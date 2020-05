L'oroscopo di lunedì 18 maggio riserverà moltissime novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste troveremo: Sole e Urano in Toro, Luna in Ariete, Mercurio e Venere in Gemelli, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno e, infine, Saturno in Acquario.

Nella giornata di domani, l'Ariete sarà desideroso di vivere una situazione di calma e relax, mentre i piani dell'Acquario non andranno come previsto. Scopriamo cosa avrà in serbo l'Oroscopo del 18 maggio per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di lunedì 18 maggio: relax per Ariete e nuova forza per Gemelli

Ariete: necessiterete di calma e serenità per iniziare in bellezza questa settimana. Non avrete voglia di caricare le giornate di impegni eccessivi, ma preferirete diluire le incombenze, in modo da poter dedicare più tempo ai vostri interessi. La persona amata, forse, vi farà delle pressioni eccessive perché vi vedrà meno attivi. L'oroscopo consiglia di non prendervela: cercate di spiegare cosa sta albergando nei vostri cuori e, probabilmente, verrete compresi. Tenderete a lasciare il cellulare in disparte perché preferirete avere contatti reali e non attraverso uno schermo.

Toro: avvertirete un forte bisogno di socializzare con gli altri.

Il vostro cuore verrà travolto da un'ondata di nostalgia verso gli affetti più cari. Vi mancherà il loro contatto fisico ed emotivo, ma dovrete essere in grado di trattenere le vostre emozioni. Ciò che non riuscirete a esprimere con il corpo verrà compensato dalle vostre parole. La situazione con il partner, forse, sarà un po' tesa, ma tutto si risolverà con semplicità: sarà sufficiente una buona dose di comprensione e la capacità di rispettare le reciproche scelte.

Gemelli: sarà il momento di tirare fuori gli artigli per affrontare le difficoltà che vi si presenteranno. Dovrete lottare contro giudizi affrettati e persone che non crederanno in voi, ma dimostrare il vostro valore, in queste circostanze, sarà ancora più soddisfacente. Il partner vi dimostrerà tutto il suo amore, saprà starvi vicino e supportarvi, ma non appoggerà le vostre lamentele: vi spronerà a trarre sempre il massimo dalle vostre risorse.

Forse, sul momento, storcerete un po' il naso davanti a questa reazione, ma alla fine gliene sarete riconoscenti.

Cancro: avrete bisogno di trovare un barlume di luce che vi dia l'energia per scacciare la vostra tristezza. Ci saranno delle cose che butteranno giù il vostro umore: non saranno tutte dipendenti da voi, anzi, la maggior parte proverranno da situazioni esterne. In questo momento, più che mai, dovrete cercare di aprire il vostro cuore alle persone che vi amano. Forse, non vi sentirete pronti per esternare, completamente, le vostre emozioni, ma anche dei piccoli passetti potranno fare la differenza. L'oroscopo suggerisce di non infastidirvi per le preoccupazioni del partner: l'amore può fare questo effetto!

Oroscopo del 18 maggio: ricordi per Vergine e l'essenziale per Bilancia

Leone: la vostra giornata sarà incentrata sulla solidarietà e l'altruismo. Non sopporterete assistere a prepotenze gratuite e cercherete di fare di tutto per essere leali con le persone che vi circonderanno. Dal punto di vista lavorativo, forse, ci saranno nuove opportunità in vista, ma dovrete valutare attentamente le vostre scelte. L'oroscopo suggerisce di non essere frettolosi e di porre tutte le domande che potrebbero far oscillare la decisione in una direzione o nell'altra. Gli amici saranno, un punto di riferimento essenziale per voi.

Vergine: sarete stufi di essere sempre in tensione per i motivi più disparati e proverete a rilassarvi un po'.

