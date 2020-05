Nella settimana dall'1 al 7 giugno 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna viaggiare dalla Bilancia al segno del Capricorno, dove stazionano anche Plutone e Giove. Venere ed il Sole rimarranno stabili in Gemelli come Saturno che permarrà sull'orbita dell'Acquario. In ultimo, Marte e Nettuno proseguiranno il loro domicilio in Pesci ed Urano continuerà la sua sosta nel segno del Toro. Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Sagittario, meno entusiasmante per Bilancia e Toro.

Finanze flop per il Toro

Ariete: in crescendo. La settimana partirà con la Luna opposta che, perlopiù, formerà un doppio trigono con Venere ed il Sole portando qualche nota di nervosismo sino a mercoledì. Fortunatamente, da giovedì sino a domenica il trend potrebbe migliorare con le faccende di cuore che torneranno ad essere le protagoniste.

Toro: finanze flop. Plutone e Giove nel loro Elemento saranno in moto retrogrado ed Urano nel segno andrà in trigono a Marte, e ciò potrebbe fare orientare i nativi in una quantomai doverosa analisi del loro settore economico, onde evitare sgradite spese supplementari nel bilancio.

Gemelli: weekend sottotono. La partenza sarà, con ogni probabilità, frizzante per i nati Gemelli, specialmente sul versante professionale, dove riusciranno a dare il meglio di loro stessi. Da venerdì, però, il clima al lavoro potrebbe appesantirsi e sarà bene non cedere alle provocazioni derivanti dall'ambiente.

Cancro: compromessi. Giugno apre presumibilmente i battenti con una settimana alquanto delicata per le faccende di cuore, con i nativi che potranno tentare un approccio comunicativo costruttivo col partner nelle giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna gli sorriderà dall'amico Scorpione.

Trovare uno o più compromessi sarà l'antidoto unico per il quieto vivere in coppia.

Sorprese per Leone

Leone: sorprese. Ad un inizio che, con ogni probabilità, sarà colmo di novità per i nati Leone, seguirà un weekend dove potranno mettere in atto le intuizioni messe nel 'cassetto' nelle settimane precedenti. Se ben sfruttati, quindi, questi sette giorni saranno forieri di sorprese oltremodo gradite ai felini.

Vergine: mondani. La voglia di trascorrere delle giornate all'insegna del divertimento, assieme agli amici, o alle romanticherie, assieme al partner, non dovrebbe mancare e, sopratutto, essere soddisfatta dai nati del segno da venerdì quando la Luna di Terra li aiuterà a circondarsi delle persone a loro più affini.

Bilancia: pessimisti. Eccezion fatta per lunedì e martedì, nelle giornate successive i nativi potrebbero mettere in campo un controproducente pessimismo che, malgrado sia bacchettato da partner ed amici, li accompagnerà sino al pomeriggio del 7 giugno.

Scorpione: hobby. Gli Astri sembreranno quasi dimenticarsi dei nati del segno ed, invece, li spingeranno presumibilmente a stimolare la loro creatività dedicandosi a nuove attività ludiche, come hobby o sport, che amplieranno la loro prospettiva di divertimento.

Sagittario poliedrico

Sagittario: poliedrici. Qualunque sia l'ambito in cui si catapulteranno questa settimana, i nativi dimostreranno probabilmente si sapersi barcamenare ottimamente su diversi fronti suscitando ammirazione tra capi e colleghi.

Capricorno: puntini sulle 'i'. In ambito lavorativo qualche collega potrebbe assumere un atteggiamento indisponente nei loro confronti quindi, specialmente nel weekend, sarà bene affrontare l'argomento e mettere una volta per tutte i puntini sulle 'i'.

Acquario: amore flop. Le faccende amorose in casa Acquario risentiranno, con tutta probabilità, di una settimana costellata da incomprensioni e litigi per questioni di poco conto.

Ingoiare qualche rospo sarà presumibilmente la soluzione per non inasprire ulteriormente i toni in coppia.

Pesci: taciturni. Le manchevolezze del partner avranno buone chance di suscitare il malcontento dei nativi che, anziché esternarlo, preferiranno limitarsi ad osservare meditando una controproducente vendetta nei confronti dell'amato.