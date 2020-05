L'Oroscopo di domani 28 maggio 2020 è pronto a dire la sua sulla giornata di giovedì, giro di boa della settimana. In analisi esclusivamente i segni appartenenti alla prima sestina dello zodiaco. Quelli che hanno nel proprio Tema Natale Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine saranno ansiosi di sapere se il proprio segno rientrerà tra quelli più fortunati del momento. Secondo quanto emerso dall'osservazione del cielo astrale del periodo, l'Astrologia senz'altro mette in primo piano l'Ariete, designato al "top del giorno". A ben figurare anche Cancro, Leone e Vergine, posizionati ottimamente sotto l'ala protettrice di pianeti positivi.

Invece a dover subire flussi astrali generati da convergenze planetarie negative, saranno in modo particolare i Gemelli: secondo l'oroscopo del 28 maggio il generoso segno di Aria sarà costretto a misurarsi con una giornata "sottotono".

Vediamo di approfondire le previsioni e anche rimediare qualche utile consiglio dall'oroscopo del giorno.

Classifica stelline 28 maggio

l rapporto quotidiano restituito dall'Astrologia, in merito alla giornata di giovedì, è disponibile per essere visionato. A condensare positività e negatività del periodo è la nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 28 maggio 2020. Come annunciato in apertura, a essere valutati dalle previsioni dell'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la parte iniziale dello zodiaco, da Ariete fino a Vergine.

In base a quanto anticipato inizialmente, a fare un'ottima impressione, stupendamente favoriti dalla efficace Luna in Leone, sarà l'Ariete insieme a Cancro, Leone e Vergine, valutati meritatamente al vertice della nostra classifica.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Cancro (Mercurio nel segno), Leone, Vergine;

★★★★: Toro;

★★★: Gemelli;

★★: Nessuno.

L'oroscopo del 28 maggio: la giornata di giovedì

L'oroscopo di domani giovedì 28 maggio svela una situazione astrale certamente complicata, ma non impossibile da decifrare.

Iniziamo dal Sole: la stella della Terra questo giovedì si troverà ancora nel segno dei Gemelli e avrà a che fare con una brutta quadratura con Marte. Di positivo c'è da segnalare l'ingresso di Mercurio in Cancro. Inoltre continua ancora il positivo trigono astrale tra Sole e Saturno. La Luna si troverà intanto in "Casa 10" nel comparto del Leone, mentre Venere spazierà libera e incontrastata tra le distese di sabbia nel comparto dei Gemelli.

Marte e Nettuno saranno fermi ancora in Pesci, mentre Urano sarà in Toro. Tranquilli i pianeti a marcia lenta.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato il giorno in questione entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni zodiacali di domani 28 maggio, da Ariete a Vergine

Ariete (21 marzo - 20 aprile): "top del giorno". Il prossimo giovedì segnerà per tanti di voi uno spettacolare "top del giorno". La giornata favorirà il buon esito nelle più disparate situazioni sentimentali, in primis in quelle attualmente sofferenti. Amore: secondo l'oroscopo di domani 28 maggio per l'Ariete indicano che fortuna e fascino saranno nel periodo fedeli compagni. Gli astri vi aiuteranno a esprimere i vostri sentimenti, permettendo di vivere felici il vostro rapporto di coppia.

Single, il cielo sarà così variegato e movimentato che anche gli eventi e gli umori saranno diversificati al massimo. Ci sarà spazio un po' per tutto, perciò vi sentirete attivi e creativi, con una gran voglia di rinnovare le cose attorno a voi. Lavoro: andrete al massimo, perché con dei transiti così positivi sarà difficile stare al vostro passo. Sarete d'eccellente umore, circondati d'interesse da parte di colleghi e amici potrete stabilire buone tattiche d'affari. Salute: le scorte energetiche non sono infinite, a meno che non possiate dormire tutta la mattina, meglio andare a dormire a un’ora non troppo tarda. Massima del giorno: chi ben comincia è a metà dell’opera. Voto: 10.

Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★.

Abbastanza soddisfacente il giro di boa della settimana. A qualcuno potrebbe ritornare la voglia di rimettersi in gioco, tentando nuove strade. Attenti: il percorso potrebbe essere più difficile del previsto! Amore: la sincerità vi permetterà di chiarire alcuni argomenti che hanno creato ultimamente problemi nel rapporto di coppia. Stabilirete una buona armonia con il partner, con il quale vi intenderete e vi capirete con un solo sguardo. Single, smusserete alcuni lati del vostro carattere e lascerete spazio alle richieste di qualcuno che vorrebbe entrare nella vostra vita. La forma fisica e psicologica sarà buona, darete ottime performance in ogni occasione. Lavoro: l'oroscopo giornaliero prevede che sarete al meglio delle vostre capacità.

