Le previsioni astrali del 19 maggio provano a fare chiarezza su alcuni aspetti sentimentali della vita di coppia e dei single, relativamente ai dodici segni zodiacali. In particolare alcuni della Vergine potrebbero considerare conclusa la propria storia d'amore, mentre i Gemelli potrebbero essere costretti a fare una scelta. L'Ariete potrebbe trascorrere una giornata movimentata.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: giornata molto movimentata, il vostro partner potrebbe mettervi alla prova. Siate pazienti e corteggiate una persona che sentite molto vicina al vostro modo di pensare.

Toro: la vostra storia dovrebbe marciare nel verso giusto, cercate di aggiungere qualcosa alla vostra relazione. I single potrebbero essere molto vicini all'innamoramento.

Gemelli: la persona amata è stanca di aspettare le vostre mancate azioni, non tirate eccessivamente la corda. I single potrebbero trovarsi di fronte ad un bivio, decidete in tutta autonomia.

Cancro: siate meno polemici, in fondo la vostra dolce metà non sta facendo niente per urtare la vostra suscettibilità. Coloro che cercano l'anima gemella non dovrebbero accontentarsi della quantità ma pensare anche alla qualità.

Leone: la vostra dolce metà sta apprezzando particolarmente alcune vostre scelte, sfruttate il momento propizio. Se ancora non avete trovato l'amore non disperate, presto ci saranno novità.

Vergine: la vostra relazione amorosa sembrerebbe non aver più nulla da dare, in tale caso non trascinate qualcosa di inutile. I single potrebbero sentirsi di nuovo vivi e desiderosi di novità.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non accettate troppi compromessi e vedete se il partner farà qualche passo importante. I cuori solitari si starebbero convincendo a cominciare una bella frequentazione.

Scorpione: la persona amata non merita la vostra perenne indecisione, scegliete una volta per tutte. I cuori solitari potrebbero non avere quelle opportunità che tanto attendono.

Sagittario: la giornata potrebbe non essere delle migliori, date spazio ad alcune priorità. I single appariranno poco vivaci, occorre più verve e spensieratezza.

Capricorno: dialogate maggiormente con la vostra dolce metà, alcuni problemi potreste risolverli più facilmente. I single potrebbero non vedere esaudito qualche loro desiderio sentimentale.

Acquario: siate meno orgogliosi, alcuni vostri comportamenti potrebbero far indispettire la persona amata. I cuori solitari potrebbero essere finalmente coinvolti sotto l'aspetto sentimentale.

Pesci: non drammatizzate troppo, se la persona amata vi sembra incostante cercate di capire le sue ragioni.

Se non avete ancora trovato la persona giusta per voi non affrettate i tempi.