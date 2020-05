Per il mese di giugno 2020 i pianeti che doneranno i propri influssi principalmente saranno Mercurio e Venere, i quali saranno molto produttivi in modo significativo per il segno dell'Ariete e dei Gemelli, con un occhio di riguardo per l'amore e la sfera puramente affettiva. Marte però potrebbe avere dei risvolti fortemente negativi per il segno del Cancro, che dovrà far fronte a una situazione burrascosa in amore. In basso sono elencati i segni della prima sestina zodiacale, ovvero dall'Ariete alla Vergine.

Nuove amicizie per Toro, poca fortuna per Ariete

Ariete: sicuramente il romanticismo farà parte del vostro mese di giugno, ma ci saranno anche delle idee che metteranno a frutto progetti di coppia desiderati a lungo.

Purtroppo dovrete comunque fare attenzione ad eventuali discussioni che potrebbero allontanarvi con facilità. Il lavoro si prospetta abbastanza solido grazie all'ambito essenzialmente pratico, mentre per gli affari e le collaborazioni questo periodo non sarà fra i più rosei. Fortuna scarsa, ma comunque presente.

Toro: questo mese sarà l'ideale per fare nuove amicizie e nuove conoscenze, che nel complesso potrebbero essere ottime al punto da 'riconoscere' l'inizio di una eventuale storia d'amore e di una evoluzione anche abbastanza rapida. L'impegno dovrà essere la vostra parola d'ordine, sia che abbiate già un lavoro sia che siate ancora alla sua ricerca. Infatti, ci potrebbero essere dei cambiamenti anche molto accentuati non solo per l'ambito professionale in sé ma anche per le vostre abitudini di vita.

Bisognerà prestare molta attenzione allo stress.

Stimoli amorosi per Gemelli, Cancro in calo

Gemelli: saranno le emozioni le padrone indiscusse di questo mese. Che si tratti di una sorpresa grandiosa da parte del partner o di un vecchio amore che si ripresenterà alla vostra porta, avrete comunque a che fare con una situazione del tutto positiva e molto stimolante.

Grazie a Mercurio il lavoro subirà una vera e propria rimonta, sia sugli affari che sul rendimento prettamente pratico. Anche i colloqui di lavoro si concluderanno in positivo.

Cancro: purtroppo l'amore si presenterà piuttosto turbolento e carico di qualche piccolo rancore con cui non avete fatto i conti all'interno della coppia.

Se non farete niente per stabilire un dialogo sereno, questo potrebbe inevitabilmente convertirsi in incomprensioni piuttosto accese. La ricerca di lavoro potrebbe apparire alquanto difficoltosa, ma se ci metterete molto impegno avrete abbastanza chance, anche per fare affari leggermente più redditizi del solito.

Incomprensioni per Vergine, Leone audace

Leone: non ci saranno più paure nel campo sentimentale per la vostra coppia, dunque avrete una nuova grinta per fare progetti, di investire sulla vostra relazione anche spendendo dei soldi. Fortuna e forze fisiche saranno sicuramente i due motori che metteranno in atto le vostre idee e le renderanno appetibili anche per eventuali collaboratori.

Una ulteriore spinta fortunata di Giove vi garantirà molte novità positive.

Vergine: questo Venere indebolito e un Marte decisamente in opposizione sicuramente non faranno bene alla vostra relazione, soprattutto se ha già subito incomprensioni nel mese precedente. Solo le coppie più solide riusciranno ad affrontare questa 'tempesta'. Ottimo invece il lavoro, gli accordi saranno più facili da stringere ma anche i colleghi troveranno con voi la giusta sintonia. Dovreste dare un occhio di riguardo alla salute e alle energie.