L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 maggio vedrà un Leone irrequieto in ambito amoroso a causa di questa Venere in quadratura, mentre il Capricorno sarà più apprensivo nei confronti del partner. Scorpione faticherà a vivere rapporti sereni, mentre Cancro non dovrà avere fretta con determinati progetti lavorativi.

Previsioni oroscopo dal 6 al 12 maggio 2024 segno per segno

Ariete: godrete di una vita quotidiana tutto sommato discreta durante questa settimana di maggio. Tra voi e il partner ci sarà serenità, grazie anche alla Luna in buon aspetto.

Senza Venere in congiunzione però, dovrete metterci del vostro per vivere un rapporto affiatato. In ambito lavorativo dimostrerete impegno in quel che fate, e con Mercurio in congiunzione arriveranno buone idee. Voto - 8️⃣

Toro: andrete alla grande in campo amoroso durante la prossima settimana. Con Venere in congiunzione, ma soprattutto la Luna favorevole tra martedì e mercoledì, non potrete chiedere di meglio per la vostra storia d'amore. Il Sole in congiunzione poi, porterà tanto ottimismo. In ambito lavorativo tutto procederà come da voi previsto, con idee e risultati sempre interessanti. Voto - 9️⃣

Gemelli: configurazione astrale nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno. Vi sentirete felici insieme alla persona che amate, e le giornate di giovedì e venerdì saranno le più adatte per mettere in risalto il vostro rapporto, grazie alla posizione favorevole della Luna.

Sul fronte lavorativo invece avrete molte cose da sistemare, e non sarà facile ottenere ciò che volete con le risorse a disposizione. Voto - 8️⃣

Cancro: per raggiungere i vostri obiettivi professionali avrete bisogno di tempo e pazienza, soprattutto considerato Mercurio e Marte in quadratura. Molto bene invece in amore ora che Venere si trova in buon aspetto.

Single oppure no, lentamente riuscirete a conquistare il cuore della persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale sottotono nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner non si rivelerà così affiatato, complice anche alcune vostre azioni e un atteggiamento irrequieto.

Approfittate delle giornate di Luna favorevole per cercare di raddrizzare la situazione. In ambito lavorativo Mercurio e Marte vi metteranno nelle condizioni più adatte per cercare di gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo interessante sul fronte amoroso grazie a Venere in trigono. Di contro, sappiate che la vostra relazione non sarà perfetta considerato che la Luna sarà negativa tra giovedì e venerdì. Per vivere una relazione sana, avrete bisogno prima di tutto di comprensione e pazienza. In ambito lavorativo riuscirete a fare chiarezza tra i vostri progetti, e fare piccoli, ma importanti passi avanti. Voto - 8️⃣

Bilancia: settore professionale difficile in questo periodo a causa di Marte e Mercurio opposti.

Avrete bisogno di fissarvi degli obiettivi, e cercare di gestire i vostri progetti in modo più efficiente. Per quanto riguarda i sentimenti troverete pace e intesa con il partner in questo periodo, ma non aspettatevi momenti estremamente romantici. Voto - 7️⃣

Scorpione: con Venere in opposizione dal segno del Toro, faticherete molto a vivere rapporti sereni durante questa settimana. Anche la Luna non sarà dalla vostra parte, quindi attenzione al vostro modo di approcciarvi alle persone. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma potreste aver bisogno di più tempo. Voto - 6️⃣

Sagittario: con Marte e Mercurio in trigono dal segno amico dell'Ariete, i vostri progetti andranno avanti in modo chiaro e preciso durante questa settimana.

Sarà dunque possibile fare importanti passi avanti, e godere di una posizione più stabile. In ambito amoroso la Luna vi darà una mano nella giornata di lunedì, ma a volte potreste dover far fronte a possibili discussioni con il partner. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà una settimana piacevole in campo amoroso per voi nativi del segno, al netto di qualche sbavatura causata dalla Luna. Single oppure no, le occasioni romantiche non mancheranno, ma dovrete riuscire a farle vostre per godere di momenti emozionanti. Per quanto riguarda il lavoro non sarà un cielo estremamente favorevole. Con Marte e Mercurio in quadratura, non sarà possibile realizzare tutte le vostre idee con successo. Voto - 7️⃣

Acquario: il rapporto con il partner non sarà particolarmente brillante durante la prossima settimana.

Venere non sarà un vostro alleato, e la vostra relazione di coppia potrebbe rivelarsi ostica. In campo professionale ve la caverete piuttosto bene grazie a Marte e Mercurio, con idee ed energie che riuscirete a esprimere al meglio. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale più che soddisfacente in questa settimana di maggio. Single oppure no, il pianeta Venere vi metterà nelle condizioni migliori per trovare la giusta intesa con la vostra fiamma. Nel lavoro avrete cura dei vostri progetti, ma difficilmente potrete ambire nel raggiungere la perfezione. Voto - 8️⃣