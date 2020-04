L'oroscopo di lunedì 20 aprile presenterà molte novità per tutti i segni zodiacali. Sarà una giornata densa d'emozioni dove i pianeti influenzeranno la sfera personale, professionale e relazionale di ciascuno di noi. Osservare la volta celeste permette di comprendere come i transiti degli astri incideranno sulla vita delle persone. Però, non è sufficiente analizzare la loro posizione per trarre conclusioni, è di fondamentale importanza vedere il rapporto tra i diversi pianeti e la base caratteriale di ogni segno.

Nel cielo del 20 aprile troveremo: Sole e Urano in Toro, Luna e Nettuno in Pesci, Mercurio in Ariete, Venere in Gemelli, Marte e Saturno in Acquario e, infine, Giove e Plutone in Capricorno.

L'Oroscopo di lunedì 20 aprile evidenzia che Toro e Bilancia saranno molto inclini alle relazioni amorose, mentre Sagittario non riuscirà a essere molto flessibile

Analizziamo, nel dettaglio, cosa accadrà il 20 aprile per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 20 aprile: libertà per Ariete e astrazione per Cancro

Ariete: darete fondamentale importanza alla vostra libertà. Non riuscirete a sopportare gli ordini altrui e farete di tutto per rimanere fedeli alla vostra personalità. Non avrete molta voglia di dedicare tempo al partner o alla ricerca dell'amore, ma preferirete impegnarvi dal punto di vista professionale. Nella vostra mente avrete tanti desideri da realizzare e userete concentrazione e dedizione per trovare la migliore strategia da applicare.

L'oroscopo consiglia di non trascurare gli amici perché un eccessivo distacco potrebbe ferire gli affetti più cari.

Toro: sarete molto interessati alle relazioni romantiche, ma forse, tenderete a non essere ricambiati. Se siete già in coppia, potranno esserci delle piccole incomprensioni con il partner dovute a questioni domestiche. L'oroscopo consiglia di non dare troppo peso a elementi di scarso valore e di concentrarvi, invece, sui sentimenti di stima e affetto che provate verso la persona amata.

Attenzione a riporre la vostra fiducia nelle persone giuste: alcune potrebbero non essere veramente vostre amiche e riservare delle brutte sorprese.

Gemelli: avrete voglia di mettervi in gioco e di dare il massimo dal punto di vista mentale. Avrete delle idee brillanti, ma forse non sarà il momento giusto per metterle in pratica. Il partner non potrà fare a meno di apprezzare il vostro modo di ragionare e questo rafforzerà il rapporto di coppia. Forse, ci saranno delle piccole incomprensioni con gli amici, ma non temete, se avrete la pazienza di ascoltare l'opinione di tutti, le cose si aggiusteranno in breve tempo.

Un bagno caldo prima d'andare a letto vi aiuterà a buttare fuori tutto lo stress accumulato.

Cancro: avrete voglia di allontanarvi dalla realtà quotidiana. Forse, le sfide recenti vi sembreranno troppo da sopportare e tenderete a giocare con la fantasia per ritagliare tempo solo a voi stessi. Non avrete molta voglia di dedicarvi ad attività pratiche, come faccende domestiche o piccoli lavoretti, ma preferirete riflettere e stimolare la mente. L'oroscopo consiglia di cercare di non sovraccaricarvi eccessivamente: uno stress troppo prolungato, infatti, potrebbe incidere negativamente sul vostro ottimismo e sulla vostra capacità di giudizio.

Oroscopo di lunedì 20 aprile: Vergine flessibile e cambiamenti per Scorpione

Leone: avrete bisogno di dedicare tempo a voi stessi e al riposo. Ultimamente, vi siete impegnati al massimo per ottenere successi a livello professionale, ma lo stress accumulato potrà iniziare a farsi sentire. L'oroscopo consiglia di dedeicare qualche ora solo alle vostre passione. Una buona idea potrà essere quella di organizzare una cenetta romantica con il partner o di guardare insieme la vostra serie preferita. Attenzione a sfogare lo stress in modo produttivo in modo da non cadere in golosi peccati di gola.

