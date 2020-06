L'oroscopo del 19 giugno è pronto a svelare quali novità porta il quinto giorno della settimana in corso. Giornata carica di tensione per i nativi del Toro, della Bilancia e del Capricorno. Per le persone nate sotto il segno della Vergine, invece, si prospetta una giornata molto bella, soprattutto per il campo amoroso. Nel dettaglio, l'astrologia applicata alla giornata di venerdì e le predizioni degli astri su amore e lavoro per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Questa giornata di venerdì è paragonabile a una partita a scacchi, una gara contro voi stessi.

Sentimenti contrastanti agitano la vostra volontà, potreste sentirvi divisi a metà, in conflitto con il vostro passato. Finale positivo nel weekend: vi sentirete più sicuri di quello che volete. Ottimo periodo per mettere a punto i vostri progetti.

Toro – Qualche tensione potrebbe nascere in questa giornata. Disaccordi con la vostra dolce metà o problemi di famiglia che interferiscono con la vostra serenità. Fate molta attenzione in questo weekend perché da una semplice discussione potreste ritrovarvi a vivere una situazione indesiderata. Se siete in cerca di lavoro, potreste trovare una discreta occasione, potreste concretizzare alcune occasioni rimaste in sospeso nei mesi scorsi.

Gemelli – Iniziate questa giornata tra rimpianti e ricordi, forse temete di aver fatto una scelta sbagliata.

Non scoraggiatevi, pian piano queste emozioni diventeranno più dolci. Qualcosa sta cambiando nella vostra vita lavorativa, professionale, affaristica. Anche se le trattative e gli accordi partiranno con il freno a mano tirato, presto ingranerete la quarta. Anche le entrate incrementeranno. Attenzione agli investimenti.

Cancro – Questo venerdì risveglia l'attrazione, soprattutto se la vostra relazione è datata ed è appassita dal punto di vista passionale. Migliora la vostra abilità a dialogare, e se nasce qualche piccola divergenza l'affronterete con padronanza. Siate precisi e gestite con cautela i rapporti lavorativi.

Potreste migliorare la vostra posizione.

Previsioni di venerdì 19 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Le storie che nascono in questa giornata sono promettenti e potrebbero durare per un tempo indefinito. Se vi sentite un po' fiacchi e nervosi, forse avete bisogno di amici e di trascorrere una serata tranquilla. Se state cercando una nuova occupazione, non perdetevi d’animo, sarete tenaci e saprete dimostrare al vostro interlocutore tutta la vostra affidabilità. Entrate in aumento.

Vergine – Giornata molto bella per il vostro cuore. In questo momento sentite che potete finalmente lasciarvi alle spalle il passato, dimenticare i problemi e le pesantezze, e godervi la fresca brezza dell’estate e dell’amore.

Insomma, un’ottima giornata e soprattutto meritata. Ottima anche per migliorare la vostra posizione lavorativa, per concludere un accordo remunerativo. Dedicatevi allo shopping.

Bilancia – Se ci sono tensioni con il partner, potete affrontarle con successo in questa giornata. Il dialogo è scorrevole e vi aiuta a fare chiarezza e a dare un tocco leggero e fantasioso al vostro rapporto. Organizzate un fine settimana romantico con la vostra dolce metà, godetevi il tempo libero come meglio preferite. Se cercate impiego, ci saranno buone occasioni, anche se non corrispondono del tutto alle vostre aspettative, prendetele al volo, da cosa potrebbe nascere cosa.

Scorpione – In caso di progetti di coppia questo è un periodo eccellente per dialogare e scoprire una buona complicità.

Ottima giornata anche per lo svago. Se desiderate ravvivare l’intesa con il vostro partner romantico sapete benissimo come coinvolgerlo nei vostri progetti. Il campo economico non è al top. In compenso, nel lavoro otterrete i risultati sperati.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Cupido ha in mente per voi una vita romantica, travolgente e sensuale. In questa giornata potrebbe mandarvi in fibrillazione. È molto probabile che intavolerete una relazione seria e duratura. Fate buon uso della vostra grinta e audacia. Buone occasioni se siete in cerca di un impiego. Se siete circondati da colleghi invadenti, affrontateli con diplomazia e fermezza.

Capricorno – Un po' di tensione potrebbe inaugurare questa giornata, ma vi rimetterete subito in sesto e scioglierete quella pesantezza che nei giorni scorsi ha indebolito la vostra relazione.

Dialogate e divertitevi insieme al partner, riscoprendo nuove complicità. Siete sempre pronti a proporvi per incarichi di spicco. Le vostre ambizioni sono ben viste, anche nel settore economico.

Acquario – Questa giornata parte bene. Se dovessero nascere delle incertezze o insoddisfazioni, affrontatele a testa alta e con cautela, senza fretta. Queste sensazioni sono solo passeggere. Avete anche delle ottime idee che potrebbero inaugurare una nuova fase della vostra carriera. Parlando di soldi, dovete fare particolare attenzione alle spese, ma non temete, anche qui miglioramenti in vista.

Pesci – Giornata a spasso con dubbi, ricordi del passato, il desiderio di voler cambiare quello che non può essere cambiato.

Anche l’insicurezza, la sensazione di sentirsi inadeguati o poco attraenti, mettono in pericolo la vostra stabilità emotiva. L'oroscopo ci tiene a ricordarvi che il fascino non parte dall’attrazione fisica, ma dalla personalità, da ciò che siete dentro.