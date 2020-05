I nati sotto il segno dell'Acquario subiranno gli influssi emotivamente negativi di Saturno nella settimana che va da lunedì 1 a domenica 7 giugno 2020. I Pesci, invece, avranno dalla loro parte Marte sul settore lavorativo, ma si dimostreranno abbastanza 'scontrosi' a causa di Nettuno. La Luna abbandonerà progressivamente la costellazione della Bilancia per andare a stazionare in quella del Capricorno, facendo 'compagnia' a Giove e a Plutone. Di seguito, le previsioni per i segni della seconda sestina dello zodiaco: dalla Bilancia ai Pesci.

Scorpione alle prese con nuovi hobby

Bilancia: avrete un entusiasmo molto acceso durante le prime giornate di questa settimana, ma sarà destinato a smorzarsi in fretta.

Purtroppo ci sarà molto spazio per la tristezza, per le nostalgie che riguardano eventi passati e per un malumore che potrebbe intaccare sia il settore lavorativo che rovinare l'umore ad amici e colleghi.

Scorpione: se l'ambito lavorativo subirà un rallentamento significativo, i passatempi, le amicizie e il relax la faranno inevitabilmente da padrone. Stimolare la vostra creatività per questioni puramente ludiche vi faranno incrementare anche le prospettive di intavolare idee e progetti più interessanti del solito.

Sagittario: avrete un rendimento lavorativo ottimale. Grazie alle energie che in questa settimana saranno letteralmente nelle vostre mani, sarete in grado di essere pienamente efficienti e in grado anche di aiutare non soltanto voi stessi ma anche i colleghi in difficoltà.

Ci saranno anche maggiori prospettive di collaborazioni e affari più proficui e fruttuosi.

Pesci scontrosi e riservati

Capricorno: sarete più precisi per alcune questioni lavorative, ma dovrete allo stesso tempo essere non troppo intransigenti per non generare del malcontento all'interno della cerchia dei colleghi.

La tensione si allenterà soltanto nel fine settimana, ma dovrete cercare di non essere puntigliosi anche nell'ambiente familiare.

Acquario: il partner potrebbe 'sfoggiare' una collezione di fraintendimenti, generando della delusione e della diffidenza da parte vostra. Probabilmente avrete voglia di indagare a fondo, ma vi accorgerete che molte supposizioni saranno frutto della vostra mente sempre piuttosto dubbiosa.

Pesci: avrete molte più energie per agire che non per discutere di eventuali mosse da prendere. Un simile atteggiamento però sarà molto più consono ad un lavoro in solitaria, quindi spesso e volentieri le collaborazioni potrebbero fallire. Preferirete trascorrere il tempo libero in casa, guardando qualcosa o scoprendo nuovi hobby.