Le previsioni astrologiche del 14 luglio cercheranno di farci comprendere gli aspetti sentimentali, per ciò che concerne coppie e single dei 12 segni dello zodiaco. In particolare il Toro non passerà una giornata molto tranquilla, mentre il Leone dovrebbe cercare di osare maggiormente. Il Sagittario potrebbe non essere apprezzato dalla persona amata.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: abbandonate l'idea di voler fare sempre tutto da soli, l'aiuto del partner sarà determinante. I single potranno fare ben poco davanti alla poca voglia di mettersi in mostra.

Toro: qualche dissidio nella coppia caratterizzerà una giornata a tratti davvero monotona.

I cuori solitari potranno finalmente cominciare qualcosa di realmente concreto.

Gemelli: più grinta e meno moderazione potrebbero prevalere in una giornata per alcuni aspetti particolarmente movimentata. Se siete single non cercate sempre di ottenere risultati immediati, accontentatevi anche delle piccole soddisfazioni parziali.

Cancro: la persona amata potrebbe non essere molto propensa ad assecondare le vostre decisioni, convincetela con i ragionamenti. I single potrebbero cambiare idea su una persona molto vicina.

Leone: non ci saranno grossi sconvolgimenti nella vita di coppia, stato di calma e tranquillità. Se siete in cerca dell'anima gemella lasciate vi andare maggiormente e non mettete limiti alla provvidenza

Vergine: la vostra dolce metà sarà molto soddisfatta di voi e dei vostri ultimi atteggiamenti, non tralasciate mai i particolari.

I single non dovrebbero passare una giornata molto soddisfacente, poche le possibilità di conoscere nuove persone.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il vostro partner ha bisogno di qualche certezza in più da parte vostra, non siate carenti nelle carezze e nelle coccole. I cuori solitari non avranno la minima intenzione di innamorarsi, per il momento prevarrà il divertimento.

Scorpione: la giornata sembrerebbe essere buona, l'equilibrio di coppia pare saldo e fortunatamente ritrovato. Se siete single cominciate a guardarvi seriamente intorno, concretizzate e provate ad innamorarvi.

Sagittario: la vostra dolce metà potrebbe non apprezzare molto una situazione da voi creata e pensata già da diverso tempo.

I single avranno possibilità di fare delle belle e fruttuose conoscenze.

Capricorno: la vostra situazione sentimentale di coppia potrebbe subire una brusca frenata, potrebbe esserci un terzo incomodo. I cuori solitari cercheranno di capire meglio una situazione che li vede coinvolti.

Acquario: cercate di impegnarvi maggiormente, la persona amata si attende da voi uno scatto qualitativo. I cuori solitari potrebbero essere distratti da qualcosa di diverso dall'amore.

Pesci: possibile rottura in vista, sappiate gestire al meglio la cosa e non piangetevi addosso. Se siete single ricominciate a vivere la vostra vita e a conoscere gente nuova.