Mercoledì 22 aprile 2020 troviamo sul piano astrale la Luna e Mercurio sostare in Ariete, nel frattempo Urano ed il Sole stazioneranno sui gradi del Toro. Saturno e Marte continueranno il loro moto in Acquario come Plutone assieme a Giove permarranno in Capricorno. In ultimo, Venere sarà nel segno dei Gemelli e Nettuno proseguirà il suo domicilio in Pesci. Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli ed Acquario, meno roseo per Toro e Cancro.

Sul podio

1° posto Acquario: amore top. Nel focolare domestico dei nativi il clima avrà buone chance di volgere al bello, ed a beneficiarne maggiormente sarà la simbiosi di coppia.

Probabili contrarietà professionali in tarda serata.

2° posto Gemelli: finanze top. Lo stazionamento, malgrado momentaneo, di Saturno nel loro Elemento formerà una doppia congiunzione nell'Asse Aria-Terra con Giove e Plutone rimpinguando, con ogni probabilità il bilancio economico nativo.

3° posto Capricorno: nuove idee. In piena quarantena un segno di Terra come il Capricorno, specialmente se avvallato da ulteriori predominanze nello stesso Elemento sulla carta natale, potrebbe risentire di un pizzico di frustrazione che, questo martedì, si tramuterà in uno stimolo per la ricerca di idee nuove.

I mezzani

4° posto Leone: figli. Il focus odierno dei nati Leone sarà presumibilmente orientato verso la prole, spesso insofferente verso le restrizioni del momento, con la quale dovranno essere affrontate argomentazioni sinora procrastinate.

5° posto Sagittario: briosi. La spinta propulsiva del Luminare femminile e di Marte, entrambi in felice aspetto, renderanno il tono umorale nativo effervescente, specialmente nel focolare domestico.

Lavoro in stand-by.

6° posto Bilancia: shopping. Le effemeridi odierne da un lato spingeranno i nativi a concedersi l'acquisto agognato da tempo (Venere in Gemelli), ma dall'altro potrebbero farli esagerare con le spese (Luna in Ariete e Sole in Toro).

7° posto Ariete: ostinati. Far cambiare opinione ai nati del segno quest'oggi sarà un'impresa ardua, in cui partner ed amici eviteranno di cimentarsi conoscendo il loro carattere irruento.

8° posto Scorpione: perplessi. La dolce metà potrebbe assumere un atteggiamento controverso che farà saltare la mosca al naso ai nativi i quali, solamente in tarda serata quando i Luminari si congiungeranno in Toro, si renderanno conto di aver preso fischi per fiaschi.

9° posto Vergine: finanze flop. Il settore economico in casa Vergine necessiterà, c'è da scommetterci, di una revisione accurata eliminando, se necessario, le spese supplementare e non indispensabili.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: pessimisti. Qualcosa parrà scricchiolare sia nell'ambiente professionale che in quello amoroso questo martedì per i nati del segno, che potrebbero scivolare in un controproducente pessimismo.

Perdersi d'animo, però, non è mai la soluzione adeguata.

11° posto Toro: lavoro flop. Sebbene i nativi in queste 24 ore lavoreranno alacremente, i risultati che giungeranno potrebbero non essere quelli auspicati. Bisognerà attendere la giornata di domani per ricevere le doverose gratifiche.

12° posto Pesci: oziosi. La voglia di mettersi in gioco quest'oggi non sarà la protagonista di casa Pesci, che invece presumibilmente prediligeranno ciondolare per casa crogiolandosi nel dolce far nulla.