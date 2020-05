L'oroscopo di mercoledì 6 maggio ha in serbo molte novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste, troveremo la congiunzione tra: Sole e Mercurio, Giove e Saturno, Giove e Plutone e, infine, Saturno e Plutone. Inoltre, è fondamentale segnalare la quadratura tra la Luna e Plutone e tra Venere e Nettuno.

Durante la giornata del 6 maggio, Bilancia e Acquario vivranno il sentimento amoroso con estremo entusiasmo, mentre Ariete e Scorpione dovranno fare i conti con qualche difficoltà lavorativa.

Approfondiamo ora, nel dettaglio, le previsioni astrali di questo mercoledì per tutti i 12 segni dello zodiaco: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrali di mercoledì 6 maggio: divertimento per Toro, serenità per Gemelli

Ariete: il vostro desiderio di libertà si alternerà con il bisogno di una maggiore stabilità. Sarete preoccupati, soprattutto per il lavoro, infatti avrete qualche difficoltà nell'accettare la nuova routine quotidiana. L'Oroscopo consiglia di non arrendervi e di puntare sempre al massimo.

Saranno necessari alcuni giorni per riprendere il ritmo, ma alla fine tutto andrà per il verso giusto. Attenzione a non dimenticare di dedicare spazio alle persone amate: partner, famiglia e amici.

Toro: sarà una giornata all'insegna del divertimento. Riuscirete a dedicarvi a tutte le vostre attività preferite e non avrete alcun problema nel relazionarvi con gli altri. La vostra gioia contagiosa non potrà fare a meno di coinvolgere anche le persone più care e di donare ottimismo a chiunque vi sarà vicino.

Il partner avrà voglia di condividere con voi i suoi pensieri, ma l'oroscopo consiglia di evitare qualsiasi forzatura in modo da non ottenere l'effetto contrario.

Gemelli: in questa giornata il vostro umore sarà più stabile. Vi sentirete più sereni e pronti ad affrontare le sfide quotidiane. Dedicherete uno spazio importante alla relazione con il partner perché vorrete portare il rapporto di coppia a un livello successivo.

In famiglia, forse, dovrete affrontare qualche piccola discussione dovuta a questioni superficiali. L'oroscopo consiglia di prestare attenzione alle vostre reazioni: cercate di evitare rabbia e impulsività.

Cancro: sarà la giornata giusta per dedicarvi ad attività creative. Avrete molta voglia di dare vita a qualcosa di nuovo, ma timori infondati potrebbero frenarvi. L'oroscopo consiglia di lasciarvi andare e d'agire liberamente. Farete fatica a stare lontani dal vostro partner: vi cercherete reciprocamente e proverete un affetto molto intenso. L'oroscopo consiglia di lasciare indietro ansie eccessive e di godervi la giornata con tutti voi stessi.

Oroscopo del 6 maggio: ottimismo per Bilancia, difficoltà per Scorpione

Leone: farete emergere tutta la vostra testardaggine. Non avrete voglia di ascoltare i consigli degli altri, ma vi concentrerete solo sui vostri pensieri. Dal punto di vista sentimentale, potrebbe esserci un'impennata negativa nella relazione di coppia a causa di alcune incomprensioni. La famiglia vi mostrerà il suo desiderio di trascorrere più tempo insieme: valutate bene l'invito prima di declinare poiché il vostro rifiuto potrebbe offendere il cuore delle persone amate.

Vergine: avrete voglia di dedicare tempo alla cura per il vostro corpo.

Vi sentirete molto vicini al campo della moda e cercherete di giocare con gli abiti che possedete. Non sarà questione di vanità, ma di sentirvi bene con voi stessi. L'oroscopo consiglia di sfruttare il momento per aumentare la vostra autostima e per permettervi di sfruttare risorse, fino ad ora, sconosciute. L'oroscopo consiglia di iniziare a praticare dell'esercizio fisico leggero.

Bilancia: vi farete travolgere dall'ottimismo e dal desiderio di donare allegria a chi vi sarà attorno. Vivrete la relazione sentimentale con gioia ed entusiasmo, ma non supererete mai i limiti. Durante le ore serali, forse, riuscirete a creare una dolcissima atmosfera romantica, che aumenterà la complicità tra voi il partner.

Una cenetta sfiziosa e un film spensierato potranno aiutarvi nel raggiungere lo scopo. Attenzione a non perdere mai di vista le reazioni della vostra dolce metà.

Scorpione: dovrete confrontarvi con qualche difficoltà a livello lavorativo. La concentrazione non vi mancherà, ma non sarà semplice tornare alla vecchia routine quotidiana. L'oroscopo consiglia di procedere a piccoli passi, dandovi il tempo necessario per abituarvi al cambiamento. Gli amici saranno fondamentali in questo percorso perché vi aiuteranno a non perdere la voglia di mettervi in gioco. Anche il partner vi supporterà in questo ritorno alla normalità.

Previsioni astrologiche di mercoledì 6 maggio: Capricorno energico, ansia per Pesci

Sagittario: non vi sentirete molto positivi perché tenderete a enfatizzare gli aspetti più problematici di questa giornata. Avrete poca voglia di confidarvi con gli amici e con il partner per paura di essere ripetitivi. L'oroscopo consiglia di non tenerci tutto dentro: provate a sfogare le preoccupazioni tramite i vostri hobby preferiti, sicuramente non saranno risolutivi, ma vi permetteranno di non sovraccaricarvi. Attenzione a dare il giusto spazio al riposo notturno.

Capricorno: sarà una giornata all'insegna della grinta e dell'energia.

Non vi fermerete davanti a nulla e proverete a dare il massimo in tutte le attività che intraprenderete. La relazione con il partner andrà a gonfie vele, la sintonia aumenterà notevolmente e riuscirete ad aprire il vostro cuore come mai prima d'ora. Forse, la pigrizia eccessiva vi spingerà a muovervi poco e a preferire attività sedentarie, ma saranno sufficienti dei piccoli gesti per ritrovare la determinazione.

Acquario: sarete felicissimi di condividere dei momenti allegri con il vostro partner. Non sarà importante fare attività particolari, ma vi basterà rimanere insieme. La vostra gioia contagerà amici e famigliari e darà vita a un'atmosfera domestica spontanea e divertente.

I figli vi vedranno come un punto di riferimento essenziale per loro e, forse, vi chiederanno consigli preziosi. L'oroscopo consiglia di prestargli attenzione senza giudicare le loro richieste.

Pesci: vi troverete davanti a preoccupazioni eccessive. Avrete timore nel riprendere le attività quotidiane e cercherete di evitare, il più possibile, situazioni che possano mettervi a rischio. L'oroscopo consiglia di non isolarvi dal mondo circostante: provate a mantenere un contatto con gli affetti più cari e con il partner. Quest'ultimo, forse, vi richiederà maggiori attenzioni perché si sentirà trascurato: cercate di comprendere il suo punto di vista senza saltare a conclusioni affrettate.