Senz'altro riuscirete a brillare di luce propria senza lasciare nulla al caso. Salute: forse sarebbe il caso di controllare la bilancia, soprattutto se siete delle buone forchette. Giove amplifica un po’ la tendenza a mettere su chili. Massima del giorno: chi non è volpe, dal lupo si guardi, perché ne sarà preda presto o tardi. Voto: 7+.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. Previsto al rallentatore questo giovedì, con gli inconfondibili segni della giornata "sottotono". Non riuscirete molto facilmente ad avere la meglio sulle incombenze quotidiane: la causa? Venere e Sole rispettivamente sotto scacco dalla quadratura in corso con Nettuno e Marte. Le previsioni in arrivo dall'oroscopo del giorno vi vedono impegnati nel lavoro, piuttosto che nelle questioni di cuore: attenti a non arrivare a fine giornata con le batterie scariche!

Amore: una punta di pessimismo potrà rendervi poco disponibili a dare spago al partner. Allora fate qualcosa, reagite, prendendo voi l'iniziativa per rendere la giornata più piacevole. Single, le predizioni relative all'oroscopo di giovedì indicano che l'irrequietezza potrebbe spingervi a modificare comportamenti e questioni, ma fuggire non servirà proprio a nulla, se non a rimandare il problema di fondo. Cercate piuttosto di capirlo e risolverlo. Lavoro: Nettuno ostile metterà in luce qualche vostra debolezza, ma farà vedere pure qualche errore commesso, soprattutto se avrete un'attività in proprio. Salute: se state programmando un viaggio di benessere, le stelle vi promettono che sarà piacevolissimo e divertente.

Potreste approdare anche in terre lontane. Massima del giorno: chi è schiavo delle ambizioni ha mille padroni. Voto: 7+.

Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. In previsione un giovedì perfetto, soddisfacente in quasi tutti i punti di vista. Le stelle continueranno a essere amiche, pronte a dare aiuti e consigli durante il normale percorso giornaliero. Periodo di buon auspicio anche per per fare progetti di vacanza o piccoli viaggi. Amore: l'oroscopo sulla giornata di domani, con Saturno favorevole, prevede che la protezione sul rapporto sarà totale e farete breccia nel cuore del partner. Avrete così delle ottime occasioni per rinsaldare anche i rapporti in crisi e rendere speciale la serata.

Single, sarete trasportati da Venere alla conquista di un nuovo amore, il fascino e la determinazione non mancheranno e sicuramente neanche la fortuna. Lavoro: sarà il giorno giusto per trovare soluzioni a vecchi problemi e rimediare agli errori del passato. Gettate tranquillamente le basi per un'attività o un'iniziativa che avrà tutte le carte in regola per riuscire a consolidare la vostra posizione professionale, grazie anche all'aiuto della buona Astrologia. Salute: rendete le distanze da pensieri poco sereni. Fate leva sui vostri affetti e vedrete che riuscirete ad affrontare ogni genere di difficoltà. Massima del giorno: chi non ha il gatto mantiene i topi e chi ce l’ha li mantiene tutti e due.

Voto: 9.

Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. Sarà un giovedì lineare e abbastanza tranquillo, con pianeti pronti a dare il necessario appoggio soprattutto nelle prove quotidiane più dure. In primo piano la vostra grande determinazione, chiave vincente in particolari momenti della giornata. Amore: l'oroscopo indica che (forse) seguirete l’istinto e colorerete di entusiasmo la vostra relazione di coppia. Affascinanti come siete, il partner non potrà fare a meno di accorgersi di voi, regalandovi tutto il suo affetto. Single, darete il buongiorno a questo luminoso mattino provvisti di tutto il vostro entusiasmo. Luna e Venere in sestile saranno i pianeti che vi faranno affacciare sul mondo con un pizzico di positività.

Avrete nel cuore una vigorosa sicurezza in voi stessi, il che ispirerà fiducia anche nel prossimo. Lavoro: se volete migliorare le vostre posizioni preparatevi strategicamente a tavolino, seguendo puntigliosamente i vostri piani. Solamente una perfetta organizzazione darà garanzia di successo. Salute: giornata piacevole, la vostra espressione sarà distesa e sorridente. Le persone intorno saranno irresistibilmente attratte dal vostro carisma. Massima del giorno: chi compra il superfluo, presto vende il necessario. Voto: 9+.

Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. Molto positivo il periodo analizzato. Sarà un gran giovedì? Le stelle di dicono di sì: a ricevere importanti aiuti potrebbero essere le questioni aperte in campo sentimentale, come pure quelle di amicizia.

Amore: l'oroscopo di domani 28 maggio prevede che la persona amata sarà disposta a venirvi incontro e a esaudire i vostri desideri, a patto che lasciate da parte i modi diretti e sbrigativi. Basterà scegliere una meta e proseguire per quella e sarà di certo la rotta per la vostra felicità. Single, carichi e pieni di energie affronterete la giornata con grinta e determinazione, anche di fronte a qualche problema (che risolverete senza fatica). Lavoro: sarà un ottimo giorno e la vostra creatività sarà oggetto di ammirazione da parte di persone importanti. Salute: condizione psicofisica buona. Vi sarà possibile instaurare un ritmo di vita dinamico e non eccessivo, grazie a un Sole compiacente. Massima del giorno: chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Voto: 9-.

