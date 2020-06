Per gran parte delle costellazioni luglio 2020 si prospetterà molto produttivo per il fronte amoroso. Ma saranno i segni di aria quelli che andranno incontro a conquiste e amicizie sicure e a una intesa di coppia davvero sensuale e soddisfacente. In particolare, saranno favoriti i Gemelli e il Leone. Anche l'Acquario su questo fronte risulterà essere il segno favorito insieme all'Ariete grazie a una congiunzione fra Venere e Marte tra le più straordinarie dell'anno. A seguire, le previsioni complessive per il mese di luglio.

Toro incerto, Cancro ottimista

Ariete: straordinaria e coinvolgente questa "unione" fra Marte e Venere.

In amore avrà un effetto sensuale che riscalderà sia le coppie che gli incontri fatti durante l'arco mensile, mentre sul lavoro si riscontreranno tanta fortuna e una capacità energica invidiabile. L'unica nota dolente in tutto questo sarà la doverosa attenzione verso i vostri risparmi, dunque evitate di spendere troppo.

Toro: sarà un periodo incerto che per l'amore si svolgerà senza infamia e senza lode, con qualche iniziativa interessante da svolgere insieme alla persona amata. Purtroppo gli incontri per i single invece potrebbero avere degli esiti deludenti. Poco interessante e addirittura molto stancante sarà l'aspetto lavorativo, ma si riuscirà a trovare lavoro con qualche accorgimento in più dettato dalla piccola fortuna di Venere.

Gemelli: Venere durante questo mese sarà stimolante sia romanticamente che sensualmente, quindi tutto ciò che dovrete fare sarà trascorrere quanto più tempo possibile con il partner per rafforzare la vostra unione. Il pianeta che invece sarà produttivo sotto molti punti di vista sul settore lavorativo sarà Mercurio, colmo di influssi che daranno ai vostri affari quel tocco in più della vostra capacità comunicativa.

Cancro: nella vostra relazione non ci saranno risvolti prettamente amorosi, ma sicuramente avrete un ottimismo che vi farà instaurare un dialogo con il partner molto costruttivo e pieno di creatività. Marte sarà il promotore delle vostre forze, quindi il rendimento lavorativo sarà all'altezza delle vostre aspettative.

Cercate di evitare troppe situazioni stressanti.

Leone: fra i favoriti del mese in amore, non avrete rivali nella vostra relazione, specialmente se questa avrà raggiunto una maturità piena e consapevole. Ottimi i momenti di passionalità e tenerezza in coppia. La sfera lavorativa invece sarà penalizzata dalla scarsa attitudine di comunicazione, anche se la fortuna di Venere sarà in grado di sopperire a questa mancanza.

Vergine: alle porte si presenterà un mese di luglio tremendamente statico per l'evoluzione della vostra relazione sentimentale. Anche se ci saranno dei litigi, non saranno così difficili da non poter essere risolti. Giove in Capricorno sarà preponderante per il lavoro, ma i favoriti saranno quelli che avranno dei progetti piuttosto importanti e chi è ancora alla ricerca di un impiego, perché questa fortuna sta a indicare soprattutto un incremento considerevole dei guadagni.

Scorpione energico

Bilancia: per la vostra relazione sentimentale purtroppo questo sarà un periodo turbolento a causa di un Marte particolarmente 'rissoso'. Ciò che vi resterà da fare sarà essere il più concilianti possibile ed evitare discussioni. Per il fronte lavorativo, ci sarà Mercurio in opposizione e Giove decisamente troppo illusorio, anche per chi sta cercando un lavoro. I guadagni non mancheranno, ciò che invece potrebbe non essere soddisfatto sarà il vostro desiderio di aumentarli.

Scorpione: l'affiatamento nella vostra relazione sarà più incentrato sull'erotismo che sul romanticismo, ma avrete comunque un'intesa incredibilmente brillante. Il lavoro sarà altrettanto denso di energie e di una fortuna non particolarmente buona, ma che sarà sufficiente per fare buoni affari e per trovare un lavoro.

Sagittario: poco sentimentalismo, ma molta passionalità. Avrete sicuramente un mese di fuoco che sarà determinante anche per le conquiste, specialmente per quelle che avranno il sapore di 'avventure'. Sarà garantito il lavoro di squadra grazie a Mercurio, che vi offrirà anche molta curiosità per avventure professionali del tutto inedite.

Capricorno: sarà un periodo non adatto a una relazione; per le coppie già navigate saranno più frequenti i giorni di monotonia rispetto a quelli in cui avrete davvero qualche novità significativa. Questo blocco si riscontrerà anche nel lavoro, privo di stimoli e di idee fino alla seconda metà del mese. L'ottimismo del Sole favorirà delle occasioni di affari niente male.

Acquario: l'elemento d'aria sarà il prediletto di questo mese per le faccende amorose, quindi non ci sarà molto da stupirsi se avrete una complicità sentimentale ed erotica con il partner e sarete al centro dell'attenzione se siete single. Avrete molta della grande fortuna di Giove dalla vostra parte, ma a parte questo dovrete impegnarvi molto se volete raggiungere i traguardi desiderati.

Pesci: sarà molto difficile tenere le redini della vostra relazione e dovrete riflettere sul da farsi se volete cambiare la vostra situazione in ambito amoroso. Il settore professionale con questo Mercurio favorevole sarà decisamente più stimolante e a tratti anche divertente, senza contare la grande quantità di guadagni che vi attirerete se concluderete gli affari in corso.