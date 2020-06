La fortuna e l'amore giocheranno un ruolo fondamentale per i nati del segno dello Scorpione durante questo mese di luglio 2020, perché innanzitutto Venere sarà alla portata dei nativi per tutti gli aspetti su cui può agire, anche per quanto riguarderà i guadagni e le sorprese finanziarie.

Un altrettanto ottimo Marte darà magnetismo utile per i nuovi incontri ed energie durante le ore lavorative, senza dimenticare una salute scoppiettante che sicuramente porterà anche molto ottimismo.

Amore e affetti

Sarebbe davvero un mese ottimo per l'amore se Venere avesse per il vostro segno zodiacale una posizione leggermente più favorevole, ma la verità sarà che solo Marte vi darà quel magnetismo adatto a fare conquiste che però avranno ben poco a che fare con il romanticismo.

Sarete, però, in grado di fare molto più facilmente del solito: un'amicizia duratura che vi regalerà delle emozioni da non sottovalutare.

Per le coppie si respirerà una atmosfera piuttosto buona per la complicità, ma quella che veramente sarà alle stelle sarà l'intesa dal punto di vista erotico. Qualche piccolo diverbio all'interno della cerchia familiare vi indurrà a cercare un po' di solitudine e di meditazione per voi stessi.

Lavoro e studio

Questo Giove, più o meno favorevole, e un Marte carico di energie vi saranno di enorme aiuto per lavorare a tutto spiano per tutto l'arco mensile interessato. Sicuramente, però, vi converrà svolgere il vostro lavoro in solitaria o comunque organizzarlo per conto vostro.

Purtroppo le collaborazioni non saranno delle migliori, e potrebbero sfociare pericolosamente in divergenza di intenti se non addirittura in litigi all'interno del posto di lavoro. Sarete comunque inclini a fare del vostro meglio per poter presentare progetti soddisfacenti sia per voi che per i vostri guadagni.

Gli studenti potrebbero apparire alquanto timidi e poco preparati, ma sicuramente saranno determinati a passare molto tempo sui libri per poter fare una bella figura ed ottenere voti soddisfacenti.

Fortuna e salute

La fortuna di Giove non sarà straordinaria, ma nemmeno vi abbandonerà, specialmente nei momenti più critici della vostra carriera professionale.

Sarà Venere quel pianeta su cui questo mese potrete contare, anche perché sarà fautore di sorprese pecuniarie che realmente vi daranno l'opportunità di fare investimenti o semplicemente dello shopping in più.

Una salute ottima darà sicuramente qualche marcia in più non soltanto nell'ambito del lavoro, ma anche per gli svaghi e i divertimenti. Dunque via libera a sport e a viaggi, anche in luoghi più lontani di quelli visitati finora.