Prosegue l'ultima settimana del mese di luglio. Scopriamo come andrà la giornata di mercoledì 29 luglio per tutti i segni zodiacali riguardanti l'amore, la salute e il lavoro. Chiarimenti in amore per i Pesci, rallentamenti per la Bilancia nel campo professionale.

Previsioni 29 luglio dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore l'energia non mancherà, c'è una gran voglia di recuperare serenità. Nel lavoro in questo periodo vi sentite particolarmente attivi, volete fare qualcosa in più. Attenzione però a non esagerare con i troppi impegni.

Toro: la luna non è più opposta, per questo motivo potete fare dei passi avanti in campo sentimentale.

Nel lavoro è possibile che ci siano delle problematiche da dover affrontare, alcuni accordi potrebbero crearvi delle difficoltà.

Gemelli: per i nati sotto questo segno, a livello sentimentale, non sarà semplice confrontarsi. In campo lavorativo, potrebbero esserci dei cambiamenti, alcune trattative è possibile che rallentino.

Cancro: a livello sentimentale, in questa giornata, i nati sotto il segno del Cancro, con Venere nel segno, potranno vivere dei bei momenti con il partner. In campo lavorativo è il momento di ripartire, anche se la stanchezza non manca.

Leone: con la luna contraria è possibile che in campo amoroso dobbiate faticare per gestire la vostra relazione. Nel lavoro alcune questioni sono da risolvere.

Cercate di non esagerare con le attività faticose.

Vergine: la giornata sarà sottotono per il segno. In campo amoroso potrete però provare a lasciarvi andare. Nel lavoro, sarà importante mettere in chiaro i vostri desideri.

Astrologia del giorno 29 luglio dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in campo lavorativo potrebbero esserci dei rallentamenti per il segno.

La situazione migliorerà nei prossimi giorni quando Mercurio sarà nuovamente attivo. A livello sentimentale Venere è favorevole, favoriti gli incontri.

Scorpione: per i nati sotto questo segno le stelle sono positive, non manca energia. Nel lavoro cercate di gestire al meglio la situazione che riguarda soprattutto il lato economico.

Per quel che riguarda l'amore, è possibile che arrivino delle novità.

Sagittario: in amore potrete sfruttare il transito positivo della Luna. Qualcuno potrà trovare anche delle soluzioni. A livello professionale mettetevi in gioco, ma ascoltate i consigli che vi vengono offerti.

Capricorno: recupero graduale per il segno. Nel lavoro qualcosa si muove a vostro favore. Per quel che riguarda il settore sentimentale potrete fare delle scelte importanti.

Acquario: dovrete gestire le situazioni con prudenza, siate pazienti in questa giornata. A livello lavorativo potrete fare degli incontri importanti per la vostra posizione. In amore, la mattinata sarà sottotono.

Pesci: a livello sentimentale potrete chiarire delle situazioni rimaste in sospeso.

Nel lavoro, sarà possibile fare delle proposte che potrebbero rivelarsi fruttuose.