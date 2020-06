L'oroscopo del 17 giugno è pronto a dire la sua sul probabile andamento del terzo giorno della settimana in corso. Per i nativi dei Gemelli si prospetta una giornata all'insegna di dubbi e incertezze. Per le persone del Capricorno è una giornata nervosa e polemica. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di mercoledì e le previsioni delle stelle su amore e lavoro per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Qualche tensione familiare in questa giornata, forse a causa di un imprevisto domestico oppure qualche incomprensione con il partner romantico. Qualcosa di buono potrebbe accadere in questa giornata, come una telefonata inaspettata o il programma di una vacanza estiva da fare con la famiglia, gli amici o con l’anima gemella.

Sfruttate bene questa giornata anche per concludere ottimi affari, trovare lavoro o cambiare quello attuale.

Toro – Qualcosa nel vostro cuore potrebbe scattare. Anche se è un periodo contraddittorio per i sentimenti, potreste fare incontri di un certo spessore, anzi, proprio quando il cuore naviga in un mare di incertezze, quando siete più vulnerabili, Cupido ne approfitta per scagliare la famosa freccia e fare centro. In campo lavorativo, le stelle vi mettono in guardia dall'essere impulsivi, frettolosi e distratti. Anche se non è il lavoro dei vostri sogni, tenetelo stretto.

Gemelli – Se in questo periodo vi sentite in balia di sentimenti contrastanti e incerti, escogitate qualcosa per scacciare definitivamente questi pensieri fastidiosi.

Magari una chiacchierata con gli amici di sempre, una serata spensierata con le persone amate oppure organizzare un weekend rilassante al mare o in montagna. Non si tratta di una via di fuga, ma di attendere momenti migliori per affrontare con più serenità i vostri dubbi e patemi. Gran parte di questo periodo potrebbe essere molto positivo per il campo lavorativo ed economico.

Cancro – Ci sono questioni di coppia da affrontare prima di subito, dovete verificare l’autenticità dei vostri sentimenti oppure dovete mettere in chiaro ciò che non sopportate del vostro partner e viceversa. A causa di questioni legate alla famiglia d’origine, la vostra relazione rischia di rompersi.

Se il vostro amore è molto forte, allora cercate di far pesare il meno possibile queste tensioni familiari sulla vostra relazione. In campo lavorativo dovete fare attenzione alle gaffe, evitate di rispondere per le rime al vostro superiore o al cliente incontentabile.

Previsioni di mercoledì 17 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Giornata da dedicare solo a voi stessi. Dovete sforzarvi di chiudere le ferite che ancora vi fanno male e che probabilmente vi impediscono di essere obiettivi nella ricerca dell’anima gemella. Vivete l’amore senza pensare al futuro. Dovete imparare a vivere attimo dopo attimo. In campo lavorativo sapete gestire anche le circostanze più complicate. Avete sempre la risposta giusta al momento giusto e questo vi aiuterà ad ottenere ottimi risultati.

Vergine – Questo periodo potrebbe lasciare un grande segno nel vostro cuore. Vivete sensazioni intense ma allo stesso tempo dovete cercare di non perdere la lucidità. Non preoccupatevi, in questo fine settimana avrete le idee più chiare, mente e cuore remeranno nella stessa direzione. Nonostante alcune difficoltà, non vi mancheranno mai coraggio ed audacia per affrontare e risolvere ogni problema di lavoro.

Bilancia – Un equivoco potrebbe turbare l’armonia di coppia. Sensazioni altalenanti che vi fanno sentire divisi tra il dubbio e la voglia di lasciar perdere. La passione sarà spiccata e, la vostra sensualità potrebbe mettere a tacere molte incertezze. In ogni caso, questa giornata si conclude con qualcosa di leggero e di inaspettato.

In campo lavorativo, se volete raggiungere ottimi risultati dovete dare il meglio di voi stessi.

Scorpione – Tensioni nervose. Piccoli o grandi disaccordi potrebbero mettere a rischio la vostra vita di coppia. Momenti di incertezza capitano anche alle coppie più forti, quindi, se la vostra unione è solida sapete come risolvere i problemi o gli equivoci. Evitate di essere puntigliosi. In campo lavorativo siate cauti, se è possibile rimandate eventuali scelte e fatevi consigliare da un professionista o da un amico fidato.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo vi sentirete divisi a metà oppure in preda a sensazioni molto forti. Forse vi piace una persona già impegnata o magari state rimpiangendo un ex e non riuscite a innamorarvi di un’altra persona.

Le bufere emotive, con il passare dei giorni, si placheranno e, nonostante i dubbi, potrete godervi un buon fine settimana. Cercate di non appesantire i vostri rapporti lavorativi con tensioni ed equivoci.

Capricorno – Giornata un pochino polemica e nervosa. Occhio alle insoddisfazioni in amore, evitate di fare scelte dettate dalla mente e non dal vostro cuore. L'oroscopo suggerisce di ascoltare la voce del vostro cuore, di essere più spontanei e di fidarvi di più del vostro istinto che della ragione. In campo lavorativo avete la lucidità necessaria per avviare trattative, concludere affari interessanti, stringere alleanze che vi saranno utili in futuro.

Acquario – Tra imprevisti domestici o familiari, disaccordi con il partner e piccoli disguidi, meno male che ci sono le stelle che vi ammorbidiscono e vi rendono meno intransigenti e polemici.

Tuttavia, il rapporto di coppia oscilla tra momenti affettuosi e comprensivi, e momenti duri e attaccabrighe. Se nel vostro rapporto volete di più, non vi resta che parlare chiaro con il partner e se non vi ascolta, allora dovete prendere una decisione definitiva. Anche in campo lavorativo si va avanti tra alti e bassi, forse a causa della vostra stessa impulsività o poca pazienza.

Pesci – Questa giornata potrebbe sembravi tutto troppo bello, tra emozioni caldi e il desiderio di condividere tutto con il partner romantico. Poi, forse per una parola sbagliata o per un po' di gelosia, una nuvola nera oscura il vostro rapporto. I momenti no capitano a tutte le coppie che si amano, quindi non vi resta che andare a fondo ma con mano leggera.

Per il lavoro, in modo particolare per i rapporti professionali, potrebbe essere un periodo in salita.