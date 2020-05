L'Oroscopo di giovedì 7 maggio avrà in serbo molte sorprese. Nella volta celeste troveremo il Sole in congiunzione a Mercurio, Giove in congiunzione a Saturno e Plutone, mentre Saturno lo sarà rispetto a Plutone. La Luna, invece, risulterà in opposizione a Urano.

I segni più fortunati in amore saranno Leone e Sagittario che avranno l'opportunità di instaurare dei bei momenti di intimità con il partner. Vergine e Pesci daranno molta importanza all'amicizia

Previsioni zodiacali di giovedì 7 maggio: Ariete distratto e confidenze per Cancro

Ariete: farete fatica a concentrarvi sulle cose realmente importanti per voi.

Dovrete fare una lista delle priorità e cercare di rispettarla. L'oroscopo consiglia di dedicare del tempo anche allo svago, in modo da non sovraccaricarvi eccessivamente. La situazione con il partner rimarrà stabile: vi scambierete tenerezze ma non avrete modo di trascorrere molto tempo insieme. Una persona in famiglia forse chiederà il vostro aiuto per risolvere una questione particolarmente delicata.

Toro: forse vi troverete a dover affrontare delle delusioni riguardo alla vostra vita sentimentale.

Non sarà facile scendere a patti con la realtà, ma dovrete comunque cercare di andare oltre le apparenze. Dal punto di vista lavorativo avrete delle idee brillanti da mettere in pratica, ma dovrete essere bravi a convincere coloro che vi saranno intorno. Attenzione a prestare la giusta attenzione a tutti gli aspetti della vostra vita quotidiana.

Gemelli: sarà importante scendere a compromessi per raggiungere gli obiettivi desiderati.

Non dovrete rinunciare alle vostre idee o alla vostra personalità, ma cercare di intercettare i piani altrui per capire come sarà meglio agire. Il partner vi sarà vicino in questo percorso e proverà a darvi dei consigli preziosi. Provate a mostrarvi riconoscenti, anche nel caso decideste di non prendere in considerazione questi suggerimenti. Forse sarete colpiti da leggeri mal di testa.

Cancro: gli amici saranno importanti nel corso della giornata.

Proverete il desiderio di aprire il vostro cuore agli affetti più cari e di scambiare confidenze reciproche. Comprenderete l'importanza di trascorrere del tempo insieme e forse vi pentirete di non aver valorizzato abbastanza questo aspetto in passato. Sotto il profilo professionale, tenderete ad essere un po' pigri, ma non dovrete demordere: dovrete solo recuperare la vecchia routine quotidiana.

Oroscopo del 7 maggio: hobby per Bilancia e attività per Scorpione

Leone: l'aspetto su cui lavorerete maggiormente sarà quello amoroso. Infatti, verrete colti dal desiderio e dalla passione verso il partner e cercherete di mettere in evidenza tutti i vostri sentimenti più profondi.

La persona amata probabilmente ricambierà con gioia le vostre attenzioni. Cercherete di dare il massimo anche sul lavoro: non sarà facile organizzarvi dopo un lungo periodo di immobilità, ma l'oroscopo consiglia di insistere e di non trascurare alcun obiettivo.

Vergine: avrete voglia di sentire un vecchio amico. Sarete tentati di chiamarlo al telefono, ma avrete paura di disturbare. Non dovrete però farvi troppi problemi e sarà meglio seguire l'istinto, altrimenti potreste perdere un'occasione preziosa. In famiglia forse ci saranno delle piccole questioni da risolvere. Sarà sufficiente riuscire a instaurare un dialogo pacato e basato sul rispetto reciproco per ripristinare un'atmosfera serena tra le mura domestiche.

Bilancia: sarete desiderosi di dedicare del tempo ai vostri hobby preferiti. Cercherete di vivere una giornata all'insegna del relax e della serenità. Tenderete ad evitare i vostri impegni quotidiani per non accumulare stress. Sarà il caso di trovare il giusto equilibrio tra doveri e piaceri per non ritrovarsi con un'eccessiva mole di lavoro. Il rapporto con il partner sarà difficoltoso perché non ci saranno molte confidenze reciproche, ma con il giusto approccio tutto andrà per il meglio.

Scorpione: vivrete ogni piccola cosa con tanta gioia. Cercherete di cogliere gli aspetti migliori della vostra quotidianità e non lascerete modo alla tristezza di invadere il vostro cuore.

Proverete ad essere maggiormente attivi e, anche se all'inizio non sarà facile, con costanza e determinazione riuscirete a raggiungere gli obiettivi prefissati. Avrete un rapporto sereno con il partner, forse desidererete una maggiore vicinanza, ma non vi farete rovinare l'umore.

Previsioni astrologiche di giovedì 7 maggio: passione per Sagittario e riflessioni positive per Acquario

Sagittario: avrete modo di vivere dei momenti molto passionali con il partner. Vi sentirete vicini sia dal punto di vista fisico che emotivo. La giornata scorrerà serenamente e dedicherete del tempo alle vostre attività preferite.

La presenza della famiglia sarà molto importante perché vi aiuterà a riflettere su questioni che potranno arricchire la vostra anima. L'oroscopo consiglia di iniziare a guardarvi attorno per aprirvi a nuove prospettive.

Capricorno: non sarà una giornata molto positiva per il vostro segno, infatti tenderete ad essere un po' scontrosi con le persone che vi saranno vicine. Farete meglio a controllare i vostri comportamenti e a non farvi travolgere dalle difficoltà che sarete chiamati ad affrontare. Concentrarvi sul lavoro vi consentirà di cancellare i pensieri negativi, ma attenzione a non esagerare perché potreste ottenere il risultato contrario.

Durante le ore serali il vostro umore migliorerà.

Acquario: sarà una giornata all'insegna dell'armonia. Avrete la possibilità di analizzare il vostro vissuto e vi renderete conto di aver fatto molte cose belle nella vostra vita. Sarà il momento giusto per iniziare a pensare al futuro. Se riuscirete a sfruttare tutte le vostre qualità positive, non avrete alcun problema nell'elaborare un buon piano d'azione. Forse ci saranno delle piccole tensioni con il partner a causa di vecchie questioni irrisolte.

Pesci: sentirete il bisogno di rimanere accanto agli amici più cari. Avrete tante cose da condividere con loro e desidererete ascoltare tutte le loro esperienze.

Forse qualcuno potrà sembrarvi un po' restio a parlare, ma cercate di non rimanerci male: potrebbero esserci dei motivi indipendenti da voi a causare questa reazione. Il rapporto con il partner rimarrà stabile: non ci saranno impennate positive, ma riuscirete a trascorrere dei bei momenti assieme.