non sprecare tutte le energie in questo modo: l'occasione giusta arriverà! La situazione con il partner rimarrà stabile, forse, qualche piccola incomprensione potrà contribuire ad aumentare il vostro nervosismo, ma nel corso della giornata tutto si sistemerà.

Potrebbe essere il momento opportuno per riprendere a studiare, se veramente provate un grande interesse verso determinati argomenti.

Bilancia: sarà una giornata stabile da tutti i punti di vista. Non avrete né impennate positive né impennate negative, ma tenderete a mantenervi in equilibrio in ogni sfera della vostra vita. Sarete lieti di sentire gli amici e di confrontarvi con il partner, ma saranno discussioni poco profonde dove parlerete del più e del meno. L'oroscopo suggerisce di rimandare argomenti complessi perché, al momento, potrebbero generare delle inutili discussioni. La giornata si concluderà con un'ondata di serenità, che vi farà crollare in un sonno sereno.

Scorpione: tenderete a dare significato a ogni piccolo evento, saprete cogliere il meglio da tutte le situazioni e non vi scoraggerete davanti alle piccole difficoltà. Il partner saprà starvi accanto, ma preferirete circondarvi degli amici più cari. Forse, ci saranno alcune liti in famiglia a causa di punti di vista differenti, ma tutto si risolverà, se riuscirete a trovare dei compromessi. La pigrizia dei giorni scorsi, inoltre, verrà sostituita da tanta voglia di fare e di mettervi in gioco. Attenzione ai piccoli problemi che potrebbero colpire naso e gola.

Previsioni astrologiche di martedì 21 aprile: fortuna per il Sagittario e stabilità per l'Acquario

Sagittario: ci potrebbero essere delle notizie molto positive dal punto di vista economiche. Accogliere, con gioia, piccole entrate e desidererete togliervi alcuni sfizi. La situazione sentimentale sarà positiva, anche se l'oroscopo non consiglia di mettervi alla ricerca di un partner nel caso fosse ancora single. In futuro, infatti, ci saranno momenti più adatti alla ricerca della dolce metà. Preferirete le attività mentali a quelle pratiche e quindi vi sentirete spinti ad ampliare le vostre conoscenze personali.

Capricorno: avrete voglia di libertà, ma allo stesso tempo non potrete fare a meno di dedicare tempo agli affetti più cari. Non accetterete volentieri le critiche perché vi sentirete grandi sostenitori dell'idea che è dagli sbagli che nasce la conoscenza. Dal punto di vista sentimentale, forse, ci sarà un'impennata negativa, infatti potrebbero esserci delle incomprensioni con il partner legate, soprattutto, a vecchie questioni irrisolte. L'oroscopo suggerisce di sfogare lo stress tramite attività fisica oppure esercizi di yoga.

Acquario: avrete bisogno di stabilità e di punti di riferimento fissi.

Non amerete i cambiamenti eccessivi, ma, probabilmente, vi troverete a confrontarvi con alcune modifiche della routine quotidiana. Forse, non riuscirete ad adattarvi con facilità, ma l'oroscopo consiglia di provare a essere il più flessibili possibili in modo da non trovarvi in difficoltà. Il partner, al contrario, avrà un atteggiamento positivo verso determinate novità e questo vi potrà aiutare a ritrovare l'ottimismo. Attenzione e concentrazione saranno due elementi essenziali per una conclusione produttiva della giornata.

Pesci: sarà una giornata ansiosa. Avrete tante preoccupazioni, soprattutto per la questione lavorativa.

Il vostro desiderio di successo verrà oscurato dalla difficile situazione che si sta vivendo, ma con impegno e determinazione riuscirete, più avanti a raccogliere i frutti. Condividerete dei dolcissimi momenti con il partner e la vostra gioia rallegrerà tutte le persone che vi saranno accanto. Movimento fisico e i vostri interessi positivi vi saranno di grande aiuto per sfogare l'ansia in eccesso e per ritrovare la serenità.