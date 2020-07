L'oroscopo di domani, giovedì 30 luglio, mette sotto osservazione la giornata di metà settimana, vista con l'occhio clinico delle nostre previsioni. pronti a scoprire quali saranno i segni più fortunati per questo giovedì? Nel nostro caso la scelta cadrà obbligatoriamente sui seguenti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, valutati esclusivamente in base alla bontà del relativo cielo astrale di ognuno. Nel cielo astrale del momento spicca una preziosa Luna in Sagittario. A gongolare dalla felicità, visto il quadro astrologico molto promettente, sicuramente gli amici nativi in Scorpione e Sagittario: entrambi avranno il pieno appoggio dai rispettivi cieli astrali.

Invece, valutati in periodo decisamente "in salita" saranno coloro nativi in Pesci e in Bilancia, sottoscritti rispettivamente dal poco gradito "sottotono" e da uno stressante "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di giovedì 30 luglio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 30 luglio

La classifica stelline quotidiana, nel contesto generata sulla giornata di giovedì 30 luglio, da sempre è lo strumento indispensabile per fare una valutazione generale in merito all'andamento dei periodi. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la seconda tranche dello zodiaco.

Nell'anteprima di apertura, ai primi posti della classifica troviamo lo Scorpione e il Sagittario (cinque stelle e prima posizione) seguiti a passo breve da Capricorno e Acquario (quattro stelle e seconda posizione). Chiudono la scaletta Pesci e Bilancia (tre e due stelle al penultimo e ultimo posto).

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★: Pesci;

★★: Bilancia.

Previsioni zodiacali del 30 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★.

L'oroscopo di giovedì 30 luglio, prevede una giornata poco performante in amore e sul lavoro, decisamente impegnativa per tanti di voi nativi. Cosa riserverà allora questo nuovo giovedì? I vostri astri troveranno in Marte e Urano i nemici più duri da mettere in sicurezza, visto che risulteranno nel periodo in specularità negativa per un buon 85%. In amore, decisamente un giorno penalizzante o poco soddisfacente, sia in coppia che per i single. Si consiglia di darsi una mossa nel risolvere quelle situazioni sentimentali attualmente aperte. La cosa importante sarà quella di iniziare a metterci mano fin da subito, perché col tempo potreste incontrare qualche difficoltà maggiore nel farlo. In arrivo intanto piccole soddisfazioni nel lavoro.

Che sia l'inizio di qualcosa di più concreto? Speriamo per voi. Voto: 6.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di domani, visto il buon cielo, indicano una giornata splendida. Quasi tutto attorno a voi saprà di positivo: uscite, divertitevi e soprattutto se siete già in vacanza, cogliete l'attimo e rilassatevi. A dare la buona novella saranno Marte e Venere, tra loro in perfetto sestile e per voi entrambi speculari positivi. La Luna, dal canto suo, regalerà ancora spiragli positivi da fruire in campo sentimentale vista la presenza nell'adiacente comparto del Sagittario. La vita, si sa, è meravigliosa, non importa se qualcuno vi farà arrabbiare, ignoratelo e andate dritti per la vostra strada.

Chi dovesse avere problemi di comunicatività con il partner o persone da conquistare, il consiglio è quello di metterli in condizione di inferiorità: il parlare "alla pari" potrebbe dare la sensazione di essere accondiscendenti, e questo non deve accadere. Al lavoro questo potrebbe essere un buon momento per avanzare richieste: cambio di mansione, trasferimenti in altre sedi o amento di stipendio. Voto: 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 30 luglio al Sagittario indica che questo giovedì arriverà portato a braccetto dalla dea fortuna. La luna sarà nel segno e in trigono con Marte, dunque il settore riguardante l'amore andrà a nostro favore. In amore, potrebbe essere davvero il momento giusto per dare spazio ai sentimenti più veri e sinceri (era ora, aggiungiamo noi!).

Se siete tra coloro in ansia per l'attesa di una risposta che non arriva, rilassatevi: entro domani sera o al massimo entro la fine di questo weekend, potreste ricevere più di quanto sperato. Single, il vostro corteggiamento questa volta potrebbe essere quello decisivo, quindi evitate di essere troppo apprensivi ma siate sciolti e soprattutto siate voi stessi. Quella relativa alla giornata del 30 luglio, parlando di lavoro, probabilmente a qualcuno porterà un nuovo grande impegno. I prossimi cinque giorni saranno cruciali... Voto: 9.

L'oroscopo di giovedì 30 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì 30 luglio anticipano già da adesso che potrebbe essere un periodo al limite della tedia più assoluta.

Situazioni quotidiane che si ripetono da anni, all'infinito: sarebbe proprio il caso di affermare "che barba, che noia!". L'amore non brillerà di certo con Sole e Mercurio in diretto conflitto con i vostri Saturno, Giove e Plutone. per fortuna a raddrizzare le sorti penserà Nettuno, nel frangente in sestile agli stessi vostri pianeti di settore. Si consiglia in amore di non dare troppo per scontate certe cose: la giornata potrebbe non essere quella giusta per mettere in campo quei programmi a cui tenete in particolar modo. Sappiate che la parte relativa al fine pomeriggio sarà molto più fortunata della restante. Single, alto il rischio di perdere fiducia in voi stessi o negli altri, con buona pace dell'ottimismo.

Altresì potreste essere costretti dagli eventi a prendervi una pausa sul piano puramente intimo. Invece, nel lavoro, si prevede un periodo caratterizzato da eventi o situazioni buone ma spesso contrastanti tra loro, quindi difficile da scegliere quelli su cui puntare. Voto: 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali del 30 luglio mettono in evidenza la parziale bontà del quarto tra i sette giorni dell'attuale settimana. Pertanto a molti di voi Acquario il periodo regalerà discrete soddisfazioni, molto più marcate verso la fine della giornata. Il consiglio delle stelle è quello di tenere i nervi saldi, specialmente nelle situazioni agganciate ai sentimenti e alle affettività.

Complici di tale stato, lo sapete bene, il caldo afoso e l'ansia per quelle cose che ancora non vanno. Mettete pure in conto una eventuale incomprensione con il partner - ormai all'ordine del giorno - e il quadro è servito. Per i single invece, probabilmente si accenderanno animi e cuori in vista di incontri piccanti o situazioni palesemente intriganti, certamente dal sapore inconfondibile della trasgressione. In merito al comparto lavoro intanto, visto il momento delicato in cui versa il settore, le stelle cercano di mettervi sull'avviso riguardo a determinate uscite di denaro: siate parchi nelle scelte riguardanti spese o acquisti. Voto: 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 30 luglio, annuncia una giornata definita sulla carta come "sottotono".

Il motivo? Eccolo: Luna e Venere entrambi in opposizione al vostro Nettuno, pronti a rendervi la vita assai dura riguardo certe situazioni sentimentali. Cercate di essere freddi, calmi e riflessivi soprattutto riguardo all'amore. Il periodo potrebbe dare un po' di filo da torcere in alcune situazioni in stallo. La vita di coppia accuserà qualche tentennamento da parte vostra o dallo stesso partner, il che potrebbe minare l'esuberanza del rapporto. Single, sarebbe meglio per alcuni di voi non esporsi per un po': la vostra vita affettiva risulterà decisamente tumultuosa, con "raffiche di vento forza 9!". A mancare potrebbe essere quella solita spinta passionale che, unita ad un malessere non ben individuato, renderebbe inutile ogni tentativo di approccio.

Voto: 7.