L'Oroscopo di lunedì 13 luglio garantisce sensazioni spontanee, intense e dirompenti grazie a Luna in Ariete. Gli astri puntano un riflettore sullo stato d'animo di ciascun segno zodiacale alle prese con l'amore e con le opportunità lavorative, elargendo consigli benefici per concretizzare i sogni tenuti da molto tempo nel cassetto. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Ariete nell'oroscopo di lunedì

Ariete: in amore così come in ambito professionale, dovete passare all'azione vivendo tutte le situazioni con immediatezza e impulsività. Luna nel segno non accetta limitazioni di nessun tipo, anche se sprigiona una certa irritabilità a causa della presenza di Marte che fa perdere la pazienza.

Toro: c'è un po' di tensione in amore e occorre che chiariate eventuali malintesi in coppia, per progredire in modo felice. La monotonia sembra insopportabile e volete concretizzare l'amore con immediatezza, ma cercate di capire le esigenze del partner e non assumete un atteggiamento polemico.

Gemelli: un po' nervosi a causa di Marte e Luna in Ariete, siete desiderosi di affermare i desideri vivendo anche l'amore con impulsività e seguendo una scia che consiglia di concretizzare il tutto con frettolosità, desiderando "tutto e subito". Che ne dite invece di agire con oculatezza? In ambito professionale attenzione alle brutte sorprese.

Cancro: Luna interferisce un po' dall'Ariete e tiene un po' le sensazioni amorose in bilico, quasi a sfidarvi a fare di più per concretizzare i sogni amorosi.

Mercurio garantisce belle novità ma non dovete essere indecisi, poiché presi da una durezza di sentimenti che non si addice a una personalità sensibile come la vostra. In ambito lavorativo dovete fare di più.

Leone: Luna e Marte dall'Ariete causano un po' di nervosismi e tendete a uscire fuori dai gangheri per un nonnulla.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

In particolare Marte può riportare alla luce tutta la rabbia accumulata in passato. Sole e Mercurio di certo non aiutano poiché in dissonanza, ma Venere illumina tutte le sfere vitali facendo maggiore chiarezza.

Vergine: Venere agisce sempre in quadratura e rallenta i progetti amorosi o crea attrito in coppia.

Ma non lasciatevi influenzare troppo dalle opinioni altrui. Evitate spese eccessive e nel frattempo, avviate un cambiamento rivoluzionario per la sfera professionale.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a non essere arroganti poiché Luna e Marte di certo non aiutano in quanto risultano in opposizione. Siete molto sicuri di voi stessi, ma occhio a non esagerare in amore affermando a tutti i costi le vostre idee. Gli astri consigliano di adottare un atteggiamento più diplomatico che risulta benefico anche sul lavoro. Buone opportunità si affacciano all'orizzonte lavorativo.

Scorpione: Mercurio e Sole in Cancro risultano benefici per avviare un dialogo costruttivo e in alcuni casi chiarificatore per l'amore.

Spiegate con maggiore chiarezza i sentimenti che provate e non polemizzate in modo eccessivo. In ambito lavorativo la creatività viene premiata con successo.

Sagittario: se Venere rema contro poiché in opposizione, Luna risulta benefica per far affermare i sogni con maggiore determinazione, tenacia e impulsività. Questa Luna entusiasta punta così un riflettore sul bisogno di confermare la propria validità in ambito lavorativo e su un modo di amare anche un tantino irruento.

Capricorno: nuove esperienze stimolanti sono avviate da Saturno che stringe la sua alleanza con Urano. Attenzione a non cristallizzare i sentimenti, poiché influenzati da Marte in dissonanza che demotiva un po' gli animi.

Luna interferisce poiché anch'essa in dissonanza e sfida ad avere pazienza sia nelle faccende del cuore che in quelle professionali.

Acquario: buono l'influsso di questa Luna che fa superare gli ostacoli in modo intraprendente. L'istinto predomina sulla ragione e fa fare passi da gigante in tutte le sfere vitali. In amore sentite forte il bisogno di concretizzare le storie, vivendo il tutto in modo molto immediato e istintivo.

Pesci: gli astri fortunati splendono per voi dal Capricorno e garantiscono novità in ambito lavorativo. Via libera ai colloqui o a una richiesta di avanzamento di carriera. In amore ci sono ancora delle tensioni ma Luna, molto vicina poiché in Ariete, fa superare il tutto con un'ampia capacità di recupero.