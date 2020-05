La settimana che inizia lunedì 8 e si conclude domenica 14 giugno 2020 vedrà protagonista la costellazione del Capricorno, nella quale Giove e Plutone creeranno degli scompensi significativi per la carriera dei nati di questo segno.

Saturno nella costellazione dell'Acquario porterà una maggiore consapevolezza in ambito professionale ma anche per la sfera affettiva, mentre per i Pesci la combinazione fra Marte e Nettuno sarà abbastanza difficile da affrontare a causa di una confusione molto accentuata e di qualche scompenso di stampo lavorativo.

A seguire, le previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci per la settimana.

Spese per Sagittario

Bilancia: ci sarà moltissima tenerezza ad accompagnare la vostra storia d'amore, e per un lasso di tempo relativamente lungo non ci saranno attriti per questioni di gelosia o di incomprensioni. I momenti di riposo e serenità saranno un ottimo incentivo per mettere in atto qualche iniziativa per far evolvere la vostra relazione.

Scorpione: dell'ottimismo più o meno forte vi darà la possibilità di riprendere in mano degli obiettivi che avevate tralasciato, avendo la possibilità di concretizzarli e guadagnare abbastanza per far fronte a qualche spesa imprevista. Sarete anche in vena di fare qualche sorpresa al partner per dargli occasione di distrarsi.

Sagittario: ci saranno molte spese che costringeranno le vostre finanze ad 'arrendersi' ad alcune necessità, sia personali che della famiglia.

Il morale potrebbe non essere dei migliori, ma avrete il costante supporto del partner per poter affrontare questa situazione in modo tutto sommato abbastanza sereno.

Confusione per Pesci

Capricorno: spesso e volentieri la grande fortuna sarà sicuramente dalla vostra parte, ma molti ostacoli che si frapporranno fra voi e la realizzazione di progetti a cui tenete particolarmente vi indurranno ad essere impazienti e nervosi.

Dovrete evitare di essere troppo polemici con i colleghi.

Acquario: la dedizione sul posto di lavoro avrà dato i suoi frutti, quindi anche gli investimenti in essere saranno decisamente più fattibili. Ottima anche l'intesa con il partner, la quale vi porterà a sorprese oppure a nuovi progetti da fare in due per rivitalizzare la vostra vita di coppia.

In famiglia qualche piccola tensione non rovinerà troppo il rapporto con i parenti.

Pesci: avrete una settimana molto difficile a causa di una confusione che riguarderà il lavoro ma anche le condizioni della vostra salute e delle vostre energie complessive. Lo stress in accumulo non vi aiuterà affatto, anzi, potrebbe peggiorare la situazione portandovi ad essere tremendamente scontrosi.