Per la giornata di venerdì 5 giugno 2020 potranno esserci dei malintesi all'interno delle coppie dei segni dell'Acquario e dei Pesci, mentre per i segni di fuoco, soprattutto l'Ariete, ci saranno dei rialzi significativi in merito agli affetti e al romanticismo. La Vergine e lo Scorpione saranno quei segni che potranno giovare maggiormente di alcuni momenti di riposo e di divertimento con gli amici. A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

Leone in miglioramento

Ariete: l'intesa con il partner sarà incentivata dalla prospettiva di un divertimento che possa anche farvi distendere e rilassare.

Sarà bene anche prendersi qualche ora fuori dal contesto lavorativo per non affaticarsi troppo.

Toro: qualche spesa in più dovrà essere necessariamente fatta per poter trovare incentivi sul fronte lavorativo, ma fate comunque attenzione a non eccedere con alcune decisioni che potrebbero rivelarsi errate.

Gemelli: ci saranno alcune incongruenze sul lavoro per le quali saranno necessarie la vostra concentrazione e la vostra voglia di cambiare le carte in tavola, ripristinando determinate condizioni lavorative.

Cancro: ritroverete una certa complicità con il partner che, però, non sarà così stabile da non permettervi una vera e propria cura. Dovrete 'coltivare' questo equilibrio per non farlo vacillare in futuro.

Leone: l'aspetto amoroso sarà buono, ma se volete fare una conquista dovrete essere molto concilianti e assumere una cadenza più rilassata e meno irruenta. Ci saranno più occasioni di stare in famiglia.

Vergine: le amicizie vi daranno qualche 'dritta' per essere al top. Le occasioni di shopping saranno sicuramente un modo per fare qualche chiacchiera e per riflettere su qualche vicissitudine passata.

Bilancia fraintesa

Bilancia: qualche piccola 'battuta' fuori posto potrebbe causare qualche malinteso piuttosto evidente, malinteso che non sarà chiarito in fretta. Dovreste essere più risoluti sul lavoro e negli affari esterni.

Scorpione: sarete molto spiritosi e pronti non solo alla battuta, ma anche al gioco e al divertimento.

Il partner sarà coinvolto nelle vostre attività anche se ne avrà poca voglia, proprio a causa di questa vivacità.

Sagittario: avrete una promozione o comunque ci saranno i presupposti per vedere incrementata l'autostima e quella fiducia che gli altri hanno nei vostri confronti. Ottima la salute, mentre dovrete fare attenzione alle energie.

Capricorno: purtroppo l'umore non sarà dei migliori, ma avrete comunque un rendimento lavorativo ottimo, in arrivo molte più soddisfazioni in campo economico. Amore leggermente bistrattato.

Acquario: un litigio metterà in crisi la vostra coppia, quindi dovrete cercare di mantenere un atteggiamento tranquillo nonostante si corra il rischio di sembrare freddi e scostanti.

In famiglia la situazione emozionale sarà molto simile.

Pesci: purtroppo nutrirete del rancore nei confronti del partner a causa di qualche malinteso. Ciò potrebbe inevitabilmente generare qualche piccolo 'dispetto' da parte vostra che potrebbe provocare un allontanamento.