Vergine: avrete una grande capacità di adattarvi alle situazioni.

Non sarà una giornata molto positiva dal punto di vista sentimentale, ma riuscirete a superare tutto con estrema elasticità. Le piccole gioie quotidiane vi aiuteranno ad arrivare a fine giornata, senza sovraccaricarvi di stress eccessivo. Forse, tenderete a cercare la compagnia degli amici, non è detto che tutti saranno disposti ad ascoltarvi, ma qualcuno potrà darvi dei piccoli suggerimenti inaspettati. Attenzione a non esagerare con i peccati di gola: cercate di trovare il giusto compromesso tra golosità e dieta bilanciata.

Bilancia: sarà una giornata all'insegna della passione. Amore e desiderio si mescoleranno per dare vita a un mix esplosivo.

Il vostro partner apprezzerà ogni vostra caratteristica e farà di tutto per dimostrarvi il suo affetto. Amerete giocare con la creatività e stuzzicare la persona amata. Dal punto di vista professionale, invece, subirete una piccola battuta d'arresto perché avrete poca voglia di impegnarvi in noiosi questioni lavorative. L'oroscopo consiglia di non trascurare le faccende di casa e i dialoghi famigliari.

Scorpione: tenderete ad analizzare tutti gli aspetti del vostro carattere. Sarà una giornata densa di significato perché, finalmente, dopo lunghe ricerche, troverete ciò che davvero stavate cercando.

La vostra autostima subirà un'impennata positiva, permettendovi di relazionarvi meglio con il vostro corpo e con la vostra anima. Gli amici avranno un ruolo importantissimo in questa giornata perché vi saranno di grande supporto in questi cambiamenti. Attenzione a dedicare qualche ora anche allo svago personale.

Previsioni astrologiche del 20 aprile: Sagittario rigido e Pesci riflessivo

Sagittario: sarà una giornata all'insegna dalla serietà. Cercherete di dare peso alla ragione e molto meno spazio ai sentimenti. Il partner, forse, un po' troppo superficiale per i vostri gusti rovinerà il vostro umore e vi spingerà a chiudervi a riccio.

Avrete voglia di relazionarvi solo con chi sarà disposto a condividere dialoghi profondi e densi di significato. L'oroscopo consiglia di cercare di alleggerire l'atmosfera tramite qualche film comico e spensierato: qualche sorriso potrà aiutarvi a riequilibrare la vostre capacità relazionali.

Capricorno: non sarà una giornata molto positiva dal punto di vista sentimentale. Avrete poca voglia di stare accanto al partner, mentre cercherete di dare il massimo per non abbandonare gli amici. Una persona a voi cara, forse, si troverà in una situazione di difficoltà e chiederà il vostro aiuto. L'oroscopo consiglia di consigliarla, rimanendo fedeli alla vostra personalità.

Vi sentirete molto altruisti e desiderosi di mettervi in gioco per aiutare chi, purtroppo, vive in condizioni difficili. Attenzione a dare il giusto peso alle parole che userete.

Acquario: sarà una giornata difficile da affrontare. Vi si presenteranno delle scelte importanti da analizzare, ma faticherete a comprendere la natura del percorso che avrete intenzione di compiere. Sarà fondamentale la presenza delle persone che amate, soprattutto del partner, perché ogni suggerimento potrà rivelarsi molto utile per chiarire la situazione. Forse, dubbi e indecisioni verrano amplificati da un umore non del tutto positivo, ma le cose cambieranno molto presto.

L'oroscopo consiglia di prendere tutto il tempo necessario per riflettere.

Pesci: sarà una giornata dedicata alla riflessione personale. Forse, tenderete a rifiutare tutti gli elementi moderni come la tecnologia e preferirete ritagliarvi del tempo per rimanere da soli con voi stessi. Il partner, in base alla sua personalità, potrebbe approvare questo vostro cambiamento o giudicarlo inutile. Gli amici, al contrario, saranno, sicuramente, attratti dalla vostre idee e vi porranno domande per scoprire di più. L'oroscopo consiglia di non abbandonare, del tutto, il vostro senso pratico, in modo da rimanere con i piedi ancorati a terra.