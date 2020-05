Nel mese di giugno 2020 ci saranno tre cambi planetari importanti: il Nodo Lunare viaggerà dal Cancro ai Gemelli, nel frattempo Marte cambierà domicilio spostandosi dai Pesci all'Ariete ed, in ultimo, il Sole cambierà domicilio dai Gemelli al Cancro.

Di seguito l'oroscopo mensile, riguardante amore e lavoro, per il segno zodiacale dei Pesci.

Amore

Le effemeridi dei nati Pesci per le faccende di cuore di giugno lasciano presagire un notevole cambio di prospettiva, che riguarderà principalmente le prime due decadi. A giocare un ruolo determinante nelle vicende amorose, difatti, sarà presumibilmente il passaggio del Nodo Lunare che dal domicilio del Cancro passerà al precedente segno dei Gemelli, evidenziano ogni manchevolezza.

Ciò che, sopratutto a marzo ed aprile, non funzionava, e continua a procedere a singhiozzo, in coppia adesso dovrà essere affrontato. Al bando la diplomazia tipica del segno che, invece, sarà probabile lascerà spazio ad un'insolita determinazione che sarà necessario per la genuinità del rapporto in essere. Le prime due decadi, come accennato prima, potrebbero risultare le meno concilianti ed esternare il loro malcontento senza mezze misure al partner mettendo sul piatto una sofferta pausa di riflessione. D'altro canto, l'amato bene difficilmente la prenderà con filosofia e la 'pausa', in caso di storie arrivate al capolinea, potrebbe sancirne l'epilogo definitivo.

Lavoro

Le questioni professionali che i nativi dovranno affrontare nel sesto mese del 2020 potrebbero risentire di un pizzico di stress, del quale avevano oramai perso l'abitudine.

Giugno sarà, con ogni probabilità, il crocevia per indicare la prossima strada professionale a patto che i nati Pesci non perdano la bussola dietro una mole di lavoro imponente, figlia anche delle mansioni extra che capi e colleghi non disdegneranno di assegnargli. Ciò accadrà presumibilmente per l'apatia e l'accidia che hanno messo in campo dallo scorso dicembre, e più marcatamente da fine febbraio, che dal 5 al 21 col Sole ed il Nodo Lunare nel loro Elemento dovrà necessariamente lasciar spazio ad una versione più volenterosa di loro stessi.

Chi, invece, si ostinerà a crogiolarsi nel dolce far nulla potrebbe fare i conti, dal 22 giugno, con dei clamorosi licenziamenti o ribassi della busta paga. Gli inoccupati del segno, infine, avranno le migliori occasioni che la loro candidatura finisca nella scrivania idonea nelle giornate iniziali del segno, sempre che ridimensionino le loro aspettative economiche, puntando più su una costruzione professionale per il prossimo futuro.

Giorni fortunati: 2, 4 e 21.