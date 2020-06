L'oroscopo del 18 giugno è pronto a mettere in chiaro ciò che potrebbe accadere in questa giornata di metà settimana. Per i nati sotto il segno dell'Ariete si prospetta una giornata nervosa e insoddisfacente, invece, per i nativi dei Pesci è promettente, soprattutto in campo sentimentale. In primo piano, l'astrologia relativa alla giornata di giovedì e le previsioni astrali giornaliere per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Sforzatevi di bypassare questa giornata carica di tensione nervosa e di insoddisfazione amorosa. Non buttatevi giù, presto avrete una bella ripresa, soprattutto in amore.

Affidatevi di più al vostro cuore e date meno ascolto alla vostra mente, che potrebbe confondervi le idee. Con tutti i mesi passati contro, avete imparato ad affrontare le difficoltà nel lavoro e a conoscere i vostri limiti, ma presto risolverete tutto.

Toro – C’è ancora tensione tra voi e la vostra dolce metà, forse per motivi economici o di famiglia. Abbiate un po’ di pazienza, questo weekend è pronto a regalarvi quelle emozioni capaci di rafforzare l’intimità perduta. Ricordatevi: meno pensieri, più cuore e pancia. In campo professionale aspettatevi circostanze favorevoli, momenti soddisfacenti. Magari avrete tra le mani un buon affare che vi aiuterà a gestire meglio le finanze.

Gemelli – Periodo dedicato ai flirt e al corteggiamento.

Lasciatevi trasportare dalle forti sensazioni che non avete mai provato in vita vostra. Vivete la vita amorosa attimo dopo attimo, non ve ne pentirete. Ciò che dovete fare è buttare alle spalle il passato, aprirvi ai nuovi desideri, alle nuove esperienze. Il lavoro porta qualche piccola soddisfazione, magari un riconoscimento per i compiti svolti oppure una nuova collaborazione fruttuosa.

Cancro – Agli occhi di tutto potreste apparire distanti, freddi. Siete meno propensi a condividere i vostri pensieri e sentimenti con gli altri e va benissimo, dal momento che state cercando di trovare delle soluzioni per alcune questioni importanti. Può essere utile parlare con un esperto o con un confidente su una questione molto confusa.

Saranno felici di rispondere alle vostre domande. Aprite la vostra mente e abbracciate ogni forma di pensiero.

Previsioni di giovedì 18 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Tutti gli occhi sono puntati su di voi. È possibile che voi siate scelti per il vostro talento superiore. Ricevere un premio o un bonus sarà una piuma bellissima sul vostro cappello: indossatelo con orgoglio. Se siete alla ricerca di un lavoro, potreste ottenere una posizione di alto profilo presso un’azienda rispettata. Una volta trovato il vostro equilibrio, questa posizione lavorativo può dare una gradita stabilità alla vostra vita. Se qualcuno vi deve dei soldi, potreste finalmente riaverli.

Vergine – Lo sforzo che dovete fare in questa giornata è di non dare peso a ciò che succede nell'ambiente circostante.

Concentrarvi solo su voi stessi e sulle persone degne della vostra fiducia. Se siete ancora feriti per ciò che avete subito nel passato, cercate di cicatrizzare queste ferite e di fare un passo alla volta, soprattutto in amore. Presto il dolore diventerà sopportabile, date tempo al tempo. In campo lavorativo dovete fare attenzione a non commettere un errore, siate professionali e rispettate i ruoli.

Bilancia – Qualcosa che non vi è piaciuto in passato potrebbe piacervi adesso. Che cos'è successo? La verità è che siete cresciuti, maturati e cambiati. Gli esseri umani sono espansivi per natura. Quando l’elenco delle vostre cose preferite diventa sempre più lungo, è un segno che state vivendo appieno la vita.

Questo approccio può anche attirare molti ammiratori. Qualcuno che è impressionato dal vostro spirito audace potrebbe offrirvi un nuovo ruolo. Non pensateci due volte: si tratta di un’altra strada per la crescita personale.

Scorpione – Giornata con cuore caldo e sensi in tempesta. Forse state vivendo delle situazioni incerte, soprattutto in amore. Niente panico! Si tratta di situazioni passeggere che presto svaniranno nel nulla. In generale, si prospetta un periodo altalenante per le questioni sentimentali, ma avrete modo di far luce nelle vostre emozioni. In campo lavorativo potreste essere poco lucidi, confusi o troppo impulsivi. Qualcuno deve aver messo una pulce nel vostro orecchio e per tale motivo non riuscite a essere concentrati sul vostro lavoro.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vostra routine può essere capovolta, ma questo non dovrebbe essere un problema per una persona flessibile come voi. Se le ore di lavoro vengono modificate o qualcosa viene annullata in questa giornata, fate del vostro meglio per seguire il flusso del cambiamento. Se avete una relazione, potreste sentirvi come se voi e il vostro partner non sareste d’accordo su nulla riguardo alle finanze o alla vostra vita intima. Le diverse esigenze stanno diventando sempre più evidenti adesso, e per questo motivo vi sentite entrambi più confusi che mai. L'oroscopo consiglia di prendere una decisione definitiva per questa situazione amorosa.

Capricorno – Sfruttate a vostro vantaggio questo periodo interessante, perché poi i favori delle stelle verranno meno e potreste ritrovarvi a combattere con le insoddisfazioni, incertezze, emozioni contraddittorie.

I momenti di incertezza potrebbero essere positivi se vengono sfruttati per fare luce su ciò che vi manca. È con questo spirito battagliero che dovete affrontare gli alti e bassi emotivi. In campo lavorativo non avete le idee chiare. Non rammaricatevi, con un po' di buona volontà presto decollerete.

Acquario – Occhio alle vostre stesse aspettative e restate sempre con i piedi per terra, valutate le persone per quelle che sono senza sperare di poterle cambiare. Il vostro segno ha la capacità di trovare il buono in tutto e di vedere l’aspetto migliore di chi avete di fronte. Se siete degli impiegati, aspettatevi buone notizie o la possibilità di ottenere un riconoscimento. Se siete alla ricerca di un lavoro ben remunerato, all'orizzonte potreste scorgere una buona occasione che aspetta di essere colta al volo.

Pesci – Sorvolate sulle piccole tensioni iniziali, perché questa giornata vi promette il massimo dei favori proprio per il vostro cuore. Potreste essere sorpreso di sentire qualcuno con cui non parlate da anni. Il recupero sembra stimolante; la volontà di questa persona di percorrere il sentiero imbattuto è una delle sue qualità più ammirevoli. È sempre incoraggiante vedere un individuo sfidare le aspettative e soddisfare il desiderio del proprio cuore. Invece di cercare di impressionare gli altri, cercate di soddisfare le vostre esigenze. Acquistando più fiducia in voi stessi farà sì che gli altri vi guardino con nuovo rispetto.