L'Oroscopo del weekend dal 22 al 24 maggio dà il via libera a sensazioni davvero entusiasmanti e promettenti per l'amore e la fortuna di ciascun segno zodiacale. La Luna animerà il cielo astrologico del Toro venerdì e garantirà concretezza e romanticismo a tutti i segni zodiacali di Terra, mentre nella restante parte del weekend l'astro d'argento si trasferirà in Gemelli. Cosa comporterà questo transito planetario? Di seguito le previsioni astrologiche dettagliate.

Luna in Gemelli nell'oroscopo del weekend di maggio

Ariete: la dissonanza di Giove e Plutone quasi sfiderà a migliorare la sfera sentimentale, ricostruendo in maniera più introspettiva e consapevole.

Ma dovrete procedere con cautela, senza fretta e senza condizionamenti esterni. Sole, Urano e Venere punteranno su un modo di amare intelligente e meno impetuoso, benefico per indirizzare al meglio le sensazioni che proverete.

Toro: la Luna venerdì vi renderà molto possessivi e gelosi, sensibili e romantici. Il senso pratico sarà acuito dalla presenza di Urano che darà campo libero alla creatività e farà osare in amore. Voi single potrete contare sulla presenza degli astri benefici in Gemelli che proporranno nuove opportunità eccitanti per l'amore.

Gemelli: la Luna entrerà nel segno nel weekend, ma attenzione che potrebbe rendervi un po' nervosi poiché sarà influenzata dagli influssi di Marte in quadratura.

Dovrete valutare bene la sfera amorosa, senza fare scelte avventate e mitigando il tutto con l'intelligenza.

Cancro: sarete più premurosi nei confronti degli altri soprattutto venerdì, quando la Luna transiterà in Toro e vi renderà più protettivi e attenti alle esigenze delle persone amate. Attenzione a non esagerare con la gelosia e la possessività, perché presi da un innato senso materno che punterà un riflettore esclusivamente sulle esigenze altrui.

Leone: gioia e allegria saranno vostre compagne sabato e domenica quando la Luna entrerà nel segno e si congiungerà a Venere e Mercurio. L'astro d'argento sprigionerà una mentalità romantica capace di utilizzare l'intelletto per prendere le decisioni giuste. Mercurio sorprenderà voi single.

Vergine: attenzione a non dare un peso eccessivo a piccoli fraintendimenti che potrebbero creare fastidio.

Sarete molto sulla difensiva, con Marte opposto al segno e ipercritici nei confronti dell'amore. Dovrete lasciarvi andare con maggiore leggerezza e seguire il consiglio di Urano che farà rivoluzionare il tutto in maniera imprevedibile.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influenza di Plutone e Giove in quadratura si farà sentire e cercherete di portare avanti i progetti anche sfidando gli altri se necessario. Attenzione però a non farvi ossessionare da quest'ambizione di ottenere successo, infatti Saturno garantirà determinazione ma esorterà anche alla prudenza. La Luna mitigherà il tutto con l'allegria.

Scorpione: Marte e Nettuno dai Pesci cercheranno di sminuire la vostra grinta ma dovrete prendere il tutto come una sfida per andare avanti con maggiore determinazione.

Anche il Sole approfondirà la sfera amorosa indicando una strada che condurrà alla felicità, ma dovrete essere voi a fare il primo passo.

Sagittario: venerdì e sabato gli affetti diventeranno instabili a causa della Luna in opposizione che potrebbe sprigionare eccessiva freddezza nei confronti dell'amore. Attenzione quindi a non essere dispersivi e incostanti, piuttosto potrete seguire il consiglio degli astri in Capricorno che spingeranno ad avviare un'introspezione profonda e rigenerante.

Capricorno: questo fine settimana sarà benefico per andare oltre la superficialità degli affetti, scavando in profondità a caccia di sensazioni molto introspettive e costruttive. La Luna incrocerà venerdì un trigono favorevole per l'amore e anche Sole e Venere saranno dalla vostra parte introducendo intriganti novità.

Acquario: venerdì sarà un po' nervoso e teso per i sentimenti, ma sabato e domenica già la situazione migliorerà. Riuscirete a superare qualsiasi problema si presenterà all'orizzonte poiché avrete una visuale più chiara e realistica della vita. le nuove relazioni che nasceranno saranno basate sulla stabilità e la sobrietà.

Pesci: attenzione a non essere eccessivamente audaci in amore e a non prendere decisioni precipitose. Marte sprigionerà tanto sex appeal ma Luna in quadratura dai Gemelli potrebbe mettere alla luce le vostre insicurezze e farvi mettere sulla difensiva. Il tutto sarà risolto da Plutone e Giove in posizione favorevole che avvieranno cambiamenti costruttivi per l'amore.