Non sarà facile guidare le vostre emozioni, ma vi sforzerete per riuscire a trovare un vostro equilibrio. L'oroscopo suggerisce di pensare alle attività che vi facevano stare bene durante l'infanzia: disegnare, fare puzzle, rilassarvi davanti a un cartone animato. Potreste prendere spunto da qui per ritrovare pacatezza e armonia. Il partner non si farà problemi a starvi vicino e parteciperà con gioia alle vostre iniziative.

Bilancia: avrete bisogno di concentrarvi sulle cose veramente importanti per voi. L'oroscopo consiglia di tralasciare il superfluo e di dedicarvi a tutto ciò che potrebbe aiutarvi nel percorso futuro. Effettuare questa scelta non sarà difficile perché vi renderete conto di sapere perfettamente cosa desiderate dalla vita.

Il vostro rapporto di coppia procederà per il verso giusto, vi confronterete con il partner e condividerete esperienze del passato. Forse, durante l'arco della giornata, vi sentirete ingiustamente incompresi, ma riuscirete a farvene una ragione.

Scorpione: avrete voglia di dare vita a una quotidianità armonica e ordinata. Non sopporterete le distrazioni e tenderete ad allontanare le persone che vi giudicheranno troppo in fretta. La vostra rigidità si trasformerà in una mancanza di flessibilità, ma la causa sarà da ritrovare nelle difficoltà di questo periodo. L'oroscopo vi consiglia di non isolarvi dagli altri, magari prendetevi il vostro spazio, ma non rifiutate tutti i tentativi di socializzazione.

Con il partner, forse, ci saranno delle incomprensioni legate a vecchie questioni mai risolte. Potrebbe essere il momento giusto per porre rimedio!

Previsioni astrologiche di lunedì 18 maggio: umore altalenante per Capricorno e visione alternativa per Pesci

Sagittario: il sorriso del vostro partner basterà per farvi sentire forti e completi, dal punto di vista emotivo. Anche se la situazione lavorativa non sarà molto positiva, l'ambiente domestico vi farà sentire protetti e in grado di fare qualsiasi cosa. L'oroscopo suggerisce di lasciar correre i vostri pensieri liberamente perché potreste trovare quell'idea brillante, che vi consentirà di tornare sulla cresta dell'onda. Una persona importante per voi potrebbe avere un comportamento strano nei vostri confronti.

Non fatevi idee sbagliate, cercate prima di instaurare un dialogo.

Capricorno: la vita è una giostra, sale e scende continuamente, ma voi sarete pronti ad affrontare il vostro umore altalenante. Riderete nei momenti felici della giornata e cercherete di far passare, velocemente, quelli tristi. Vi rivolgerete agli affetti più cari per ottenere un conforto emotivo, ma non sarete i soli a beneficiare di questo rapporto, infatti anche loro potranno cogliere i vostri preziosissimi consigli. Forse, vi sottovaluterete eccessivamente, però, avrete conferma delle vostre grandissime qualità.

Acquario: la giornata non inizierà nel migliore dei modi: vi sveglierete da un sonno disturbato e poco riposante.

Non avrete molta voglia di affrontare le ore di questo lunedì, ma dopo un bel caffè riuscirete a riorganizzare le idee. Nella vostra mente strutturerete una routine quotidiana ben precisa, ma alla fine accadranno delle cose che vi impediranno di rispettarla alla lettera. Non temete, non si tratterà di eventi negativi, ma di piccole situazioni che scombineranno i vostri piani. L'affetto delle persone amate sarà sempre il motore d'azione più efficace.

Pesci: vi sembrerà di osservare il mondo attraverso un vetro. Avrete una percezione del mondo diversa rispetto agli altri, ma questo non si rifletterà in qualcosa di negativo. La vostra fantasia verrà stimolata da elementi che per gli altri non avranno alcun peso.

Il rapporto con il partner vi darà grandi soddisfazioni: vi sentirete capiti, amati e stimati. Darete alle parole un valore fondamentale e donerete sincerità alle persone circostanti. Sarete molto infastiditi da conversazioni ambigue e per questo farete di tutto per evitarle.